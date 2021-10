Βαρουφάκης: Κοντά τα χέρια κ. Ζούκεμπεργκ από το όνομα του mέta

Με μια σειρά αναρτήσεων στο twitter ο Γιάνης Βαρουφάκης καλεί τον ιδρυτή του Facebook Μαρκ Ζούκεμπεργκ να έχει «κοντά τα χέρια του» από το όνομα του mέta που το δανείστηκε από το Κέντρο Μετα Καπιταλιστικού Πολιτισμού που έχει συστήσει το DiEM25.

Όπως γράφει ο κ. Βαρουφάκης, απευθυνόμενος στον ισχυρό άντρα του Facebook γράφει χαρακτηριστικά: «Εσείς μπορεί, πράγματι, να δουλεύετε για να γίνει πραγματικότητα ο δυστοπικός μετακαπιταλισμός. Τον Πολιτισμό όμως δεν θα τον αναγνωρίζατε ούτε στο ένα μέτρο».

Σε άλλη ανάρτηση ο επικεφαλής του MέΡΑ 25 απευθύνεται στον Ζούκεμπεργκ και στα αγγλικά ενώ υποστηρίζει ότι νωρίτερα ο Ζούκεμπεργκ και το DiEM για το κρυπτονόμισμα Libra.

Hands off our mέta, our Centre for Postcapitalist Civilisation https://t.co/t9aIR0ahSC , Mr Zuckerberg. You, and your minions wouldn't recognise civilisation even if it hit you with a bargepole pic.twitter.com/aleOplqo12

Zuckerberg just 'borrowed' our mέta (https://t.co/2FzQ18HAf4) to re-brand Facebook. Earlier he had 'borrowed' our movement's name, DiEM (https://t.co/j60auSCE9H) to rebrand his cryptocurrency Libra. What next? [At least our radical agenda for expropriating tech-lords is safe!]