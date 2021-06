Ασταμάτητος ο Τσιτσιπάς και δεύτερος ημιτελικός στο Ρολάν Γκαρός!

AP PHOTO

Απέναντι σε έναν αντίπαλο που ήταν πάντα ένας αγωνιστικός «εφιάλτης» του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς διατήρησε ζωντανό το όνειρο για τη συμμετοχή στον παρθενικό τελικό του σε τουρνουά Γκραν Σλαμ. Ο Ελληνας πρωταθλητής νίκησε μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (8/6) με 3-0 σετ (6-3, 7-6, 7-5) τον Ντανίλ Μεντβέντεφ και προκρίθηκε στους «4» του Ρολάν Γκαρός για δεύτερη διαδοχική χρονιά, συνεχίζοντας τις καταπληκτικές φετινές εμφανίσεις του!

Look at what it means to him. 👏#RolandGarros pic.twitter.com/l5ShRkTK1b — ATP Tour (@atptour) June 8, 2021

Ο 23χρονος άφησε πίσω του τις έξι ήττες στις επτά προηγούμενες αναμετρήσεις με τον 25χρονο Ρώσο, ο οποίος βρίσκεται στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης και εξασφάλισε την παρουσία του στον τέταρτο ημιτελικό της Γκραν Σλαμ καριέρας του. Εκτός από την περσινή συμμετοχή στην τετράδα του Γαλλικού Οπεν, έχει αγωνιστεί και σε δύο ημιτελικούς στο Οπεν Αυστραλίας (2019 και φέτος), όμως για πρώτη φορά θεωρείται φαβορί για πρόκριση στον τελικό, κόντρα στον Γερμανό Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο Τσιτσιπάς έδειξε από νωρίς τη διάθεση να επιτεθεί, με αποτελεσματικό πρώτο σερβίς – από το οποίο πήρε το 85% των πόντων του στο πρώτο σετ – και με ένα μπρέικ για το 3-1 στα γκέιμς, μπήκε σε «θέση οδηγού». Προηγήθηκε και με 4-1 και δεν ανησύχησε από τα δυνατά χτυπήματα του Μεντβέντεφ. Ο Ελληνας πρωταθλητής πήρε προβάδισμα με 1-0 στα σετ, κατακτώντας το με 6-3, ενώ φάνηκε εξαρχής να είναι πιο ορεξάτος και «φρέσκος» από τον Ρώσο.

Με ένα «σπάσιμο» στο σερβίς του Μεντβέντεφ, μάλιστα, προηγήθηκε και με 3-1 στο δεύτερο σετ, πριν την (προσωρινή) αφύπνιση του Ρώσου. Με δικό του μπρέικ και κατάκτηση τριών σερί γκέιμς, ο Μεντβέντεφ προσπέρασε με 4-3 και είχε δύο set points για να κερδίσει και να ισοφαρίσει σε 1-1, αλλά... Ο Τσιτσιπάς κατόρθωσε να «σώσει» τους δύο πόντους, να σημειώσει τον πρώτο άσο του στο ματς και να οδηγήσει την κατάσταση στο τάι μπρέικ, το οποίο κέρδισε για να βρεθεί στο 2-0!

Fit for the fight 💪



Tsitsipas saves two set points and bests Medvedev 7-6(3) to take the 2-0 lead.#RolandGarros pic.twitter.com/EI8B2DTZek — Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2021

Παρά τη μεγάλη κλάση του, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ δεν έχει επιστρέψει ποτέ από το 0-2 σε αγώνα και αυτό δεν το κατάφερε ούτε στον δεύτερο προημιτελικό του φετινού Ρολάν Γκαρός, παρότι προηγήθηκε με 4-2 γκέιμς... Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, όπως σε κάθε καθοριστική στιγμή του αγώνα, βρήκε απαντήσεις. Προηγήθηκε με 5-4 κι 6-5 και στο 12ο γκέιμ πέτυχε μπρέικ αν και βρέθηκε στο 0-40. Επιβλήθηκε εντυπωσιακά με 7-5 για το 3-0 και τη σπουδαία πρόκριση, σε δύο ώρες και 19 λεπτά, παρά το τρικ που επιχείρησε στον τελευταίο πόντο ο Ρώσος!

Στον ημιτελικό θα συναντήσει τον 24χρονο και Νο6 στον κόσμο, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε νικήσει εύκολα με 3-0 (6-4, 6-1, 6-1) και σε μία ώρα και 36 λεπτά τον 22χρονο Ισπανό (Νο46) Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα. Σε επτά αναμετρήσεις με τον Γερμανό, ο Τσιτσιπάς μετρά πέντε νίκες.