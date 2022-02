Ουκρανία: Απόσυρση δυνάμεων ανακοίνωσε η Μόσχα - «Αποτρέψαμε κλιμάκωση», λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ

Ρευστή παραμένει η κατάσταση στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα με πληροφορίες των τελευταίων ωρών να δημιουργούν αισιοδοξία για αποκλιμάκωση της έντασης, κάτι το οποίο ωστόσο μένει να φανεί. Η Μόσχα ανακοίνωσε πως κάποια ρωσικά στρατεύματα που είχαν αναπτυχθεί κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στους στρατώνες τους, ενώ ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε πως η Ουκρανία και οι Δυτικοί κατάφεραν να εμποδίσουν μια κλιμάκωση εκ μέρους της Ρωσίας.

«Οι μονάδες της νότιας και δυτικής στρατιωτικής περιοχής, αφού ολοκλήρωσαν τα γυμνάσιά τους, έχουν ήδη αρχίσει (…) να επιστρέφουν στους στρατώνες τους», δήλωσε ο Ιγκόρ Κονατσένκοφ, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

Την είδηση μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP με ανάρτησή του στο twitter:

Russia bolsters military deployment on the borders with Ukraine. #AFPgraphics map showing Russian troop deployments on the borders with Ukraine and military bases and installations pic.twitter.com/XnGM7OfKe9