Αποκαταστάθηκε η λειτουργία Gmail και YouTube παγκοσμίως

Πρόβλημα στη λειτουργία των υπηρεσιών Gmail και YouTube, που προσφέρονται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Google σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι, με τις σελίδες των δυο υπηρεσιών να εμφανίζονται «πεσμένες» και να καθίσταται αδύνατη η πρόσβαση για τους χρήστες. Μετά τις 14:30 ώρα Ελλάδας, οι υπηρεσίες της Google, άρχισαν σταδιακά να επανέρχονται και τα προβλήματα να επιλύονται.

Οι διευθύνσεις του YouTube και του Gmail εμφάνιζαν τα εξής μηνύματα σφάλματος:

Αξίζει να σημειωθεί ότι ειδική εφαρμογή της Google που καταγράφει τα προβλήματα δεν έδειχνε να έχουν «πέσει» οι εν λόγω υπηρεσίες, τις οποίες εμφανίζονταν να λειτουργούν κανονικά, ενώ αντίθετα, σύμφωνα με τον ιστότοπο downdetector.com, τα προβλήματα εντοπίζονταν κυρίως στην Ευρώπη, αλλά και σε άλλες περιοχές του πλανήτη.

Με ανάρτησή της στο twitter η ομάδα του YouTube ανέφερε ότι: «Γνωρίζουμε ότι πολλοί από εσάς έχετε πρόβλημα πρόσβασης στο YouTube αυτή τη στιγμή - η ομάδα μας το γνωρίζει και προσπαθεί να το λύσει. Είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε αμέσως μόλις υπάρξουν περισσότερα νέα».

