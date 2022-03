Αναστέλλεται η εκκένωση της Μαριούπολης - Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί καταγγέλουν οι Ουκρανοί

Συνεχίζουν για δέκατη μέρα οι μάχες στην Ουκρανία, ενώ ανεστάλη η εκκένωση της Μαριούπολης, καθώς όπως γνωστοποιήθηκε από την ουκρανική πλευρά, η Ρωσία δεν τηρεί την κατάπαυση πυρός για την απομάκρυνση των αμάχων. Την ίδια ώρα σφοδρές μάχες μαίνονται γύρω από το Κίεβο.

Σύμφωνα με τον Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο τρίτος γύρος των συνομιλιών ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σήμερα ή αύριο.

Όμως οι πιθανότητες να υπάρξει πρόοδος σε αυτές είναι εξαιρετικά μικρές, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προειδοποίησε ότι ο διάλογος με το Κίεβο δεν θα είναι εφικτός παρά μόνο αν γίνουν δεκτές «όλες οι απαιτήσεις της Ρωσίας», κυρίως το «ουδέτερο και μη πυρηνικό» καθεστώς της Ουκρανίας και «η υποχρεωτική της αποστρατιωτικοποίηση».

Την ίδια ώρα, ανώτερος αξιωματούχος των δυτικών μυστικών υπηρεσιών, προειδοποίησε ότι η Ρωσία επρόκειτο να στείλει περισσότερους από 1000 ακόμα μισθοφόρους στην Ουκρανία, ενώ προέβλεψε ότι η Μόσχα θα μπορούσε να βομβαρδίσει τις πόλεις «ανηλεώς», αυξάνοντας έτσι κατακόρυφα τις απώλειες των αμάχων.

Τελευταία ενημέρωση 14:11

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι οι οργισμένες δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν εμπνέουν αισιοδοξία για την τύχη των συνομιλιών, αναφορικά με τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην Ουκρανία.

«Προς το παρόν, δεν έχουμε λάβει νέες ημερομηνίες. Ήμασταν προετοιμασμένοι από χθες το απόγευμα να διεξαγάγουμε έναν τρίτο γύρο», υπογράμμισε.

Τελευταία ενημέρωση 13:56

O Αμερικανός υπουργός των Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν έφτασε σήμερα στην πόλη Ρζεσζόφ που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Πολωνίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, τα οποία έχουν διασχίσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Όπως ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μπλίνκεν θα συζητήσει την αποστολή βοήθειας για την ασφάλειας της Πολωνίας, αλλά και ανθρωπιστικής βοήθειας, αντιδρώντας στην εισβολή. Επίσης, θα ευχαριστήσει την Πολωνία για το καλωσόρισμα της προς πρόσφυγες που εγκαταλείπουν τις εστίες τους, εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Τελευταία ενημέρωση 13:42

Ο ρυθμός των ρωσικών αεροπορικών επιδρομών και των ρωσικών πυρών πυροβολικού στην Ουκρανία μειώθηκε κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ωρου συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά οι ρωσικές δυνάμεις πιστεύεται ότι προελαύνουν στο νότιο τμήμα της χώρας, όπως ανέφεραν οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες σε νέα τους ενημέρωση.

Τελευταία ενημέρωση 13:33

Η Βρετανία παρότρυνε σήμερα τους πολίτες της να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν τη Ρωσία, μετά την απόφαση της Μόσχας να εισβάλλει στην Ουκρανία.

«Αν η παρουσία σας στη Βρετανία δεν απολύτως απαραίτητη, σας παροτρύνουμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να εγκαταλείψετε τη χώρα, μέσω των εμπορικών διαδρομών που έχουν απομείνει» ανέφερε η σχετική ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης

Τελευταία ενημέρωση 13:18

Συνομιλία με τον Βλάντιμιρ Πούτιν θα έχει αύριο ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν με αντικείμενο συζήτησης τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης.

Τελευταία ενημέρωση 13:02

Η απομάκρυνση των αμάχων από τη Μαριούπολη αναβάλλεται σύμφωνα με το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης, καθώς όπως αναφέρει η ρωσική πλευρά δεν τηρεί την προσωρινή κατάπαυση του πυρός.

Συγκεκριμένα, προτρέπει τους πολίτες να κατευθυνθούν σε καταφύγια και να αναμένουν καινούρια ενημέρωση.

Τελευταία ενημέρωση 12:56

Ο βομβαρδισμός της Μαριούπολης από τις ρωσικές δυνάμεις συνεχίζονται παρότι το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έχει ανακοινώσει προσωρινή κατάπαυση πυρός μέχρι τις 16:00 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, προκειμένου να μπορέσουν να απομακρυνθούν οι άμαχοι.

«Οι Ρώσοι συνεχίζουν να μας βομβαρδίζουν και να χρησιμοποιούν το πυροβολικό τους. Είναι τρελό», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Μαριούπολης Σεργκέι Ορλόφ στο BBC, επισημαίνοντας πως στην πράξη δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός.

Τελευταία ενημέρωση 12:27

Στην επιβεβαίωση ότι έχουν δημιουργηθεί ανθρωπιστικοί διάδρομοι για τους αμάχους επιβεβαίωσε σε νέο του διάγγελμα ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι καλώντας άλλη μια φορά τη Δύση να εμπλακεί πιο ενεργά στον πόλεμο της Ουκρανίας επιβάλλοντας απαγόρευση πτήσεων πάνω από τη χώρα.

Εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι οι πρόσφυγες θα μπορούν να επιστρέψουν σύντομα στη χώρα: «Είμαι σίγουρος ότι σύντομα θα μπορέσουμε να πούμε στους ανθρώπους μας να γυρίσουν πίσω, δήλωσε σε νέο τηλεοπτικό μήνυμά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τελευταία ενημέρωση 12:02

Ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολέξιι Ρέζνικοφ σε ανάρτησή του στο Facebook παραδέχθηκε ότι οι Ρώσοι έχουν σημειώσει προόδους σε πολλές κατευθύνσεις, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ελέγχουν «ένα μικρό κομμάτι» της χώρας και προσθέτοντας ότι οι Ουκρανοί μαχητές «τους απωθούν».

Τελευταία ενημέρωση 10:53

Η ΕΕ ανακοίνωσε ότι συντάσσεται με τα άλλα μέλη του Συμβουλίου των Χωρών της Βαλτικής Θάλασσας (CBSS) στην αναστολή της συμμετοχής της Ρωσίας και της Λευκορωσίας στις εργασίες του Συμβουλίου.

«Η απόφαση αυτή εντάσσεται στην απάντηση της ΕΕ και άλλων χωρών με αντίστοιχες απόψεις στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και στη συμμετοχή της Λευκορωσίας σε αυτή την απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετική ενέργεια», επεσήμανε σήμερα η ΕΕ.

Τελευταία ενημέρωση 10:19

Τους 66.224 έχουν φτάσει οι Ουκρανοί που έχουν επιστρέψει από το εξωτερικό στη χώρα τους για να πολεμήσουν ενάντια στη ρωσική εισβολή σύμφωνα με τον ουκρανό υπουργός Άμυνας Ολέξιι Ρέζνικοφ.

«Τόσοι άνδρες έχουν επιστρέψει από το εξωτερικό μέχρι στιγμής για να υπερασπιστούν την πατρίδα τους από τις ορδές. Πρόκειται για 12 επιπλέον μάχιμες ταξιαρχίες με κίνητρο! Ουκρανοί, είμαστε αήττητοι», τόνισε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο Ρέζνικοφ.

66224. That's how many men returned from abroad at this moment to defend their Country from the horde. These are 12 more combat and motivated brigades 🇺🇦! Ukrainians, we are invincible! #FightLikeUkrainian