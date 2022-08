Ανασκευάζει το Politico το χθεσινό δημοσίευμα για την Ελλάδα

Σε ανασκευή του χθεσινού δημοσιεύματος σχετικά με την επιστολή του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα των επισυνδέσεων προχώρησε σήμερα το Politico, προσπαθώντας παράλληλα, με μία πολύ προσεκτική διατύπωση, να προστατεύσει την αξιοπιστία του.



Στη σημερινή έκδοση της στήλης «Brussels Playbook» το Politico ουσιαστικά παραδέχεται ότι το χθεσινό κείμενο περιείχε σειρά ανακριβειών. Το διεθνές μέσο αναγνωρίζει σήμερα, μεταξύ άλλων, ότι είχε λανθασμένα χαρακτηρίσει «παράνομη» την επισύνδεση στο κινητό τηλέφωνο του Νίκου Ανδρουλάκη, τη στιγμή που έχει αποσαφηνιστεί ότι έγινε σε πλήρη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και κατόπιν του προβλεπόμενου εισαγγελικού ελέγχου.



Το Politico διευκρινίζει επίσης ότι η Αθήνα έχει αποσαφηνίσει πως δεν έχει καμία σχέση με το κατασκοπευτικό σύστημα Predator, αν και στη χθεσινή έκδοση της «Brussels Playbook» είχε προκαλέσει σύγχυση, κάνοντας λόγο για «σκάνδαλο όπου εμπλέκεται το κακόβουλο λογισμικό Predator, το οποίο περιβάλλει την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη» (scandal involving Predator malware that engulfed the government of Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis).



Προς το τέλος του σημερινού δημοσιεύματος το Politico δίνει την εντύπωση ότι προσπαθεί να υπερασπιστεί το χθεσινό κείμενο σχετικά με την επιστολή του Πρέσβη Γ. Βράιλα προς την Κομισιόν, αναφέροντας πως η δημοσιοποίηση ολόκληρης της επιστολής από την πλευρά της κυβέρνησης «επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ της Τετάρτης».



Ωστόσο, στην ίδια παράγραφο οι συντάκτες ουσιαστικά αναγκάζονται να ακυρώσουν το συμπέρασμα που προωθούσε χθες το Politico: ότι στόχος της επιστολής Βράιλα ήταν να «διαμηνύσει ηχηρά και ξεκάθαρα» στην Επιτροπή να «μείνει απ’ έξω» από τις έρευνες που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο (Athens’ message is loud and clear: butt out).



Συγκεκριμένα, σήμερα το Politico παραδέχεται πως η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει «στη διάθεση της Επιτροπής για τον έλεγχο και την εξακρίβωση γεγονότων», όπως ακριβώς σημειώνει στο γράμμα της 2ας Αυγούστου ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος Βράιλας, μολονότι χθες το Politico απέφυγε να αναφερθεί στο συγκεκριμένο κομμάτι τη επιστολής, το οποίο ερχόταν σε σύγκρουση με το συμπέρασμά του περί δήθεν μπλόκου της Αθήνας στις Βρυξέλλες.



Με άλλα λόγια, το σημερινό κείμενο, παρά τον ισχυρισμό περί «επιβεβαίωσης», έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ουσία του χθεσινού δημοσιεύματος.



«Στην απάντησή του ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας ενημέρωσε για το νομικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας και την έρευνα για το Predator, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Έλληνας Αντιπρόσωπος υπογράμμισε ότι βρίσκεται πάντα στη διάθεση των κοινοτικών Υπηρεσιών ώστε να ενημερώνει αυτοπροσώπως (όπως, άλλωστε, είχε κάνει και προ της επιστολής) επί οποιουδήποτε θέματος, ειδικά όταν αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη, προτού ξεκινήσει μια διαδικασία ανταλλαγής επιστολών», ανέφερε χθες σε ανακοίνωσή του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.



Σημειώνεται πως η επίμαχη αλληλογραφία του Πρέσβη Βράιλα με το τμήμα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ έγινε σε διοικητικό, δηλαδή σε σχετικά χαμηλό επίπεδο και αφορούσε ενημέρωση για τη νομοθεσία που αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λόγους εθνικής ασφάλειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάλογες επιστολές εστάλησαν την ίδια περίοδο και σε άλλες χώρες-μέλη.