All new Renault Express Van: Το πιο πρακτικό και αποδοτικό van με τη σφραγίδα της Renault

Το All new Renault Express Van είναι κάτι παραπάνω από ένα σύγχρονο, πρακτικό και αποδοτικό van. Είναι η ενσάρκωση της τεχνολογικής εξέλιξης και της ποιοτικής αναβάθμισης του value for money, με τη σφραγίδα της πολύχρονης εμπειρίας της Renault ως ηγέτη στα επαγγελματικά οχήματα.

Με στιβαρή και δυναμική σχεδίαση που υιοθετεί τη σύγχρονη στιλιστική υπογραφή της μάρκας, χάρη στα φώτα LED σχήματος “C” , με την καλύτερη αναλογία μήκους καρότσας /μήκους αμαξώματος και εφοδιασμένο με τον καταξιωμένο κινητήρα diesel 1.5 Blue dCi, με 75 και 95 ίππους, το All new Express Van είναι ένα ελαφρύ φορτηγό που προορίζεται τόσο για μεμονωμένους επαγγελματίες όσο και για στόλους επαγγελματικών οχημάτων, όταν το ζητούμενο δεν είναι απλά η κάλυψη των αναγκών, αλλά η καλύτερη σχέση τιμής - μεγέθους - εξοπλισμού.

Η παραγωγή του All new Express Van γίνεται στο εργοστάσιο της Renault στην Ταγγέρη, που επένδυσε στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεών του ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στα πιο σύγχρονα στάνταρ της Renault. Οι τελικοί σταθμοί συναρμολόγησης στο τμήμα κατεργασίας των μετάλλων εφοδιάστηκαν με 32 ρομπότ για την πρώτη φάση, ενώ το τμήμα βαφής αμαξωμάτων εξοπλίστηκε με έναν νέο σταθμό και ένα ολόκληρο τμήμα για εργασίες χρωματισμού κατά παραγγελία.

Το All new Express Van έχει σχεδιαστεί για μια αναβαθμισμένη εμπειρία χρήσης, κάνοντας την οδήγηση ασφαλέστερη και τη φόρτωση ευκολότερη.

Design by ‘Renault’

Η εμβληματική προσωπικότητα του All new Renault Express Van αναδεικνύεται εμφατικά στην εντυπωσιακή εμπρός όψη του: υψηλά τοποθετημένη μάσκα και φαρδύ καπό, προστατευτικός εμπρός προφυλακτήρας. Τα στάνταρ φωτιστικά σώματα LED σχήματος “C” εξασφαλίζουν έως και 90% καλύτερη φωτεινότητα.

Τα φτερά, οι εμπρός πόρτες και η συρόμενη πλευρική πόρτα, συνθέτουν ένα αρμονικό προφίλ. Η τετραγωνισμένη σχεδίαση των θυρών συμβάλλει στην ευκολότερη πρόσβαση στο εσωτερικό του.

Οι εξωτερικοί καθρέφτες εξασφαλίζουν άριστη ορατότητα. Το αεροδυναμικό καπό είναι και αυτό ανασχεδιασμένο ώστε να βοηθά στην ροή του αέρα και να συμβάλλει καθοριστικά στον περιορισμό της κατανάλωσης.

Τυπικό εσωτερικό Renault

Το εσωτερικό διαθέτει μοντέρνο οριζόντιο ταμπλό με καθαρές γραμμές που αναδεικνύουν την ευρυχωρία του All new Renault Express Van. Η επένδυση στις πόρτες και την οροφή παρέχει ένα αναβαθμισμένο επίπεδο αρμονίας στην καμπίνα, ενώ τα πλαστικά μέρη είναι ανθεκτικά και πλενόμενα. Οι πινελιές χρωμίου στο τιμόνι, τα χειριστήρια του συστήματος κλιματισμού και οι χειρολαβές των θυρών, αναδεικνύουν τη λειτουργικότητα της σχεδίασης του All new Renault Express Van.

Τα άνετα καθίσματα εξασφαλίζουν αυξημένη πλευρική στήριξη στο σώμα, ενώ τα μοντέρνα προσκέφαλα είναι μεγάλα και βολικά. Ο οδηγός μπορεί εύκολα να ρυθμίσει τόσο το ύψος της έδρας (+/- 40χλστ.) όσο και την απόσταση (+/- 110χλστ.) του καθίσματός του, αλλά και το ύψος της ζώνης ασφαλείας και του τιμονιού. Για ακόμα μεγαλύτερη άνεση στην οδήγηση, το κάθισμα του οδηγού μπορεί να εφοδιαστεί προαιρετικά και με υποβραχιόνιο. Τέλος, έχει βελτιωθεί και το επίπεδο της ηχομόνωσης με στόχο να περιοριστεί ο βαθμός κόπωσης του οδηγού.

EASY LOAD: Ευκολία στη φόρτωση

Το All new Renault Express Van διαθέτει τις καλύτερες αναλογίες στην κατηγορία του, με 1,91 μ. μήκος χώρου φόρτωσης (με πλήρες διαχωριστικό), για ένα όχημα συνολικού μήκους 4.39 μ. και πλευρική συρόμενη πόρτα πλάτους 716 χλστ, που είναι η καλύτερη τιμή στην κατηγορία του. Πρακτικό όσο ποτέ άλλοτε, το νέο μοντέλο προσφέρει ωφέλιμο φορτίο 650 κιλών με τον κινητήρα diesel. Παράλληλα, το All new Express Van προσφέρει κορυφαία τιμή χωρητικότητας αποθήκευσης στην καμπίνα και μέγιστο όγκο φόρτωσης που φτάνει τα 3.7 μ³.

Το περιβάλλον του χώρου φόρτωσης είναι απόλυτα ασφαλές και προστατευμένο, διατίθεται standard χωρίς τζάμια και προαιρετικά με τζάμια στις πίσω πόρτες, ενώ οι διαθέσιμοι τύποι διαχωριστικών είναι οι παρακάτω:

Βασικό: Πλήρες, κλειστό, μεταλλικό διαχωριστικό με τζάμι και μονό κάθισμα συνοδηγού (απομονώνει θορύβους, σκόνη & οσμές, ιδανικό για επαγγέλματα υγειονομικού ενδιαφέροντος)

Προαιρετικό: Πλήρες, μεταλλικό, περιστρεφόμενο διαχωριστικό πλέγμα συνδυασμένο με μονό πολυλειτουργικό κάθισμα συνοδηγού με δύο λειτουργίες:

- Αναδιπλούμενο (παρέχει επιφάνεια εργασίας)

- Ανακλινόμενο (δημιουργεί χώρο φόρτωσης μήκους 2,36 μ. & όγκου 3,7 μ3)

Τέλος, το All new Express Van έρχεται εξοπλισμένο με 10 κρίκους πρόσδεσης φορτίου (6 στο πάτωμα & 4 στα πλαϊνά) και προστατευτική επένδυση δαπέδου χώρου φόρτωσης από καουτσούκ, για ξένοιαστες μεταφορές.

EASY DRIVE: Με hi-tech συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης

Το All new Renault Express Van εφοδιάζεται με μία σειρά νέων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης που αυξάνουν σημαντικά το επίπεδο οδηγικής ασφάλειας και την περιμετρική ορατότητα του οδηγού.

Wide View Mirror: Ο ευρυγώνιος αυτός καθρέφτης αποτελεί μία σημαντική καινοτομία του All new Express Van που ενσωματώνεται στο αλεξήλιο του συνοδηγού και δίνει εικόνα ¾ της πίσω νεκρής γωνίας, εξαλείφοντας τα τυφλά σημεία και προσφέροντας μοναδική ασφάλεια κατά την οδήγηση σε κόμβους τύπου “Y”.

(Υποβοήθηση εκκίνησης στην ανηφόρα) Cruise control / Speed limiter (με χειριστήρια στο τιμόνι)

(με χειριστήρια στο τιμόνι) Αυτόματη ενεργοποίηση φώτων, αισθητήρες βροχής, προβολείς ομίχλης.

EASY LIFE: Άνεση στην εργασία

Το All new Express Van διαθέτει τους καλύτερους αποθηκευτικούς χώρους στην κατηγορία του, τόσο στην καμπίνα, με σχεδόν 48 λίτρα, όσο και στο χώρο φόρτωσης με μεταφορική ικανότητα από 3,3 – 3,7 μ³. Χάρη στους 13 αποθηκευτικούς χώρους τοποθετημένους σε στρατηγικά σημεία, η ζωή στο εσωτερικό γίνεται ευκολότερη από ποτέ.

Παράλληλα, ο εξοπλισμός πολυμέσων του All new Express Van περιλαμβάνει το ηχοσύστημα Connect R&Go και προαιρετικά το αναβαθμισμένο σύστημα πολυμέσων Renault EASY LINK.

Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα πολυμέσων EASY LINK διαθέτει οθόνη αφής 8", smartphone mirroring και κάμερα οπισθοπορείας. Στον βασικό εξοπλισμό του All new Express Van περιλαμβάνεται το ηχοσύστημα R & GO, με χειριστήρια στην κολώνα του τιμονιού, bluetooth, MP3 & audio streaming, ενώ το σύστημα συμπληρώνουν οι πίσω αισθητήρες στάθμευσης, με οπτική και ηχητική ένδειξη.

1.5 Blue dCi 75 & 95hp: Ένας εμβληματικός κινητήρας στην υπηρεσία του επαγγελματία

Το All new Express Van διατίθεται με τον κινητήρα diesel 1.5 Blue dCi, με απόδοση 75 & 95 ίππων (220 Nm και 240 Nm ροπής αντίστοιχα), που συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, ενώ εξασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση από 5,0 λ. /100χλμ. (134 γρ. CO2/χλμ.), νούμερα που του εξασφαλίζουν καθημερινή πρόσβαση στον πράσινο δακτύλιο.

Σε συνδυασμό με το σύστημα Eco-Mode, που μπορεί να ενεργοποιηθεί από το ταμπλό, εξασφαλίζεται έως και 12% περισσότερη οικονομία καυσίμου. Η ένδειξη αλλαγής ταχύτητας («Gear Shift Indication») ενημερώνει τον οδηγό για το πότε είναι η καλύτερη στιγμή για αλλαγή ταχύτητας, εξοικονομώντας έτσι επιπλέον 5% στα καύσιμα.

Το All new Express Van ξεκινάει από 14.677 ευρώ (+ΦΠΑ), ενώ καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών με όριο 100.000 χλμ. (όποιο συμβεί πρώτο και απεριόριστα για τα 2 πρώτα έτη), αλλά και με δωρεάν 5ετή οδική βοήθεια. Επιπλέον καλύπτεται από εγγύηση βαφής 3 ετών και αντισκωρική εγγύηση 12 ετών (χωρίς όριο χιλιομέτρων).