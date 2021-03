Αλγερία: Σεισμός 6 Ρίχτερ - Κατέρρευσαν κτίρια

Ισχυρή σεισμική δόνηση 6 βαθμών σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της ανατολικής Αλγερίας, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών ερευνών (USGS).

«Δεν υπάρχουν απώλειες ανθρωπίνων ζωών ή μεγάλες υλικές ζημιές», ανέφερε ανακοίνωση της γενικής γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας της Αλγερίας, που θέλησε να «καθησυχάσει» τους Αλγερινούς.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε μικρό εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων στον θαλάσσιο χώρο 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Μπετζάγια στη 01:04 (τοπική ώρα· 02:04 ώρα Ελλάδας), κατά τα δεδομένα που δημοσιοποίησε το USGS.

Ακολούθησαν δύο μετασεισμοί, 5,2 βαθμών και 4,7 βαθμών.

Σύμφωνα με το Αλγερινό Κέντρο Ερευνών για την Αστυνομία, την Αστροφυσική και τη Γεωφυσική (CRAAG), το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 28 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Καπ Καρμπόν, στην Μπετζάγια.

Κάτοικοι βρήκαν έντρομοι στους δρόμους της παραθαλάσσιας πόλης αυτής της Καβυλίας, η οποία έχει κάπου 160.000 κατοίκους.

Φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ραγισμένους τοίχους.

