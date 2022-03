Αλεξάντερ Σταμπ προς Βαρουφάκη: Σταματήστε την παραπληροφόρηση για την Φινλανδία

Σκληρή απάντηση στον Γιάνη Βαρουφάκη και τα όσα υποστηρίζει για την Φινλανδία έδωσε ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας Αλεξάντερ Σταμπ καλώντας να σταματήσει την παραπληροφόρηση. Δεν ήταν επιλογή, σημειώνει για τα περί φινλανδοποίησης.

Στην ανάρτησή του ο Γιάνης Βαρουφάκης υποστηρίζει ότι «Μόνο όσοι βάζουν τον ΝΑΤΟϊσμό πάνω από το συμφέρον των Ουκρανών εστιάζουν στο δικαίωμα εισόδου στο ΝΑΤΟ και απορρίπτουν την βέλτιστη λύση: Ανεξάρτητη-Ουδέτερη-Ουκρανία. Ρωτήστε τους Αυστριακούς και Φινλανδούς που ζούσαν με περισσότερη ελευθερία και δημοκρατία απ' ότι εμείς εντός του ΝΑΤΟ!»

Σαφής ήταν η απάντηση του Αλεξάντερ Σταμπ: «Σας παρακαλώ σταματήστε την παραπληροφόρηση. Η ουδετερότητά μας δεν ήταν επιλογή, ήταν αναγκαιότητα αφού πολεμήσαμε τη Σοβιετική Ένωση στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η φινλανδοποίηση είναι η απόλυτη προσβολή για μια χώρα που αναγκάστηκε να συμβιβαστεί με τις δημοκρατικές της αξίες απέναντι σε έναν επιτιθέμενο»

