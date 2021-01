Αλ. Μπουρλά: Συμφωνήσαμε με την COVAX για παραγωγή έως και 40 εκατ. εμβολίων

Την επίτευξη της συμφωνίας της Pfizer με την COVAX για 40 εκατομμύρια εμβόλια κορονοϊού ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος της φαρμακευτικής εταιρείας, Άλμπερτ Μπουρλά.

«Σήμερα η Pfizer ανακοίνωσε συμφωνία με την COVAX για έως και 40 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου κατά του κορονοϊού», έγραψε, μεταξύ άλλων, στο Twitter.

Today @Pfizer announced an agreement with #COVAX for up to 40M doses of our #COVID19 vaccine. We are a proud partner to @gavi, @WHO & @CEPIvaccines to help protect healthcare workers in developing countries. https://t.co/UwuvvIvuRR pic.twitter.com/Ai0ATPrtY5