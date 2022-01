Αιμοδοσία 365 - Καμπάνια για την εθελοντική αιμοδοσία

Shutterstock

Με στόχο την ενημέρωση και την εκπαίδευση μια νέας γενιάς αιμοδοτών, αρχίζει σήμερα στην Αττική η καμπάνια του «αιμοδοσία 365», ενός ερευνητικού προγράμματος της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Το πρώτο μήνυμα της καμπάνιας είναι: «Το ήξερες ότι το αίμα λήγει; Λήγει σε ένα μήνα. Θυμήσου το ραντεβού σου κάθε 3 μήνες».

Το πρόγραμμα, έχει ως αποστολή του την ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών που στοχεύουν στην εκπαίδευση μιας καινούριας γενιάς συνειδητοποιημένων αιμοδοτών, οι οποίοι θα υιοθετήσουν την κουλτούρα της επαναλαμβανόμενης αιμοδοσίας με πρακτικές προσαρμοσμένες στον τοπικό πολιτισμό και περιβάλλον.

Το περιεχόμενο της δράσης είναι αποτέλεσμα πολυετούς και συνεχιζόμενης έρευνας που αφορά τα κίνητρα που προάγουν και τους παράγοντες που αποτρέπουν τη συνειδητοποιημένη εθελοντική αιμοδοσία.

Γιατί 365;

Όπως τονίζει η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος κ. Μαριάννα Πολίτου Καθηγήτρια Αιματολογίας–Ιατρικής των Μεταγγίσεων, Διευθύντρια Ν.Υ.Αιμοδοσίας του Αρεταιείου Νοσοκομείου, «Δυστυχώς ακόμα και σήμερα μόνο το 60% του αίματος που συλλέγεται στην Ελλάδα προέρχεται από εθελοντές αιμοδότες και το υπόλοιπο από δότες αντικατάστασης (π.χ. συγγενικό περιβάλλον) και ενώ σε καταστάσεις ανάγκης (π.χ. Μάτι) υπήρξε πάντα ανταπόκριση αιμοδοτών αυτοί δεν επανέρχονται με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εφαρμογή στρατηγικής και προγραμματισμού των αιμοληψιών βάσει των αναγκών και να παρατηρούνται πολλές φορές μέσα στον χρόνο σημαντικές ελλείψεις αίματος. Το πρώτο μήνυμα του αιμοδοσία365 είναι αποτέλεσμα έρευνας ότι η πλειοψηφία των πολιτών δεν γνωρίζουν ότι το αίμα έχει ημερομηνία λήξης (περίπου ένα μήνα) για αυτό και υπάρχει συνεχής ανάγκη αναπλήρωσης των αποθεμάτων».

Ποιο είναι το νέο;

Εκτός από τη διοργάνωση αιμοδοσιών σε χώρους εκτός του Νοσοκομείου η δράση περιλαμβάνει:

Α) τη δημιουργία εξειδικευμένου υλικού προσέλκυσης αιμοδοτών που θα έχει παραχθεί μετά από επιστημονική ανάλυση των αναγκών, φόβων και προσδοκιών τους. Θα περιλαμβάνει αφίσες και βίντεο, αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και προτυποποιημένα ερωτηματολόγια για τον αιμοδότη (βάσει των οποίων θα επαναπροσδιορίζεται η δράση).

Β) Εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία εφαρμόζοντας την προσέγγιση του «whole school approach». Για τον πρώτο χρόνο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε 4 σχολεία της Ελλάδας (έχει ήδη ξεκινήσει στο 7ο ΤΕΛ Πατρών και στα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Εκπαιδευτική Αναγέννηση»)

Γ) Εκπαίδευση των προσελκυτών των αιμοδοτών από όλες τις Ν.Υ. Αιμοδοσίας της χώρας σε συνεργασία με το Ε.Κ.Ε.Α

Όπως υπογραμμίζει η συνεργάτιδα του ερευνητικού προγράμματος κ. Ισιδώρα Δ. Μυτιληναίου, Κοινωνική Ερευνήτρια με Γνωστικό Αντικείμενο The Psychological Contract of Hospital Volunteers (Bayes Business School, City University of London, Centre for Charity Effectivenes), «η εμπειρία και η γνώση του εθελοντή αιμοδότη έχει σημαντικό αντίκτυπο στην προσδοκία της επαναλαμβανόμενης δωρεάς. Έτσι, η δράση θα παρέχει την απαραίτητη στοχευμένη υποστήριξη για τη δημιουργία μίας εκτεταμένης ευαισθητοποίησης που θα έχει ως αφετηρία την κατανόηση των υπαρκτών φόβων και ανησυχιών και των ερωτημάτων του υποψήφιου αιμοδότη και τη συνέχεια θα εστιάζει στην ανάπτυξη συγκεκριμένων στρατηγικών αντιμετώπισης που θα είναι προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες. Θα οδηγήσει στην καλλιέργεια της στάσης του ενεργού πολίτη, την ενίσχυση της ενσυναίσθησης και της προσφοράς και την ενδυνάμωση του αιμοδότη στον πρωταγωνιστικό του ρόλο σε θέματα που άπτονται στις ανάγκες της αιμοδοσίας της κοινότητάς του.

Έτσι ο ίδιος ο αιμοδότης που αιμοδοτεί για τον ανώνυμο συνάνθρωπό του που έχει ανάγκη μετάγγισης θα είναι ο πρεσβευτής της καμπάνιας μας».

Πολύτιμοι αρωγοί της δράσης μια εθελοντική ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής, σύμβουλοι εκπαίδευσης, ψυχολόγοι και ψυχίατροι καθώς και μια εθελοντική επιστημονική ομάδα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ, του ΕΚΠΑ με υπεύθυνη την επίκουρη Καθηγήτρια κ. Αικατερίνη Σταυριανέα.

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ Καθηγητής Αθανάσιος - Μελέτιος Δημόπουλος τονίζει τη διαρκή και ενεργή παρουσία του ΕΚΠΑ σε δράσεις εναρμονισμένες με τις ανάγκες της κοινωνίας, βασισμένες πάντα σε τεκμηριωμένη έρευνα και στόχευση.

Το ερευνητικό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με την υποστήριξη του κοινωφελούς Ιδρύματος «Ι.Λάτση».