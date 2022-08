Αφγανιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στην Καμπούλ

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση που τραυμάτισε 22 άτομα στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν Καμπούλ, το Σάββατο, σύμφωνα με δημοσίευση της οργάνωσης στο Telegram.

Βόμβα εξερράγη σε πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν Καμπούλ το Σάββατο με αποτέλεσμα τουλάχιστον 22 άνθρωποι να τραυματιστούν, δήλωσαν αξιωματούχοι του νοσοκομείου και αυτόπτες μάρτυρες.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε μια δυτική συνοικία της πόλης όπου συναντώνται τακτικά μέλη της μειονότητας σιιτικής μουσουλμανικής κοινότητας.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει ασθενοφόρα να σπεύδουν στο σημείο, το οποίο βρίσκεται επίσης κοντά σε σταθμούς λεωφορείων. Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών των Ταλιμπάν είπε ότι μια ομάδα έρευνας βρίσκεται στο σημείο της έκρηξης για να βοηθήσει τους τραυματίες και να εκτιμήσει τις απώλειες.

#Kabul police spokesman confirms casualties but says the figure is unknown. The bomb was detonated alongside the road in a majority-Shia area of Kabul. Initial reports say at least 22 people are injured. https://t.co/MD7Kka6Vtv pic.twitter.com/Ml6FitMMLV