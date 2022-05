Kρυπτονομίσματα: Sell in May ή ευκαιρία για αγορά;

Shutterstock

Ο Απρίλιος ήταν ένας αρνητικός μήνας για τις αγορές συνολικά, με ακόμα χειρότερη απόδοση για τις αγορές κρυπτονομισμάτων. Ο S&P υποχώρησε σχεδόν κατά 9% και ο NASDAQ κατά περίπου 13%, καθιστώντας τον Απρίλιο του 2022 τον χειρότερο μήνα για τις αγορές από τον Οκτώβριο του 2008. Το BTC υποχώρησε κατά 18% την ίδια περίοδο.

Η κακή απόδοση μπορεί να αποδοθεί στους ακόλουθους παράγοντες όπως συνοψίζει το QCP Capital, από τα μεγαλύτερα επενδυτικά κεφάλαια για τις αγορές κρυπτονομισμάτων με έδρα την Σιγκαπούρη:

Οι ροές rebalancing που οδήγησαν στην πώληση των μετοχών και κρυπτονομισμάτων που σημείωσαν την καλύτερη απόδοση κατά το 2021. Μετοχές τεχνολογίας μεγάλης κεφαλαιοποίησης, όπως η Amazon και η Tesla, σημείωσαν διψήφιες απώλειες, παρασύροντας το Nasdaq.

Ο δείκτης κόστους απασχόλησης του ΑΕΠ ήταν πολύ ισχυρός. Αυτό αυξάνει την προσδοκία ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια, καθώς ο πληθωρισμός των μισθών είναι μια βασική ανησυχία που έχει ξεχωρίσει ρητά ο Powell.

Μεγάλη απώλεια στον αριθμό του ΑΕΠ των ΗΠΑ που πιθανότατα θα ακολουθήσει την πρώτη αύξηση των επιτοκίων κατά 50 bps σε 20 χρόνια, η οποία ανακοινώθηκε. Υπάρχει πραγματική ανησυχία ότι η αγορά δεν θα μπορέσει να αντέξει αυτή τη διπλή πίεση.

Ενώ αντίστοιχα υπήρχαν και πολλά αρνητικά γεγονότα που επηρέασαν σημαντικά την αγορά κρυπτονομισμάτων. Συγκεκριμένα οι κυβερνοεπιθέσεις στο Saddle και στα Rari Capital/Fei Exploit με συνολικές απώλειες $90 εκατομμύρια. Αντίστοιχα, το δημοφιλές παιχνίδι DeFi Kingdoms που επηρέασε την ταχύτητα με την οποία οι παίκτες μπορούσαν να ξεκλειδώσουν το JEWEL (τα κρυπτονομίσματα του δικτύου) τους, γεγονός που προκάλεσε πτώση της τιμής του JEWEL κατά 20% σε 24 ώρες. Το κρυπτονόμισμα διαπραγματεύεται 70% κάτω από την τιμή που είχε τον προηγούμενο μήνα. Τέλος το Solana, σημείωσε μια διακοπή επτά ωρών που προκλήθηκε από ένα κύμα συναλλαγών από bots που κατκλυσαν το δημοφιλές εργαλείο έκδοσης NFT, το Candy Machine.

Αυτό που θα εξετάσουμε εάν αυτός ο Μάιος μπορεί να είναι διαφορετικός από το συνηθισμένο στις αγορές Sell in May and go away»

Η αγορά πιθανώς έχει αποτιμήσει ήδη τις αναμενόμενες αυξήσεις των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ κατά τις επόμενες συνεδριάσεις. Η ποσοτική σύσφιξη, μια συσταλτική νομισματική πολιτική που εφαρμόζεται από μια κεντρική τράπεζα για να μειώσει την ποσότητα ρευστότητας εντός της οικονομίας, ήταν πάντα από τις βασικές αιτίες για να οδηγήσει τις αγορές σε χαμηλότερα επίπεδα. Ωστόσο, αυτό θα πάρει κάποια χρονική περίοδο και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ξεκίνησε τις ανακοινώσεις για αυξήσεις επιτοκίων. Ένα short-squeeze βραχυπρόθεσμα θα ήταν πιθανό, μετά από συνεχόμενο bearish sentiment που κατέχει τις αγορές τους τελευταίους μήνες.

Με τις αγορές να λειτουργούν αντανακλαστικά πριν καν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα να λάβει αποφάσεις, πετυχαίνουν τον σκοπό της ποσοτικής σύσφιξης - και δίνουν μεγαλύτερο περιθώριο στην Τράπεζα να είναι πιο εναλλακτική.

Κάτι που επηρεάζει σημαντικά τις αγορές κρυπτονομισμάτων είναι το δολάριο. Αυτό το μήνα είδαμε την μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση του δολαρίου από τον Ιανουάριο του 2015 όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει την κρίση χρέους σε πολλές οικονομίες- μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.

Τα αυξανόμενα επιτόκια είναι ο βασικός λόγος της αύξησης του δολαρίου. Μια περαιτέρω αύξηση του δολαρίου, θα λειτουργήσει αρνητικά για τις αγορές κρυπτονομισμάτων.