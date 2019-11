Επτά νεκροί και 325 τραυματίες από τον μεγάλο σεισμό στην Αλβανία

Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αλβανία, προκαλώντας τον θάνατο επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 325, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας της Αλβανίας.

Σύμφωνα με το αμερικανικό γεωδυναμικό ινστιτούτο (USGS), ο σεισμός, ο οποίος είχε μικρό εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σημειώθηκε στις 04:54 [ώρα Ελλάδας], με το επίκεντρό του να εντοπίζεται σε περιοχή 10 χιλιόμετρα ανατολικά του Δυρραχίου και 35 χιλιόμετρα δυτικά των Τιράνων.

Ο σεισμός προκάλεσε μεγάλες υλικές ζημιές σε Τίρανα, Δυρράχιο, Φίερι και Λέζια. Συνολικά έχουν καταρρεύσει οκτώ πολυκατοικίες στο Δυρράχιο και στα προάστια των Τιράνων, ενώ υπάρχουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια. «Οι ζημιές είναι σημαντικές», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

Αλβανός σεισμολόγος, ο Ράπο Ορμένι, δήλωσε στην αλβανική τηλεόραση ότι πρόκειται για τον μεγαλύτερο σεισμό στην περιοχή του Δυρραχίου από το 1926.

Οι αρχές έχουν επιστρατεύσει περί τους 300 στρατιωτικούς για να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις αρωγής στο Δυρράχιο και το χωριό Thumane, όπου, σύμφωνα με το αλβανικό υπουργείο Άμυνας, «υπάρχουν άνθρωποι παγιδευμένοι στα ερείπια».

7 νεκροί, εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια και διασώσεις

Δύο γυναίκες βρέθηκαν νεκρές στα ερείπια πολυκατοικίας του χωριού Thumane και ένας άνδρας σκοτώθηκε πηδώντας πανικόβλητος από ψηλό όροφο κτιρίου.

Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους και μία νεαρή γυναίκα, ανασύρθηκαν νεκροί από τα ερείπια πολυκατοικίας στο Δυρράχιο.

Μέλη των σωστικών συνεργείων δήλωσαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνεται μία ηλικιωμένη γυναίκα που έσωσε τον εγγονό της καλύπτοντάς τον με το σώμα της.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα γκρεμισμένο κτίριο στο Δυρράχιο, ενώ άλλα βίντεο δείχνουν κτίρια με μεγάλες ρωγμές και γκρεμισμένους τοίχους.

Ενας τραυματισμένος άνδρας δήλωσε στο News24 TV ότι η κόρη του και η ανιψιά του περιλαμβάνονται στους παγιδευμένους κάτω από τα ερείπια πολυκατοικίας το Δυρράχιο.

«Μίλησα με την κόρη μου και την ανηψιά μου στο τηλέφωνο. Είπαν ότι είναι καλά και ότι περιμένουν τα σωστικά συνεργεία. Δεν μπόρεσα να μιλήσω με την γυναίκα μου. Υπάρχουν και άλλες οικογένειες, αλλά δεν μπόρεσα να τους μιλήσω», είπε.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε αλβανικά ΜΜΕ κυκλοφορεί βίντεο από την αγωνιώδη διάσωση ενός μικρού παιδιού μέσα από τα συντρίμμια του σπιτιού του.

Τον κύριο σεισμό ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί, ο ισχυρότερος από τους οποίους εκτιμήθηκε ότι ήταν 5,4 Ρίχτερ στις 7.03 π.μ.

Σε αρκετές περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες. Στους δρόμους επικρατεί κομφούζιο, με τους πολίτες να έχουν βγει στους δρόμους, ενώ η κυβέρνηση απευθύνει έκκληση να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι.

Ο πρωθυπουργός της χώρας Έντι Ράμα μετέβη στο Δυρράχιο, που επλήγη περισσότερο. «Έχουμε θύματα. Καταβάλλουμε προσπάθειες για να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν στις πληγείσες περιοχές», έγραψε στο Twitter ο κ. Ράμα.

Ο κ. Ράμα, με αναρτήσεις του στο Twitter, τονίζει ότι επικοινώνησε μαζί του ο πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου, Ντούσκο Μάρκοβιτς και του ανακοίνωσε ότι ειδική ομάδα υποστήριξης για τους τραυματίες μεταβαίνει στην Αλβανία. Άλλη μία ομάδα από τη Σερβία, που ειδικεύεται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αναχωρεί για την Αλβανία, είπε ο κ. Ράμα, ενώ νωρίτερα είχε επικοινωνία με τον Πρόεδρο Θάτσι του Κοσόβου, ο οποίος ενεργοποίησε τις ειδικές ομάδες KFS, που ειδικεύονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και θα επιχειρήσουν στη διάσωση πολιτών από τα ερείπια κτηρίων.

Ο κ. Ράμα επισημαίνει, σε άλλη ανάρτησή του, ότι η Γερμανίδα Καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ, προέβη στη σύσταση μηχανισμού έκτακτης βοήθειας, όπως και οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης και της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και "όλοι οι φίλοι της Αλβανίας" που εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να βοηθήσουν τη χώρα.

Të gjithë miqtë e Shqipërisë po aktivizohen me shpejtësiKryeministri Conte e kryeministri Mitzotakis nisën avionët me skuadrat specialePresidenti Macron e Presidenti Erdogan më shprehën gatishmërinë për çdo nevojëAmbasadat e BE/SHBA kanë njoftuar qysh herët gatishmërinë

Ο Πρόεδρος της Αλβανίας, Ιλίρ Μέτα, βρέθηκε κοντά στους σεισμόπληκτους και, σε δήλωσή του, υπογράμμισε ότι η Αλβανία επλήγη από ένα «κύμα» σεισμών, που όμοιό του δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν.

Υπενθυμίζεται πως στις 21 Σεπτεμβρίου σεισμική δόνηση 5,6 βαθμών έπληξε την Αλβανία, προκαλώντας ζημιές σε περίπου 500 κατοικίες και καταστρέφοντας ολοσχερώς κάποιες από αυτές. Το υπουργείο Άμυνας της χώρας είχε ανακοινώσει τότε πως επρόκειτο για τον ισχυρότερο σεισμό της τελευταίας τριακονταετίας στη χώρα.

