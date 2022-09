FatManTerra: Πώς εξαπάτησε επενδυτές για να αποδείξει «επενδυτική απάτη»

Ο FatManTerra ο χρήστης του Twitter που έχει πάνω από 100.000 ακολούθους, ισχυρίζεται ότι έχει συγκεντρώσει Bitcoin αξίας άνω των 100.000 δολαρίων από επενδυτές κρυπτονομισμάτων δημιουργώντας ένα επενδυτικό σχήμα που αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ήταν ψεύτικο.

Όπως παραδέχθηκε, δημιούργησε την επενδυτική πυραμίδα ως πείραμα και για να δώσει στον κόσμο ένα μάθημα σχετικά με την τυφλή παρακολούθηση επενδυτικών συμβουλών από... influencers.

Ο λογαριασμός του στο Twitter έχει περίπου 101.100 ακολούθους και είναι ευρέως γνωστός ως πρώην υποστηρικτής του Terra, ενώ τώρα μιλά ανοικτά κατά του συγκεκριμένου project και του ιδρυτή Do Kwon μετά την κατάρρευση αξίας 40 δισ. δολαρίων τον Μάιο.

Σε ένα tweet, ο FatManTerra είπε στους οπαδούς του ότι «είχε πρόσβαση σε μία φάρμα BTC υψηλής απόδοσης» από ένα ανώνυμο fund και προσκάλεσε όσους θέλουν να επενδύσουν να του στείλουν μήνυμα.

Received access to a high-yield BTC farm based on a private carry trade operated by an up-and-coming fund. I've maxed out what I could, so there's some leftover allocation and I thought I'd pass it along - priority will be given to UST victims. DM for more details if interested.

Ενώ η ανάρτηση έλαβε πλήθος αρνητικών απαντήσεων από άτομα που έκαναν λόγο για απάτη, ο FatMan είπε ότι κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερα από 100.000 δολάρια σε bitcoin, μέσα σε δύο ώρες από την αρχική ανάρτηση στο Twitter και στο Discord.

Σε ένα tweet την επόμενη ημέρα, ο FatManTerra αποκάλυψε ότι το επενδυτικό σχήμα ήταν ψεύτικο, περιγράφοντάς το ως μια «εκστρατεία ευαισθητοποίησης» για να δείξει πόσο εύκολο είναι να εξαπατήσεις τα άτομα που ασχολούνται με τα κρυπτονομίσματα, χρησιμοποιώντας απλά πιασάρικες λέξεις και με το να υπόσχεσαι μεγάλες αποδόσεις επένδυσης.

It is far too easy to scam people in crypto.



And this needs to change.



If you don't understand where the yield is coming from, you are the yield.



Listen carefully to the vocal critics of any project or investment before getting involved. *Really* listen.