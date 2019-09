Διατηρείται η ισχυρή άνοδος για το πετρέλαιο

Άνοδο που έφτασε ακόμα και στο +20% καταγράφει σήμερα η τιμή του πετρελαίου, έπειτα από το χτύπημα στην πετρελαϊκή βιομηχανία της Σαουδικής Αραβίας, που είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος του παραγωγικού της δυναμικού.

Από τις επιθέσεις με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο εναντίον των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της εταιρείας Aramco διακόπηκε προσωρινά η παραγωγή, ενώ τα πλήγματα διέκοψαν την εξόρυξη 5,7 εκατ. βαρελιών αργού, ήτοι πάνω από το 5% του παγκόσμιου εφοδιασμού.

Μέρος της παραγωγής έχει ήδη αποκατασταθεί, ωστόσο η πλήρης αποκατάσταση μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες, σύμφωνα με αναλυτές.

Το Brent καταγράφει άνοδο 8% στα 65,05 δολάρια, ενώ νωρίτερα η άνοδος έφτασε στο 20%, ήτοι 12 δολάρια, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη άνοδος σε όρους δολαρίου από όταν ξεκίνησε τη διαπραγμάτευσή του το 1988, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια διακοπή παραγωγής και αντίδραση της τιμής στην αγορά πετρελαίου», ανέφερε στο Bloomberg o Saul Kavonic, ενεργειακός αναλυτής στην Credit Suisse Group AG. «Το πολιτικό ρίσκο επέστρεψε στην ατζέντα της πετρελαϊκής αγοράς».

Τo WTI ενισχύεται κατά 7,3% στα 58,7 δολάρια το βαρέλι στις ηλεκτρονικές συναλλαγές του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης.

Αναλυτές της S&P Global Platts εκτιμούν πως το Brent θα ενισχυθεί 5 με 10 δολάρια από τα τρέχοντα επίπεδα, δοκιμάζοντας την τιμή των 70 δολαρίων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι ενέκρινε τη χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου των ΗΠΑ, αν κριθεί αναγκαίο και σε ποσότητα που θα καθοριστεί, «ώστε να παραμείνουν οι αγορές επαρκώς εφοδιασμένες».

....sufficient to keep the markets well-supplied. I have also informed all appropriate agencies to expedite approvals of the oil pipelines currently in the permitting process in Texas and various other States.