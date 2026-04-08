Εισαγγελείς χωρίς Ασυλία

Οι εισαγγελείς παραπέμπουν στον ανακριτή και οι ανακριτές στον δικαστή. Το δικαστήριο αποφασίζει. Μέχρι τότε, όπως ορθώς -αλλά στην πράξη πλημμελώς - υπέμνησε η ανακοίνωση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας: «Όλα τα εισαγγελικού ενδιαφέροντος πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους στα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια».

Της ενοχής τους; Αν κριθούν αθώοι, οι τόσοι ή κάποιοι βουλευτές των οποίων, ορθώς και ταχύτατα, αίρεται η ασυλία προκειμένου να απαντήσουν στις ερωτήσεις της προανάκρισης, είτε σε αυτό το στάδιο, είτε στο ακροατήριο, τι ευθύνη έχουν όσοι φροντίζουν, αυτές τις μέρες, να έχουν ήδη καταδικάσει άπαντες στο πυρ το εξώτερον;

Θα μου πείτε, πολιτικό είναι το ζήτημα, πολιτική και η καταδίκη. Σύμφωνοι, αλλά δεν πρέπει να είναι άπαντες επιφυλακτικοί μέχρι να τελειώσει η κρίση του δικαστηρίου σε όλους τους κατά την έννομη τάξη προβλεπόμενους βαθμούς δικαιοσύνης;

Ψιλολόγια. Εδώ, σε παλαιότερη υπόθεση την οποία χειρίστηκε η ίδια εισαγγελεύς, -και τότε δια τηλεφωνικών παρακολουθήσεων- ούτε καν οι κατηγορίες, εναντίον διασήμου ποδοσφαιρικού παράγοντα και νυν δημάρχου Βολιωτών, για τις οποίες πάντως εξέτισε «ποινή» προφυλάκισης, δεν έμειναν όρθιες στην τακτική δίκη.

Αλλά και άλλες υποθέσεις, τις οποίες πούσαραν μετά μανίας παράγοντες του καθεστώτος Τσίπρα, εναντίον τραπεζικών παραγόντων, ότι δήθεν δρούσαν εναντίον της «τότε έννομης τάξης» πήγαν κουβά. Ακόμη παλαιότερα, μια απίθανη υπόθεση δήθεν τεραστίου σκανδάλου εναντίον της διοίκησης Παναγιώτη Αθανασόπουλου και ολόκληρου του ΔΣ της ΔΕΗ, κατέληξε στην ομόφωνη δικαστική απαλλαγή του. Μέχρι πρόσφατα κυνηγούσαν απηνώς, αφού ταλαιπώρησαν απάνθρωπα και πέραν του ορίου που προβλέπει ο σεβασμός των βασικών δικαιωμάτων του ανθρώπου τον Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος ως επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ, στην πιο δύσκολη στιγμή της βουτιάς στη δημοσιονομική κρίση, κατέγραψε με αληθινά στοιχεία τα greek statistics και έσωσε την χώρα από την οριστική πτώχευση συνοδευόμενη από τον για πάντα ηθικό διασυρμό της. Γνωστή είναι επίσης η κατάληξη των υποθέσεων Βατοπεδίου και Novartis, οι οποίες χρησίμευσαν όμως πολιτικά στους εκάστοτε συνωμοσιολόγους.

Σε όλες αυτές και πολλές ακόμη πολύκροτες υποθέσεις, οι εισαγγελείς έκαναν λάθος.

Περιμένουμε από την ανεξάρτητη Δικαιοσύνη να μαθαίνει από τα λάθη της. Αν και οι παραπομπές των βουλευτών για τα «ρουσφέτια» του ΟΠΕΚΕΠΕ καταλήξουν στα ίδια αποτελέσματα, κάτι πρέπει να γίνει και σε κάποιες ή κάποιους πρέπει να κατανεμηθούν ευθύνες. Κι επειδή εμείς δεν επιτρέπεται να εκφράζουμε αμφιβολίες -όχι πως δεν βλέπουμε και δεν κρίνουμε-, ας αποφασίσει η ίδια η Δικαιοσύνη, απεκδυόμενη της Ασυλίας της, πώς επιθυμεί να βλέπουν οι αφυπνισμένοι πολίτες τη Δικαιοσύνη.