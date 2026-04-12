Η ανάδυση των κρυπτογραφικά κρίσιμων κβαντικών υπολογιστών (CRQC) δεν αποτελεί πλέον μια απειλή που ανήκει σε κάποιο αόριστο και μακρινό μέλλον· ωστόσο, για το Bitcoin και το ευρύτερο οικοσύστημα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, η απειλή φαίνεται διαχειρίσιμη.

Σύμφωνα με νέα εκτενή έκθεση της Bernstein, οι πρόσφατες ανακαλύψεις στην Κβαντική Πληροφορική έχουν επιταχύνει τα χρονοδιαγράμματα, αλλά η μετάβαση στη μετα-κβαντική ασφάλεια αναμένεται να αποτελέσει έναν «ομαλό κύκλο αναβάθμισης» και όχι ένα καταστροφικό γεγονός.

Οι ανακαλύψεις συντομεύουν τον ορίζοντα, αλλά τα εμπόδια κλιμάκωσης παραμένουν

Η έκθεση επισημαίνει ότι πρόσφατες εξελίξεις — και συγκεκριμένα μια δημοσίευση της Google Quantum AI που παρουσιάζει μείωση κατά 20 φορές στον αριθμό των qubit που απαιτούνται για να σπάσει η σύγχρονη κρυπτογράφηση — έχουν μεταβάλει τις προσδοκίες.

Ωστόσο, οι αναλυτές της Bernstein, Gautam Chhugani και Mahika Sapra, υποστηρίζουν ότι το άλμα από δεκάδες λογικά qubit στα χιλιάδες που απαιτούνται για να τεθεί σε κίνδυνο ο αλγόριθμος ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) του Bitcoin, αποτελεί μια πολυδιάστατη τεχνολογική πρόκληση που θα χρειαστεί χρόνια για να επιλυθεί.

«Η κλιμάκωση από δεκάδες λογικά qubit σε χιλιάδες δεν είναι τετριμμένη και απαιτεί ανακαλύψεις σε πολλαπλά επίπεδα», αναφέρει η έκθεση της Bernstein. «Τα χρονοδιαγράμματα για την Κβαντική Πληροφορική ενδέχεται να είναι ακόμα πιο αισιόδοξα από ό,τι η πραγματικότητα.»

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα τεράστια εμπορικά κόστη — που ενδέχεται να φτάσουν τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια — καθώς και η πολυπλοκότητα του φυσικού υλικού, δίνουν στον κλάδο ένα βιώσιμο παράθυρο 3 έως 5 ετών για τη μετάβαση σε μετα-κβαντικά πρωτόκολλα.

Soft forks και ο δρόμος προς ένα «μετα-κβαντικό» Bitcoin

Η λύση για το Bitcoin βρίσκεται σε μια αναβάθμιση τύπου «soft fork», η οποία θα εισάγει μετα-κβαντικά κρυπτογραφικά σχήματα υπογραφής (PQC).

Η έκθεση υποδεικνύει ότι η κοινότητα του Bitcoin εξετάζει ήδη αλγόριθμους όπως οι SPHINCS+ ή οι υπογραφές Lamport, οι οποίοι είναι θεωρητικά ανθεκτικοί στις επιθέσεις του κβαντικού αλγόριθμου Shor.

«Το Bitcoin και τα κρυπτογραφικά πρωτόκολλα πρέπει να προετοιμαστούν για μετα-κβαντική ασφάλεια, και αναμένουμε επαρκή χρόνο ώστε τα πρωτόκολλα να εξελιχθούν», επισημαίνει η Bernstein. Η μετάβαση θα απαιτήσει πιθανότατα από τους χρήστες να μεταφέρουν τα κεφάλαιά τους από τις τρέχουσες «ευάλωτες» διευθύνσεις σε νέους, κβαντικά ασφαλείς τύπους διευθύνσεων.

Η μετάβαση προϋποθέτει ενεργή συμμετοχή των χρηστών, και οι αναλυτές πιστεύουν ότι το κίνητρο για την προστασία κεφαλαίων θα εξασφαλίσει υψηλά ποσοστά υιοθέτησης.

Το βασικό συμπέρασμα για τους επενδυτές είναι ότι, παρόλο που η «Κβαντική Απειλή» παραμένει δημοφιλές θέμα στα ΜΜΕ, η υποκείμενη τεχνολογία διαθέτει σαφείς — έστω και τεχνικά σύνθετες — διεξόδους για τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή της.