Xρηματιστήριο Αθηνών: Απώλειες 0,86% μετά από εννέα εναλλαγές προσήμου

Μολονότι αποσοβήθηκαν τα χειρότερα, το Χρηματιστήριο Αθηνών επέδειξε αδυναμία, σήμερα. Αδυναμία τόσο να καταφέρει μια αξιόλογη ανοδική αντίδραση μετά από τέτοια παρατεταμένη πίεση, όσο και να ακολουθήσει το γενικότερο, μέτρια αισιόδοξο κλίμα σε διεθνές επίπεδο.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης, μετά από εννέα εναλλαγές προσήμου και χαμηλό ημέρας στο -1,27%, έκλεισε στις 2.006,93 μονάδες με απώλειες 0,86%.

Ωστόσο, η εικόνα παγκοσμίως ήταν πολύ καλύτερη, μιας και τα συμβόλαια στις ΗΠΑ διαπραγματεύονταν όλη μέρα σε θετικό έδαφος, με μεσοσταθμικά κέρδη έως και 0,8%, ενώ και στο άνοιγμα ο S&P500 κέρδιζε 0,9%˙ στην Ευρώπη, αν και με πιο χλιαρή εικόνα, ο γερμανικός DAX40 κέρδιζε 0,5% προς το κλείσιμο της Αθήνας, σε υψηλά ημέρας.

Πέραν αυτού, ο Δείκτης μας έσωσε για δεύτερη φορά με υπερπροσπάθεια το ψυχολογικής σημασίας επίπεδο των 2.000 μονάδων (ενδοσυνεδριακό χαμηλό 1.998,66, και στις 23 Μαρτίου 1998,09).

Από την άλλη, έχουν ήδη χαθεί οι 2.050-55 μονάδες από τη συνεδρίαση της Παρασκευής, επομένως ο Δείκτης βρίσκεται σε αρνητικό έδαφος, έρμαιο των εξελίξεων.

Οι επενδυτές συνεχίζουν να ανατιμολογούν (αρνητικά) τον κίνδυνο που προκύπτει από την ανεξέλεγκτη, έως έναν βαθμό κρίση, που εξελίσσεται σε διπλωματική τραγωδία για τις ΗΠΑ.

Με κύρια μεταβλητή την επιβάρυνση στις τιμές ενέργειας, με προεκτάσεις στον πληθωρισμό, άρα και στις επικείμενες μεταβολές της νομισματικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μέτρια, στα 260 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 20 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Ψήγματα ανθεκτικότητας από τις γνωστές υπόπτους ΣΑΡ, ΕΥΔΑΠ, ΔΑΑ, ΟΤΕ και ΕΕΕ. Βαριά εμφανίστηκε η CENER (-3,7%), που έχει πιεστεί απρόσμενα για πολλοστή ημέρα, μετρώντας σωρευτικά -21% από τα ιστορικά της υψηλά.

Ο TITC έχοντας κι εκείνος χάσει το ¼ της αξίας του, παραμένει πάντα ενδιαφέρων και σήμερα κατάφερε να στηριχτεί στη βάση των 42,60-42,65, που δοκίμασε τρίτη φορά από τα μέσα Μαρτίου.

Η BOCHGR, με καλό τζίρο, συντηρήθηκε πέριξ του αμετάβλητου, με το μέρισμα (τελικό) των 0,50€ να αναμένεται στις 25/5, που υπολογίζεται άνω του 6% απόδοση.

Από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ΦΡΛΚ (+2,07%) και ΚΡΙ (+2,15%) είχαν την καλύτερη εικόνα, αμφότερες με καλή συναλλακτική δραστηριότητα.

Υπενθυμίζεται ότι η τρέχουσα εβδομάδα θα είναι κουτσή, λόγω αργίας Μ. Παρασκευής (Καθολικών). Επίσης, το ΧΑ θα παραμείνει κλειστό και τη Δευτέρα 6/4, καθώς αφορά στη Δευτέρα του Πάσχα (Καθολικών). Ωστόσο, η Νέα Υόρκη θα ανοίξει κανονικά τη Δευτέρα, επιτείνοντας την αβεβαιότητα για τη Λεωφόρο Αθηνών.