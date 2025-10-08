Νέα εποχή για την ελληνική κεφαλαιαγορά – Οι προοπτικές μετά την αναβάθμιση από τον FTSE Russell

Η αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς από τον διεθνή οίκο FTSE Russell στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών αποτελεί ορόσημο που επανατοποθετεί το Χρηματιστήριο Αθηνών στον διεθνή επενδυτικό χάρτη, δώδεκα χρόνια μετά την υποβάθμιση του 2015.

Πρόκειται για ένα γεγονός με ουσιαστικές προεκτάσεις για τις ελληνικές εισηγμένες, τη ρευστότητα της αγοράς και, τελικά, για την ίδια την οικονομία.

Η απόφαση του FTSE Russell, που δημοσιοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2025, έρχεται να επισφραγίσει τη σταθερή πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στις υποδομές, τη διαφάνεια και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ελληνικής αγοράς. Η αναβάθμιση θα τεθεί σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2026, δίνοντας ένα διάστημα προσαρμογής ενός έτους στην επενδυτική κοινότητα.

Από την κρίση στην ωριμότητα

Η Ελλάδα, που για χρόνια κατηγοριοποιούνταν ως «προηγμένη αναδυόμενη αγορά», επιστρέφει πλέον στο κλαμπ των ανεπτυγμένων οικονομιών, δίπλα σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιαπωνία. Η αναβάθμιση από τον FTSE Russell δεν είναι απλώς μια στατιστική διόρθωση, αλλά αποτέλεσμα συστηματικών μεταρρυθμίσεων που βελτίωσαν τη λειτουργία της αγοράς. Από την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και τη βελτίωση της εποπτείας, έως τη διεύρυνση των υπηρεσιών που προσφέρει ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Γιάννος Κοντόπουλος, έκανε λόγο για «κορυφαία διεθνή αναγνώριση» που επιβεβαιώνει την επιτυχή στρατηγική της τελευταίας δεκαετίας.

«Η επανακατάταξη του Χρηματιστηρίου στις Ανεπτυγμένες Αγορές», σημείωσε, «φέρνει την Ελλάδα στην ίδια κατηγορία με τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου και ανοίγει τον δρόμο για νέες ροές κεφαλαίων».

Πράγματι, η μετακίνηση σε υψηλότερη κατηγορία σημαίνει ότι οι ελληνικές μετοχές θα ενταχθούν εκ νέου σε διεθνείς δείκτες που παρακολουθούν τα παγκόσμια funds των ανεπτυγμένων αγορών. Μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να επενδύσουν λόγω καταστατικών περιορισμών, αποκτούν πλέον πρόσβαση στην ελληνική αγορά.

Επενδυτικές εισροές και νέα κεφάλαια

Αν και η τελική επίδραση θα εξαρτηθεί από τη στάθμιση που θα λάβει η Ελλάδα στους δείκτες του FTSE Russell, εκτιμάται ότι η αναβάθμιση θα προσελκύσει σημαντικές εισροές ξένων κεφαλαίων, ιδιαίτερα από passive funds που ακολουθούν μηχανικά τη σύνθεση των δεικτών. Ακόμη πιο κρίσιμο είναι ότι το νέο καθεστώς θα ενισχύσει τη ρευστότητα και το βάθος της αγοράς, επιτρέποντας σε περισσότερους επενδυτές να τοποθετηθούν με ασφάλεια στις ελληνικές μετοχές.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η εξέλιξη αυτή μπορεί να δώσει ανάσα και σε μικρομεσαίες εισηγμένες που σήμερα δυσκολεύονται να αντλήσουν κεφάλαια. Η συμμετοχή τους σε μια αγορά με αναβαθμισμένο status σημαίνει καλύτερους όρους χρηματοδότησης, χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου και ευκολότερη πρόσβαση σε διεθνή επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Παράλληλα, η ένταξη στις ανεπτυγμένες αγορές αναμένεται να ενισχύσει την εικόνα της χώρας συνολικά, καθώς οι αποφάσεις των μεγάλων οίκων λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από την παγκόσμια επενδυτική κοινότητα.

Οικονομική αναγνώριση

Για την κυβέρνηση, η αναβάθμιση από τον FTSE Russell είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα χρηματιστηριακό γεγονός. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης μίλησε για «νέα εποχή» στην ελληνική κεφαλαιαγορά, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη αυτή «δημιουργεί νέες δυνατότητες για τις εισηγμένες επιχειρήσεις, διευρύνοντας τις πηγές χρηματοδότησης και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα».

Η αναβάθμιση, σε συνδυασμό με την πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τη Moody’s, συνθέτουν μια εικόνα χώρας που έχει πλέον ανακτήσει τη σταθερότητα και την αξιοπιστία της. Ο Πιερρακάκης τόνισε ότι «η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση και την προσήλωσή της στη μεταρρυθμιστική πορεία που οδηγεί τη χώρα σε σταθερή ανάπτυξη».

Η προοπτική της εξαγοράς από τον Euronext

Η συγκυρία της αναβάθμισης δεν είναι τυχαία. Η επικείμενη εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τον όμιλο Euronext, που βρίσκεται σε εξέλιξη, προσθέτει ακόμη μια διάσταση στην υπόθεση. Η συμμετοχή του Χρηματιστηρίου σε έναν ευρωπαϊκό όμιλο με παρουσία σε αγορές όπως το Παρίσι, το Άμστερνταμ και το Δουβλίνο, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή προβολή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Η ένταξη στην «οικογένεια» του Euronext θα μπορούσε να οδηγήσει σε τεχνολογική αναβάθμιση των συστημάτων συναλλαγών, σε ενοποίηση κανόνων και, εν τέλει, σε μεγαλύτερη διασύνδεση με την ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίων. Όπως σημειώνουν παράγοντες του χώρου, η αναβάθμιση από τον FTSE Russell διευκολύνει τη διαδικασία αυτή, καθώς ενισχύει τη θεσμική εικόνα του Χρηματιστηρίου ενόψει της ολοκλήρωσης της εξαγοράς.

Τι αλλάζει για τις εισηγμένες εταιρείες

Για τις ελληνικές εισηγμένες, η αλλαγή καθεστώτος σημαίνει νέα δεδομένα. Πέρα από τη δυνητική άνοδο των αποτιμήσεων λόγω αυξημένης ζήτησης από διεθνή κεφάλαια, οι εταιρείες θα κληθούν να προσαρμοστούν σε αυστηρότερες απαιτήσεις διαφάνειας και ενημέρωσης.

Η συμμετοχή σε δείκτες ανεπτυγμένων αγορών συνοδεύεται από αυξημένο έλεγχο και διεθνή ορατότητα. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι αυτό θα λειτουργήσει θετικά, επιταχύνοντας τη βελτίωση των εταιρικών πρακτικών και ενισχύοντας την αξιοπιστία των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, η αναβάθμιση ενδέχεται να δώσει ώθηση σε μια νέα γενιά εταιρικών συνεργειών, συγχωνεύσεων και εξαγορών, όπως επισήμανε και ο υπουργός Οικονομικών. Σε μια αγορά που ωριμάζει, οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να ενισχύσουν το μέγεθος και την ανταγωνιστικότητά τους, ώστε να προσελκύσουν μακροπρόθεσμους επενδυτές.