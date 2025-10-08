Χρηματιστήριο Αθηνών

Όπως αναμενόταν, το ελληνικό Χρηματιστήριο συνέχισε ανοδικά, μετά και την ιστορικής σημασίας αναβάθμιση σε ανεπτυγμένες αγορές από τον FTSE Russell. Ωστόσο, η σημερινή συνεδρίαση κρίνεται «ύποπτη». Διότι παρά την τόσο θετική ειδησεογραφία, αλλά και το αισιόδοξο πρώτο μισάωρο (υψηλό ημέρας ΓΔ +1,39%), τελικά το κλείσιμο ήταν χλιαρό, με τον Δείκτη να πλαγιολισθαίνει στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και να κλείνει τελικά με κέρδη 0,68% στις 2083,59 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 238 εκατ. ευρώ με τα 26 εξ αυτών να αφορούν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Δείκτης δεν κατάφερε να απομακρυνθεί πειστικά από την αντίσταση των 2080 και πλέον υπάρχει κίνδυνος οι επενδυτές να παίξουν το σενάριο του «sell the news», υπενθυμίζοντας ότι τα αποτελέσματα της θετικής αξιολόγησης του Οίκου θα εμφανιστούν σχεδόν ένα έτος αργότερα, όταν και οι ενδιαφερόμενοι θα εκκινήσουν τις απαραίτητες (σταδιακές, πιθανόν) τοποθετήσεις, υποβαθμίζοντας τη βραχυπρόθεσμη σημασία της αξιολόγησης.

Κοιτώντας το ταμπλό, οι τραπεζικές μετοχές είχαν την τιμητική τους (και) σήμερα, μιας και λογικά όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί πάνω τους. Παραδόξως, όλες έχουν πολύ καλό «στήσιμο» για δυνατή ανοδική συνέχιση, με την ΠΕΙΡ να στοχεύει στο αισιόδοξο (;) 8,40 και η ΕΤΕ το 15,70.

Οι 4 «παλιές» ΕΤΕ (+2,59%), ΕΥΡΩΒ (+1,86%), ΑΛΦΑ (+1,61%) και ΠΕΙΡ (+1,75%) κατέγραψαν νέα πολυετή υψηλά, ενώ ΟΡΤΙΜΑ (+1,49%) και BOCHGR (-1,01%) βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά, με την πρώτη να απορροφά εντυπωσιακά κάθε προσφορά, κάθε μέρα, ενώ τη δεύτερη να έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά λόγω της συνδυασμένης μετάφρασης της υψηλότατης μερισματικής πολιτικής και των υγιών χρηματοοικονομικών. Τέλος, η CREDIA (-1,6%) παίζει σε μια δική της κατηγορία, με διαφορά η πιο επιθετική από όλες τις, ούτως ή άλλως επιθετικές τραπεζικές μετοχές (+134% στο πρώτο εννεάμηνο του 2025), με μεγάλη πιθανότητα να διατηρήσει τα πρωτεία. Διευκρινίζεται δε ότι δεν είναι η «μικρότερη» από όλες, μια λανθασμένη εντύπωση που δημιουργεί η μοιραία θύμηση της (όντως, μικρής) ΑΤΤ, καθώς αισίως έπιασε τα 2,6 δισεκ. ευρώ κεφ/ση (η ΟΡΤΙΜΑ λίγο κάτω από 2).

Η πιεσμένη MTLN (+0,21%) καταφέρνει να σταθεροποιηθεί πάνω από τα 46, ένα επίπεδο που αφενός οριοθετεί τη μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση, αφετέρου υπενθυμίζει τη συσσώρευση του Ιουν.-Ιουλ., ώστε να τεκμαίρεται μια προσπάθεια τεχνικής επιβεβαίωσης. Η σημασία του επιπέδου αυτού είναι μεγάλη, και θεωρητικά (αν και θα χρειαστεί υπομονή) ενδέχεται να αποτελέσει εφαλτήριο μιας νέας μεγάλης κίνησης.

Οι μετοχές του Ομίλου Viohalco υποστηρίχτηκαν για άλλη μια συνεδρίαση, αν και όσο κυλούσαν οι ώρες έχαναν την αρχική ορμή τους.

ΕΛΧΑ (+0,49%) και ΒΙΟ (+1,25%) τιμούν τα πολυετή υψηλά τους, ενώ η CENER (+0,77%) κατέγραψε νέα ιστορικά υψηλά, όλες με πολύ κακό κλείσιμο-άδειασμα. Η πολύ καλή πορεία τους το τελευταίο εξάμηνο επιβεβαιώνεται και από τις σωρευτικές αποδόσεις (ΕΛΧΑ +68%, ΒΙΟ +61%, CENER +60%), που για τον σχετικά αμυντικό τους χαρακτήρα (ειδικά οι δύο πρώτες) είναι υπεραπόδοση.

Ευχάριστη η συμπεριφορά των ΕΧΑΕ (+3,74%) που επιτέλους έδωσαν μια αξιοπρεπή συνεδρίαση μετά από τόσες εβδομάδες ανυπαρξίας.

Ειδική μνεία για την ΙΛΥΔΑ, που συνέχισε και σήμερα με ισχυρά κέρδη +14%, συμπληρώνοντας αισίως +294% στις 52 εβδομάδες, πρωταθλήτρια απόδοσης μετά από μία ακόμα θετική έκπληξη, την ΑΤΕΚ (+263%). Η υπεραπόδοση της μετοχής πληροφορικής συνοδεύτηκε και από υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα 229 τεμαχίων, ήτοι πάνω από 5 φορές ανώτερη από τη μεσοσταθμική της.