Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση 2,14% στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Σε άμεσες ρευστοποιήσεις, εν είδει κατοχύρωσης κερδών, προχώρησαν σήμερα οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αφορμή ήταν, προφανώς, η αναταραχή στα Στενά του Ορμούζ το Σαββατοκύριακο, και η απαγόρευση διέλευσης των δύο πλοίων, που επέφερε αυξημένη αβεβαιότητα για το αν, τελικά, τα πράγματα ομαλοποιήθηκαν.

Σε αυτό το μοτίβο, ο Γενικός Δείκτης άνοιξε σε αρνητικό έδαφος και παρέμεινε έτσι μέχρι το τέλος, με μικρές διακυμάνσεις στα χαμηλά ημέρας.

Τελικά, το κλείσιμο ήρθε με απώλειες 2.14% στις 2260 μονάδες, χωρίς ωστόσο να προβληματιστεί η συντονισμένη πολυήμερη ανοδική αντίδραση.

Συν αυτώ, η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μέτρια, στα 235 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 12 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Αξίζει να σημειωθεί το... παρατράγουδο λίγο πριν τις δημοπρασίες, με τον Δείκτη να καταρρέει στιγμιαία στο -3,27% με υπερβολές σε πολλούς τίτλους, όμως το κλείσιμο επέφερε μια ισορροπία.

Ο Δείκτης κινήθηκε συγχρονισμένος με τις ευρωαγορές, που παρά το ότι κατέγραφαν όλη την ημέρα μικρότερες απώλειες, ωστόσο το κλίμα κι εκεί παρέμεινε αρνητικό.

Την εικόνα μπέρδευαν η τιμή του πετρελαίου, που δεν σημείωσε κάποια αξιόλογη άνοδο, ο δείκτης κινδύνου, VIX, που αν και ανοδικός, ήταν μάλλον χλιαρός τηρουμένων των αναλογιών, και κυρίως η ωριμότητα των αμερικανικών δεικτών, καθώς ο S&P500 παρά το ότι βρίσκεται σε νέα ιστορικά υψηλά, έχει χάσει μόλις 0,2% σήμερα, παρά την ως άνω αναφερθείσα αναταραχή.

Στο ελληνικό ταμπλό, η γενικότερη αίσθηση παραπέμπει σε διορθωτική κίνηση, και ανακατανομή θέσεων, παρά κάποιο πτωτικό σκέλος ή συνέχιση τέτοιου.

Οι τραπεζικές μετοχές επιβάρυναν τη στάθμιση, όπως εξάλλου και η MTLN. Ο δείκτης των πρώτων έχασε 3,62%, ενώ η δεύτερη πιέστηκε αισθητά με απώλειες 4,52%.

Στον ΣΑΡ, κάποιος …πέταξε χαρτιά χωρίς να δει, πιέζοντας στιγμιαία τη μετοχή στο -5,6% με λίγα τεμάχια, ενεργοποιώντας ΑΜΕΜ που επανέφερε τα πράγματα στην πρότερη κατάσταση, με κλείσιμο στο -2,61%.

Η ΑΡΑΙΓ πιέστηκε, καθώς είναι μια από τις περιπτώσεις που εκτίθεται (ή δυνητικά θα εκτεθεί) στις αρνητικές επιπτώσεις της νέας πραγματικότητας αυξημένου ενεργειακού κόστους.

Η ΜΠΕΛΑ εξέπληξε θετικά, κόντρα στο κλίμα, κλείνοντας με κέρδη 0,5%.

Από τη μεσαία κεφ/ση, εντυπωσιακό το ΚΡΙ που έκλεισε σε νέα υψηλά μήνα με κέρδη άνω του 4% και πολύ κοντά στα ιστορικά υψηλά, εν αναμονή των αποτελεσμάτων 2025 που προεξοφλούνται ισχυρά.

Τέλος, καλή η συμπεριφορά και της BYLOT μετά τα δικά της, άκρως ελπιδοφόρα αποτελέσματα (τα πρώτα μετά την εξαγορά της Ballys), ενώ και ο ΟΛΘ κατάφερε νέα ιστορικά υψηλά στα 39€.