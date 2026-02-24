Χρηματιστήριο Αθηνών: Μπαράζ αυξήσεων κεφαλαίου και είσοδος νέων επενδυτών

To 2025 οι εισηγμένες άντλησαν από το ελληνικό χρηματιστήριο μέσω αυξήσεων κεφαλαίου 911 εκατ. ευρώ. Φέτος, από τις ανακοινώσεις των εταιρειών που έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια και ορισμένες εξ αυτών έχουν ορίσει και ημερομηνίες για τις γενικές συνελεύσεις που θα εγκρίνουν τις σχετικές αποφάσεις, προκύπτει πως το παραπάνω ποσό «πιαστεί» εύκολα και προϊόντος του χρόνου θα ξεπεραστεί αφού μόνο η αύξηση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα ανέλθει στα 500 εκατ. ευρώ.

Επίσης, έχει ενδιαφέρον ότι πολλές από τις αυξήσεις θα γίνουν με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων ώστε να διευκολυνθεί η είσοδος νέων στρατηγικών επενδυτών. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και αυτό γιατί οι υψηλές αποτιμήσεις που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα στο ΧΑ δίνουν τη δυνατότητα οι τιμές διάθεσης των νέων μετοχών να κινούνται αρκετά κάτω από την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία, με αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες στην αύξηση να καταγράφουν υπεραξίες από την πρώτη στιγμή. Επίσης, υπάρχει και αύξηση με εισφορά σε είδος από την Real Consulting ύψους 47 εκατ. ευρώ λόγω εξαγοράς της OTS.

Στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών η μεγαλύτερη αύξηση

H πιο μεγάλη αύξηση με καταβολή μετρητών είναι αυτή του ΑΔΜΗΕ, του διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος είναι να αντληθούν 1 δισ. ευρώ τα οποία θα χρηματοδοτήσουν μέρος του επενδυτικού προγράμματος ύψους 6 δισ. έως το 2030 για έργα υποδομής. Με απόφαση του υπουργείου ενέργειας μέσω της αύξησης δεν θα εισέλθει νέος επενδυτής, ώστε ο ΑΔΜΗΕ να παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο. Ετσι, τα κεφάλαια θα εισφερθούν από τους υφιστάμενους μετόχους, δηλαδή από την εισηγμένη ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (51%), την ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ (25%) και την κινέζικη State Grid (24%). Aναμένεται να οριστεί η ημερομηνία της γενικής συνέλευσης της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για να ληφθεί απόφαση για την αύξηση κεφαλαίου (περίπου 500 εκατ. ευρώ), ώστε να συμμετάσχουν αναλογικά στην αύξηση του ΑΔΜΗΕ.

Ο τριπλός στόχος της αύξησης της CrediaBank

H αμέσως μεγαλύτερη αύξηση κεφαλαίου θα προέλθει από την GrediaBank. Η τράπεζα έχει συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση στις 16 Μαρτίου για να αποφασίσουν οι μέτοχοι της αύξησης κεφαλαίου έως το ποσό των 300 εκατ. ευρώ. Η απόφαση θα δίνει τη δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και ήδη έχουν ακουστεί κάποια ηχηρά ονόματα. Βασικοί μέτοχοι της τράπεζας σήμερα είναι η Thrivest που κατέχει το 50,17% του μετοχικού κεφαλαίου και το Υπερταμείο με 36,16%.

Στόχος της αύξησης εκτός από την είσοδο νέου «παίκτη« είναι να ενισχυθούν τα κεφαλαιακά αποθέματα της τράπεζας ενόψει της αναβάθμισής της σε συστημική μετά την εξαγορά της HSBC Malta κατά 70,03%. «Με τον δείκτη CET1 να βρίσκεται επί του παρόντος στο 10,6%, η κίνηση αυτή προκαταλαμβάνει τις υψηλότερες κεφαλαιακές προσδοκίες του SSM και ενισχύει την ανθεκτικότητα του ισολογισμού», επισημαίνει η Eurobank Equities. Επίσης, η ελεύθερη διασπορά ανέρχεται περίπου στο 10%, κάτω από το όριο του 15% του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η αύξηση θα έρθει να «θεραπεύσει» και αυτό το πρόβλημα.

Στην εταιρεία πληροφορικής Real consulting ο βασικός μέτοχος Νίκος Βαρδινογιάννης μεταβίβασε το 32,56% από το χαρτοφυλάκιό του σε γνωστά ονόματα εταιρειών και επιχειρηματιών όπως η Motor Oil, η Intracom, ο Δ. θεοδωρίδης και ο Μ. Μαρινάκης. Παράλληλα συμφώνησε η Real Consulting να αγοράσει το 100% της εταιρείας Open Technology Services (OTS).

Η απόκτηση θα ολοκληρωθεί υπό τον όρο έκδοσης νέων μετοχών της Real Consulting, τις οποίες θα λάβουν ως αντάλλαγμα οι υφιστάμενοι μέτοχοι της OTS. Ειδικότερα, η συμφωνία προβλέπει ότι οι μέτοχοι της OTS θα λάβουν συνολικά 9.203.824 νέες μετοχές εκδόσεως της Real Consulting, η συνολική τιμή διάθεσης των οποίων θα αντιστοιχεί στην αξία των μετοχών της OTS, όπως αυτή έχει αποτιμηθεί από την ελεγκτική εταιρεία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., δηλαδή σε 5,10 ευρώ η κάθε μία με αποτέλεσμα η αύξηση κεφαλαίου της Real Consulting να ανέλθει στα 47 εκατ. ευρώ. Η συνέλευση της Real Consultin για την αύξηση κεφαλαίου έχει οριστεί για τις 2 Μαρτίου.

Αύξηση μεγαλύτερη από την κεφαλαιοποίηση στην ΥΚΝΟΤ (πρώην Κυριακούλης)

Σε αύξηση κεφαλαίου 22,8 εκατ. ευρώ προχωρεί η Υ/ΚΝΟΤ (πρώην Κυριακούλης) με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Όπως έγινε γνωστό θα εκδοθούν έως 38 εκατ. νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,6 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την είσοδο της οικογένειας Τζώρτζη στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης έχει γίνει μια προσπάθεια ενασχόλησης με την ποντοπόρο ναυτιλία για ενίσχυση των εσόδων, χωρίς να εγκαταλείπεται ο κλάδος των σκαφών αναψυχής. Ειδικότερα, έχει αποκτηθεί πλοίο ξηρού φορτίου το οποίο ναυλώνεται σε τρίτους ενισχύοντας τα ετήσια έσοδα, ενώ η οικογένεια έχει καλύψει και ομολογιακό δάνειο 8 εκατ. ευρώ που είχε εκδώσει η εταιρεία.

Σύμφωνα με την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, τα καθαρά έσοδα της έκδοσης που θα ανέλθουν στα 21.888.000 ευρώ μετά την αφαίρεση 912.000 ευρώ για δαπάνες της έκδοσης θα διατεθούν ως εξής:

(α) ποσό έως 11.000.000 ευρώ για επενδύσεις σε πλοία της ποντοπόρου ναυτιλίας,

(β) ποσό 8.000.000 ευρώ για την αποπληρωμή ισόποσου υφιστάμενου ομολογιακού δανείου συνδεδεμένης εταιρείας, και

(γ) ποσό έως 2.888.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης.

Η σχετική απόφαση αναμένεται να ληφθεί σε έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας που έχει οριστεί στις 16 Μαρτίου.

Σήμερα η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται στα 12 εκατ. ευρώ και η απόφαση της διοίκησης να προτείνει σχεδόν διπλάσια αύξηση κεφαλαίου από την τρέχουσα αξία της εταιρείας προϊδεάζει ότι έχει διερευνηθεί η πρόθεση των βασικών μετόχων να συμμετάσχουν στην αύξηση αλλά να έχει εξασφαλιστεί και συμμετοχή τρίτων που θα καλύψουν τυχόν αδιάθετες μετοχές.

Υπενθυμίζεται πως στις αρχές του έτους η Quality & Reliability είχε ολοκληρώσει αύξηση κεφαλαίου 8,8 εκατ. ευρώ.

Αν υπολογίσουμε και την αγορά ομολόγων του ΧΑ, τότε θα πρέπει να προστεθούν στα κεφάλαια που αντλήθηκαν ή θα αντληθούν από το ΧΑ επιπλέον 250 εκατ. ευρώ από την ομολογιακή έκδοση της ναυτιλιακής Capital.

Eπίσης, σε μικρότερες αυξήσεις θα προχωρήσουν και άλλες εισηγμένες με την έκδοση μετοχών, λόγω επανεπένδυσης μερισμάτων ή για να εξυπηρετήσουν τα προγράμματα ανταμοιβής των στελεχών τους.