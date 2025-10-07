Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 0,80% με «άμυνα» τραπεζικών μετοχών - Στήριξη από ΟΤΕ, Helleniq Energy και Jumbo

Μετά τις έντονες ρευστοποιήσεις της Δευτέρας, ελέω της απρόσμενης τροπής στα πολιτικά δρώμενα της Γαλλίας, το Χρηματιστήριο Αθηνών ανέκτησε τη δυναμική του, υπεραποδίδωντας των υπολοίπων ευρωπαϊκών.

Ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να κινηθεί ανοδικά παρά το αρχικό -0,34%, και να κλείσει σε υψηλά ημέρας με κέρδη 0,8% στις 2.069,6 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 158 εκατ. ευρώ έως τις δημοπρασίες, και άλλα 40 στο κλείσιμο, με τα 23 εξ αυτών να αφορούν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μολονότι ο Δείκτης παρέμεινε στη γνωστή ζώνη συσσώρευσης, κατάφερε να πλησιάσει στην αντίσταση των 2080 που αποτελεί και το εμπόδιο για μια επαναπροσέγγιση των 2120.

Εξαιρώντας μια κλιμάκωση στις εξελίξεις στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας, τα τρέχοντα επίπεδα συνιστούν σημεία (επαν)εισόδου, με άξονα περιστροφής της 2020 μονάδες, καθώς κάτω από εκεί τα πράγματα θα «βαρύνουν».

Επιμέρους, οι «φθηνότερες» μετοχές στον 25άρη παραμένουν οι ΕΕΕ (-0,05%), MTLN (+0,82%) ΣΑΡ (-0,31%) και TITC (+1,09%), υπό την έννοια της μεγαλύτερης απομείωσης από τα πρόσφατα επιτευχθέντα ιστορικά υψηλά τους. Ενδεικτικά, μετρούν από -20% (TITC) έως -15% (ΣΑΡ).

Ειδικότερα η MTLN, κατάφερε να βγάλει μια αξιοπρεπή αντίδραση, προσπαθώντας να τιμήσει τη μεσοπρόθεσμη στήριξη των 46€ (ενδοσυνεδριακό χαμηλό 45,66), επισημαίνοντας έτσι και την αξία του επιπέδου.

Οι τραπεζικές μετοχές πρωταγωνίστησαν για άλλη μια συνεδρίαση. Ο δείκτης υπεραπέδωσε στο +%, ακόμα και με μια αδύναμη ΟΡΤΙΜΑ (-0,8%), ενώ η ΕΤΕ (+1,8%) κατάφερε να κλείσει στα προ εβδομάδων επιτευχθέντα πολυετή της υψηλά.

Ο ΟΠΑΠ (+1,11%) ξαναπάτησε τα 20€, αμυντικός όπως πάντα αλλά πάντα με αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,72%) και ΜΠΕΛΑ (+0,14%) είναι έτοιμες να ξαναβγάλουν ανοδική κίνηση, έχοντας συσσωρεύσει με ποιοτικά χαρακτηριστικά όλο αυτό το διάστημα, υποστηριζόμενες αμφότερες από υγιή χρηματοοικοομικά μεγέθη.

Από τη μεσαία, μοιραία τα βλέμματα στρέφονται στην ΙΝΛΟΤ (-1,7%), η οποία φθάνει στην ολοκλήρωση της ΑΜΚ της. Είναι προφανές ότι σύντομα θα μιλάμε για μια άλλη ΙΝΛΟΤ, άλλου μεγέθους, ωστόσο σήμερα κατρακύλησε σχεδόν έως την τιμή της Αύξησης (χαμηλό 1,124), από όπου βγήκε αντίδραση με σημαντικά αυξημένους όγκους, συνολικά 13,3 εκατ. τεμάχια. Για τους λάτρεις των συγκινήσεων, η ΙΝΛΟΤ αποτελεί ένα «στοίχημα» για το μεσοπρόθεσμο, αν και σε αυτά τα επίπεδα φαντάζει «φθηνή».

Τα ΕΧΑΕ (-0,16%) συνέχισαν σιωπηλά, στα χαμηλά τριμήνου, εν μέσω της δημόσιας πρότασης.

Τέλος, στο ΚΡΙ (+0,35%) συνεχίζονται οι τοποθετήσεις, με τον τίτλο να έχει σταθεροποιηθεί σε χαμηλά επίπεδα, με πιθανότητες να ξαναδει τα 21€.

Υπενθυμίζεται ότι αναμένεται η ετυμηγορία του Russell για την αναβάθμιση (ή όχι) του ελληνικού Χρηματιστηρίου, με την αγορά να δείχνει αρκετά αισιόδοξη για μια θετική έκβαση. Μολονότι ο Russell δεν έχει την εμβέλεια του MSCI, μολαταύτα μια -ιστορικής σημασίας-αναβάθμιση θα έχει, άνευ ετέρου- θετικό αντίκτυπο.