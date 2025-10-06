Χρηματιστήριο Αθηνών: H Γαλλία έφερε ρευστοποιήσεις - Αδύναμες οι MTLN και ΕΕΕ, ανθεκτικότητα από όμιλο Viohalco

Με αρνητικό πρόσημο ξεκίνησε η χρηματιστηριακή εβδομάδα, καθώς ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα πτωτικός, κλείνοντας κοντά στα χαμηλά ημέρας με απώλειες 1,14% στις 2053 μονάδες.

Και παρά το αισιόδοξο θετικό άνοιγμα (ενδοσυνεδριακό υψηλό στις +0,27%), η απρόσμενη τροπή στα πολιτικά δρώμενα της Γαλλίας αντέστρεψε το κλίμα.

Εν ολίγοις, όλα τα ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια «άκουσαν» την παραίτηση του Σεμπαστιέν Λεκορνύ και τη μετέτρεψαν σε αφορμή για εκτεταμένες ρευστοποιήσεις, τιμολογώντας βαριά τη δισεπίλυτη πολιτική ασάφεια στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 156 εκατ. ευρώ έως τις δημοπρασίες, και άλλα 30 στο κλείσιμο, με τα 22 εξ αυτών να αφορούν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Δείκτης έχασε προσωρινά το θετικό momentum που είχε χτίσει όλη την περασμένη εβδομάδα, επιστρέφοντας στη γνωστή ζώνη συσσώρευσης, αφήνοντας για «άλλη μέρα» την άνοδο. Η αντίσταση των 2080 απέδειξε και πάλι την επιμονή της, αν και αυτήν τη φορά με εξωγενές έρεισμα.

Θεωρητικά, η παρούσα συγκυρία αφήνει ευκαιρίες (επανα)τοποθέτησεις σε πληθώρα τίτλων, μιας και λογίζεται ως τεχνικό pullback εν μέσω ανοδικής τάσης. Χωρίς φυσικά να αποκλείεται κλιμάκωση των ρευστοποιήσεων, εφόσον δεν έρθει γρήγορη απάντηση από τη γαλλική ειδησεογραφία, ή έρθει και είναι ακόμα πιο ανησυχητική.

Επιμέρους, τα φώτα της δημοσιότητας εστράφησαν από νωρίς το πρωί στη δημόσια πρόταση της Euronext για την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΕΧΑΕ -1,23%), με την περίοδο αποδοχής να «τρέχει» έως και την 17η Νοεμβρίου. Σε αδρές γραμμές, οι πρωτεργάτες της Πρότασης «δείχνουν» την ανταλλαγή στους μετόχους, μιας και οι όροι δεν δικαιολογούν αρνητική απάντηση, τουλάχιστον μιλώντας ορθολογικά. Επίσης, στο ταμπλό, η ΕΧΑΕ δεν βρήκε αγοραστές σε αυτά τα επίπεδα, διότι προς το παρόν, ούτε το τίμημα στην «έξοδο» ικανοποιεί (5,98€), ούτε η μετοχή της Euronext δικαιολογεί υψηλότερη αποτίμηση (περ. 125€) βάσει του λόγου ανταλλαγής 1:20.

Σοβαρό επενδυτικό ενδιαφέρον υπήρξε και στην -επιτυχημένη, κατά τ’ άλλα- ΑΜΚ της ΙΝΛΟΤ (-4,23%). Η τιμή της Αύξησης «κλείδωσε» αισθητά χαμηλότερα από την προτερόχρονη αγοραία, με αποτέλεσμα να επέλθουν νέες πιέσεις, ενώ και η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν για άλλη μια φορά μεγάλη στον τίτλο. Προφανώς, η μετοχή θα αποκτήσει σημαντική μεταβλητότητα τις επόμενες ημέρες (όχι ότι δεν είχε, ούτως ή άλλως) λόγω της συνδυασμένης μετάφρασης του πολυμετοχικού-κερδοσκοπικού χαρακτήρα των εμπλεκομένων και της δυσκολίας πραγματικής αποτίμησης της «νέας», μετά από την ΑΜΚ, ΙΝΛΟΤ. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την είσοδο των νέων τίτλων, η ΙΝΛΟΤ αυτοδίκαια θα τοποθετηθεί στον 25άρη εν καιρώ, μιας και θα μιλάμε για μια μετοχή άνω των 2 δισεκ. ευρώ κεφαλαιοποίηση.

Συνέχισε απογοητευτικά η MTLN (-1,69%). Παρέα με TITC (-0,14%) και ΣΑΡ (-1,22%), έχουν χάσει για τα καλά τον βηματισμό τους, χωρίς ιδιαίτερο λόγο, τουλάχιστον κρίνοντας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, και δοκιμάζοντας σοβαρές στηρίξεις. Στατιστικά, ο TITC χάνει σωρευτικά 21% από τις πρόσφατες κορυφές του, η MTLN 18%, και ο ΣΑΡ 15%, όλες με εξαιρετική υποαπόδοση έναντι του ΓΔ που χάνει μόλις 3,6% από τις αντίστοιχες δικές του.

Η ΕΕΕ (+0,52%), αν και έβγαλε άμυνες, υπολείπεται κι εκείνη 20% από τις δικές της ιστορικές κορυφές του Μαϊου, όντας στην ομάδα με τις χειρότερες σε (αρνητική) απόδοση το τελευταίο διάστημα.

Ο τραπεζικός κλάδος, αν και δεν μπόρεσε να αντισταθεί στο γενικότερο αρνητικό κλίμα, ωστόσο για άλλη μια φορά επέδειξε ωριμότητα, και τον ΔΤΡ να χάνει 1,55%, αποφεύγοντας τα χειρότερα, σε μια «ύποπτη» συνεδρίαση που σε άλλες εποχές θα έγραφε διψήφια ποσοστά.

Στον αντίποδα, οι μετοχές του Ομίλου Viohalco, που υπεραπέδωσαν. Η CENER (+0,62%) βρέθηκε σε νέα ιστορικά υψηλά, και οι ΒΙΟ (+2,18%) και ΕΛΧΑ (+4,44%) σε αντίστοιχα υπερπολυετή.

Γενικά, το σημερινό πλαγιοκόπημα οφείλετο καθολικά στους γαλλικούς τριγμούς, κάτι που αποδεικνύεται από τη συμπεριφορά των υπολοίπων χρηματιστηριών στον κόσμο, πλην των ευρωπαϊκών: τα αμερικανικά συνέχισαν ανοδικά, με τους S&P500 και Nasdaq100 να κινούνται αυτήν την ώρα σε ιστορικά υψηλά, ενώ και το Τόκιο έκλεισε νωρίς το πρωι σε νέα ιστορικά υψηλά, με τον ΝΙΚΚΕΙ να σημειώνει κέρδη +4,75% μετά, αφενός την αναπάντεχη επικράτηση της Takaichi στην εσωκομματική αναμέτρηση του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος και αφετέρου επικείμενη ανάληψη της πρωθυπουργίας (θα είναι πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό), μια πολιτικό γνωστή για τις επεκτατικές της απόψεις, τον εθνικισμό της, την υποστήριξη δημοσιονομικών κινήτρων και τη στενή σχέση με τις πολιτικές του Σίνζο Άμπε.