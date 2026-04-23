Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανθεκτική συμπεριφορά με κέρδη 0,23%

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έδειξε σημάδια ανθεκτικότητας, σήμερα, καθώς κατάφερε να απορροφήσει τις ενδοσυνεδριακές πιέσεις.

Και μολονότι ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε μέχρι και στο -0,87%, μολαταύτα όχι μόνο επέστρεψε σε θετικό έδαφος, αλλά έκλεισε κοντά στα υψηλά ημέρας με κέρδη 0,23% λίγο κάτω από τις 2.235 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν χαμηλή, στα 199 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 18 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Η γενική εικόνα παραπέμπει σε έλλειψη κατεύθυνσης, όχι μόνο στο ελληνικό αλλά και στα διεθνή Χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές διστάζουν να χαράξουν οριστική στρατηγική ελέω της γεωστρατηγικής κρίσης.

Σε κάθε περίπτωση, η Wall Street έχει προεξοφλήσει μια ομαλή έκβαση εν ευθέτω χρόνω και πως οι επιδράσεις (μάλλον αρνητικές) δεν θα είναι πολύ σημαντικές στο μεσοπρόθεσμο, μιας και οι εκείθεν χρηματιστηριακοί δείκτες καταγράφουν ιστορικά υψηλά.

Τούτο δε επιρρωνύεται και από τις ασιατικές αγορές, με εκείνες της Ιαπωνίας και της Κορέας επίσης σε ιστορικά υψηλά.

Στο ελληνικό ταμπλό, οι αγοραστές επέμειναν προς το τέλος της συνεδρίασης, «γυρίζοντας» θετικές τις τραπεζικές μετοχές και λίγα ακόμα δεικτοβαρή. Δυστυχώς, η ανοδική έξαρση δεν συνοδεύτηκε από αξιόλογο τζίρο, κι έτσι δεν έπεισε προς το παρόν για την αξία της.

Δυνατή συμπεριφορά είχε ο TITC, ο οποίος πάτησε και τα 47 ευρώ, κερδίζοντας 1 ευρώ από τα χαμηλά της κίνησης, με επόμενο στόχο τη ζώνη των 48,80.

Η ΕΕΕ έβγαλε αντίδραση από τη σημαντική στήριξη των 48, με μεγάλο στόχο τα 62€ και πρώτη στάση τα 58.

Υπεραπέδωσε η ΕΥΔΑΠ, που ουσιαστικά δεν έχει διορθώσει μέσα στην κρίση, ενώ σήμερα τα νέα υψηλά 15ετίας ήρθαν με πολύ καλό τζίρο, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου έλαβε χώρα στο τελευταίο δίωρο (190 χιλ. τεμάχια από τα συνολικά 230).

Πισωπάτησε η CENER, μα όσο κρατιέται πάνω από τη στήριξη των 20,30€, δεν ανησυχεί βραχυπρόθεσμα.

H REALCONS επέστρεψε σε υψηλά μήνα και μιαν ανάσα από τα ιστορικά της υψηλά, καλύπτωντας ήδη +25% από τα χαμηλά των 5€ στα τέλη Μαρτίου.

Παρά τα 0,06€ μέρισμα της 22ας Απριλίου, η TREK όχι μόνο το απορρόφησε στο ταμπλό, αλλά κατέγραψε σήμερα και νέα υψηλά τριμήνου, και μόλις 3% απόσταση από τα πρόσφατα επιτευχθέντα ιστορικά της υψηλά.

Πολύ δυνατή παρέμεινε η CREDIA, μόνιμα σε θετικό έδαφος και με κλείσιμο στα υψηλά ημέρας. Η μετοχή, με καλό τζίρο (συνυπολογίζοντας τον μέτριο συνολικό στο ΧΑ) συνέχισε ανοδικά διανύοντας την τρίτη συνεχόμενη θετική εβδομάδα, σημειώνοντας ότι στο άνοιγμα της 2ας Απριλίου, κατέγραψε έως και 0,87€.

Η ΕΛΛ έκοψε σήμερα το μέρισμα των 0,672€, «μαζεύοντας» και ένα μέρος αυτού, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι -όπως και χθες- κατέγραψε υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα, διπλάσια του μεσοσταθμικού.

Δυνατά έκλεισε και η BYLOT, σε υψηλά ημέρας και μήνα, μηδενίζοντας τις απώλειες του έτος.

Τέλος, φαίνεται να άρεσαν τα αποτελέσματα του ΚΡΙ, με τη μετοχή να επιστρέφει στα 24 με συνοπτικές διαδικασίες, ουσιαστικά στα ιστορικά του υψηλά (κλείσιμο 18/2 στα 24,15€).