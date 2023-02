Alpha Bank: Χρηματοδότηση με Ευρώ 12,2 εκατ. του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού της Κωτσόβολος, με τη συμμετοχή του ΤΑΑ

H Alpha Bank, προχώρησε σε υπογραφή δανειακής σύμβασης με την Κωτσόβολος – Dixons South East Europe, μέλος του Ομίλου της Currys plc., για τη χρηματοδότηση του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας, με τη συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας ύψους Ευρώ 15,26 εκατ., θα χρηματοδοτηθεί μέσω της έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου ύψους Ευρώ 12,2 εκατ., με τη συμμετοχή του ΤΑΑ στην επένδυση να ανέρχεται σε 50% και της Alpha Bank σε 30%, καλύπτοντας συνολικά το 80% του επενδυτικού προγράμματος.

Το χρηματοδοτούμενο επενδυτικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού της Κωτσόβολος, αφορά στην υλοποίηση ενός πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος αποθήκης και μεταφοράς, με την αξιοποίηση εξειδικευμένου λογισμικού, υποδομής τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) και ρομποτικής, για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης, της αποθήκευσης και της ανάκτησης αντικειμένων/αγαθών από την αποθήκη, στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Με την υπογραφείσα σύμβαση, επιταχύνεται η υλοποίηση του πλάνου ψηφιακού μετασχηματισμού της Κωτσόβολος, μειώνοντας τα λειτουργικά της έξοδα, εισάγοντας νέες υπηρεσίες και προϊόντα, υπό το πρίσμα της καλύτερης διαχείρισης τρεχόντων και μελλοντικών λειτουργικών κινδύνων, και εκσυγχρονισμού του λειτουργικού και επιχειρηματικού της μοντέλου.

Η επένδυση επικεντρώνεται στην αυτοματοποίηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρείας, καθώς και στην αναβάθμιση των λειτουργικών της συστημάτων στο νέο Αποθηκευτικό, Διανεμητικό & Επισκευαστικό κέντρο εκτάσεως 56.000 τ.μ., ενώ προβλέπει την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών Logistics As a Service, διασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου αποτελέσματα και ενισχύοντας τις προσφερόμενες after sales υπηρεσίες.

Ακόμα, ανοίγει ο δρόμος για την εισαγωγή ενός τελευταίας τεχνολογίας αυτοματισμού, όπου ειδικά ρομπότ αποθηκεύουν και συλλέγουν προϊόντα, ενώ υπερσύγχρονοι σταθμοί picking & packing του συστήματος, προσφέρουν αυξημένη παραγωγικότητα και εργονομία για τους εργαζομένους, καθώς και υψηλή ποιότητα στην εκτέλεση παραγγελιών.

Η χρηματοδότηση της επένδυσης αυτής, έρχεται να συμπληρώσει τις εκταμιεύσεις άνω των Ευρώ 10 δισ. στις οποίες έχει προχωρήσει η Alpha Bank προς την ελληνική οικονομία, τα τελευταία δύο χρόνια, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως αρωγός των ελληνικών επιχειρήσεων στη μετάβασή τους προς ένα ψηφιακό και πιο βιώσιμο οικονομικό μοντέλο.

Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Alpha Bank, παρουσία του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης κ. Νίκου Μαντζούφα, του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Κωτσόβολος – Dixons South East Europe κ. Γιάννη Βασιλάκου, του Chief Financial & Administration Officer κ. Γεώργιου Πολεμίτη, καθώς και άλλων μελών της διοικητικής ομάδας της εταιρείας.

Από την πλευρά της Alpha Bank, στην εκδήλωση υπογραφής παρέστησαν η Επικεφαλής της Διεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Wholesale Banking κυρία Τζωρτζίνα Φαρμάκη, ο Επικεφαλής της Διεύθυνσης Corporate Banking κ. Αλέξανδρος Κριεζής-Καρρέρ και στελέχη των Διευθύνσεων Πιστοδοτήσεων Wholesale Banking και Corporate Banking.

(Από αριστερά προς δεξιά): Η Κάτια Γεωργουλάκη - Chief Supply Chain Officer της Κωτσόβολος – Dixons South East Europe, ο Αλέξανδρος Κριεζής-Καρρέρ – Επικεφαλής Δ/νσης Corporate Banking της Alpha Bank, ο Γιώργος Πολεμίτης – απερχόμενος Chief Financial and Administration Officer της Κωτσόβολος – Dixons South East Europe, η Τζωρτζίνα Φαρμάκη – Επικεφαλής Διεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Wholesale Banking της Αlpha Bank, ο Γιάννης Βασιλάκος – Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Κωτσόβολος – Dixons South East Europe, ο Νίκος Μαντζούφας – Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Γιώργος Ρούσσος – επερχόμενος Chief Financial Officer της Κωτσόβολος – Dixons South East Europe, και η Ευγενία Γκελέκα – στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης κ. Νίκος Μαντζούφας, επισήμανε: «Μία ακόμα επένδυση στηρίζεται από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και αφορά στη δημιουργία ενός σύγχρονου logistics center, με τα πλέον εξελιγμένα ρομποτικά συστήματα. Ο εκσυγχρονισμός των ελληνικών επιχειρήσεων και η υλοποίηση επενδύσεων αποτελεί βασικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το Ταμείο Ανάκαμψης συμβάλλει καθοριστικά στο στόχο αυτό».

Ο Γενικός Διευθυντής Wholesale Banking της Alpha Bank κ. Γιάννης Εμίρης, σημείωσε: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, όπως αποδεικνύεται και από το Εθνικό Σχέδιο «Ελλάδα 2.0», αποτελεί μία από τις μεγάλες προκλήσεις του ελληνικού επιχειρείν και της εθνικής οικονομίας συνολικά, καθώς θα κρίνει τον βαθμό επιτυχίας της πορείας της Ελλάδας στη διεθνή ανταγωνιστικότητα.

Ως ένας οργανισμός που διαχρονικά πρωτοπορεί στην καινοτομία στον τραπεζικό κλάδο, στην Alpha Bank, αναγνωρίζουμε την αξία της ψηφιοποίησης και στεκόμαστε ενεργά στο πλευρό τέτοιων επενδύσεων.

Ειδικότερα, δε, όταν πρόκειται για οργανισμούς όπως η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, η δράση των οποίων αγγίζει το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών, τότε είναι εύκολα κατανοητό ότι η υποστήριξη αυτών των πρωτοβουλιών, όχι μόνο αυξάνει την επιχειρησιακή αποδοτικότητα, άρα και την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, αλλά συνδράμει και στη δημιουργία προστιθέμενης και μακροπρόθεσμης αξίας για όλους».

Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Κωτσόβολος – Dixons South East Europe κ. Γιάννης Βασιλάκος, τόνισε: «H χρηματοδότηση του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας μας από την Alpha Bank, με τη συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επιβεβαιώνει τόσο την εμπιστοσύνη της συνεργάτιδας τράπεζας, όσο και του Ταμείου στο επιχειρηματικό μοντέλο και στα στρατηγικά πλάνα της Κωτσόβολος για το μέλλον.

Ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός και η αυτοματοποίηση συστημάτων και διαδικασιών, είναι μέρος της επιχειρηματικής στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας μας, στοχεύοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας του λειτουργικού μας μοντέλου.

Μέσω της συγκεκριμένης επένδυσης, στοχεύουμε στη δημιουργία ενός από τα πιο σύγχρονα και καινοτόμα συστήματα αυτοματισμών στην Ευρώπη, όπου μέσα από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης αλλά και τελευταίας τεχνολογίας ρομποτικών συστημάτων, επιδιώκουμε τη βελτιστοποίηση κρίσιμων λειτουργιών της εφοδιαστικής μας αλυσίδας, με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική ευαισθησία».

Λεζάντα κεντρικής φωτογραφίας: Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης Νίκος Μαντζούφας, ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Κωτσόβολος – Dixons South East Europe Γιάννης Βασιλάκος, και η Επικεφαλής της Διεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Wholesale Banking της Alpha Bank Τζωρτζίνα Φαρμάκη, κατά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.