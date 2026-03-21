Η αναζήτηση ζωής πέρα από τη Γη αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην επιστήμη των εξωπλανητών. Πέρα από την κατανόηση του σχηματισμού πλανητικών συστημάτων, οι επιστήμονες επιδιώκουν να εντοπίσουν «δίδυμους» της Γης, δηλαδή κόσμους που θα μπορούσαν να φιλοξενούν ζωή. Μια νέα μελέτη εντόπισε 45 τέτοιους υποψήφιους εξωπλανήτες, οι οποίοι θεωρούνται οι πιο πιθανό να είναι κατοικήσιμοι.

Η ερευνητική ομάδα, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας Lisa Kaltenegger από το Πανεπιστήμιο Cornell και με τη συμμετοχή τριών προπτυχιακών φοιτητών, αξιοποίησε δεδομένα από την αποστολή Gaia της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας και το αρχείο εξωπλανητών της NASA. Οι επιστήμονες ανέλυσαν βασικά χαρακτηριστικά, όπως την ποσότητα ακτινοβολίας που δέχονται οι πλανήτες, τη μάζα και το μέγεθός τους, την ηλικία τους, αλλά και την εκκεντρότητα της τροχιάς τους, σύμφωνα με το ΙflScience.

Στο πλαίσιο της «εμπειρικής κατοικήσιμης ζώνης», από περίπου 6.000 γνωστούς εξωπλανήτες, 45 πληρούν τα βασικά κριτήρια. Σε ένα πιο αυστηρό μοντέλο, τη λεγόμενη «τρισδιάστατη κατοικήσιμη ζώνη», ο αριθμός περιορίζεται σε 24 πλανήτες.

Όπως εξηγούν οι ερευνητές, στόχος της μελέτης δεν είναι να αποδείξει την ύπαρξη ζωής, αλλά να υποδείξει πού αξίζει να στραφεί η προσοχή της επιστημονικής κοινότητας. «Το πρώτο βήμα είναι να ξέρουμε πού να κοιτάξουμε», σημειώνουν, τονίζοντας ότι ο κατάλογος αυτός μπορεί να αποτελέσει οδηγό για μελλοντικές παρατηρήσεις.

Η Γη χρησιμοποιείται ως βασικό σημείο αναφοράς, σε αντίθεση με την Αφροδίτη και τον Άρη, που δεν είναι κατοικήσιμοι. Έτσι, οι επιστήμονες αναζητούν πλανήτες που δέχονται ενέργεια από το άστρο τους σε ενδιάμεσα επίπεδα, ικανά να επιτρέψουν την ύπαρξη υγρού νερού.

Ωστόσο, παραμένουν σημαντικά ερωτήματα. Μπορούν αυτοί οι πλανήτες να διατηρήσουν την ατμόσφαιρά τους; Διαθέτουν τα απαραίτητα στοιχεία για την ανάπτυξη ζωής; Και πόσο επηρεάζει η τροχιά τους τη σταθερότητα των συνθηκών στην επιφάνειά τους;

Παρά τις αβεβαιότητες, η μελέτη θεωρείται σημαντικό βήμα προς την κατανόηση της κατοικησιμότητας στο Σύμπαν. Όπως σημειώνει η καθηγήτρια Kaltenegger, η αναζήτηση αυτών των κόσμων ίσως αποδειχθεί καθοριστική, αν ποτέ η ανθρωπότητα επιχειρήσει να αναζητήσει ζωή πέρα από το Ηλιακό Σύστημα.