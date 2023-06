NASA: Πρώτη δημόσια συνεδρίαση για τα άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα

Στη διάρκεια μιας διόλου συνηθισμένης δημόσιας συνεδρίασης στην Ουάσινγκτον, μια επιτροπή ειδικών, στην οποία έχει ανατεθεί από τη NASA να εξετάσει το ευαίσθητο ζήτημα των άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενων αντικειμένων, των ΑΤΙΑ ή UFO, υπογράμμισε χθες, Τετάρτη, την ανάγκη να συγκεντρωθούν περισσότερα δεδομένα για να εξηγηθούν στο μέλλον αυτά τα φαινόμενα.

«Τα υφιστάμενα δεδομένα και οι εκθέσεις αυτοπτών μαρτύρων είναι ανεπαρκή για να παράσχουν αποδείξεις που να οδηγούν σε συμπεράσματα για τη φύση και την προέλευση καθενός περιστατικού», δήλωσε ο Ντέιβιντ Σπέρτζελ, αστροφυσικός που προήδρευσε αυτών των εργασιών. «Έχουμε ανάγκη από δεδομένα υψηλής ποιότητας».

Μια έκθεση πρόκειται να δημοσιοποιηθεί στη διάρκεια του καλοκαιριού και θα αναφέρει πώς θα φθάσουμε σ' αυτό το αποτέλεσμα.

Η NASA είχε ανακοινώσει πέρυσι την έναρξη αυτών των εργασιών πάνω στα άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα και διόρισε τον Οκτώβριο 16 ειδικούς για να τις διεξαγάγουν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εξέχοντες επιστήμονες, αλλά και αξιωματούχοι της αμερικανικής ρυθμιστικής αρχής της πολιτικής αεροπορίας (FAA) ή ο πρώην αστροναύτης Σκοτ Κέλι.

Ο στόχος τους δεν είναι να εξετάσουν ένα προς ένα τα συμβάντα που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν για να επιχειρήσουν να τα εξηγήσουν. Είναι να διατυπώσουν συστάσεις προς τη NASA για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τα μελετά σχολαστικά στο μέλλον.

Το θέμα είναι πολύ σοβαρό, υπογράμμισε η αμερικανική διαστημική υπηρεσία: αφορά τόσο την εθνική ασφάλεια όσο και την ασφάλεια των αερομεταφορών.

Όμως προκαλεί επίσης ισχυρό ενδιαφέρον εξαιτίας της λέξης UFO, ΑΤΙΑ, που δημιουργεί πολλούς συνειρμούς. Ο όρος έχει εξάλλου αντικατασταθεί επισήμως από τον όρο UAP (Unidentified Aerial Phenomena, Άγνωστης Ταυτότητας Εναέρια Φαινόμενα).

«Αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε κανένα σαφές δεδομένο που θα δείχνει πως υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στα άγνωστης ταυτότητας ανώμαλα φαινόμενα και την εξωγήινη ζωή», δήλωσε ο Ντέιβιντ Γκρίνσπουν, ένας από τους επιστήμονες μέλη της επιτροπής.

Για τον Ντέιβιντ Σπέρτζελ, η δυσκολία να εξετασθεί το ζήτημα αυτό έγκειται στο ότι ορισμένοι «είναι πεπεισμένοι για την ύπαρξη ATIA», όταν άλλοι, στο άλλο άκρο, βρίσκουν το θέμα «γελοίο».

Η Νίκολα Φοξ, στέλεχος της NASA, άνοιξε τη συνεδρίαση καταδικάζοντας την διαδικτυακή παρενόχληση που αντιμετωπίζουν τα μέλη της επιτροπής.

Έχουν συγκεντρωθεί περίπου 800 εναέρια φαινόμενα, δήλωσε χθες, Τετάρτη, ο Σον Κιρκπάτρικ, διευθυντής του γραφείου που είναι αφιερωμένο στο ζήτημα αυτό στους κόλπους του υπουργείου Άμυνας (AARO). Όμως «ίσως μόνο 2% ως 5%» απ' αυτά είναι «αληθινά μη ομαλά», είπε.

Ο Κιρκπάτρικ προχώρησε στην προβολή δύο βίντεο. Το πρώτο έδειχνε ένα σφαιρικό αντικείμενο που εθεάθη το 2022 στη Μέση Ανατολή και παραμένει μέχρι σήμερα ανεξήγητο.

Ένα δεύτερο βίντεο έδειχνε τρία σημεία που έμοιαζαν να μετακινούνται μπρος - πίσω με αινιγματικό τρόπο. Επρόκειτο στην πραγματικότητα για αεροπλάνα σ' έναν διάδρομο εναέριας κυκλοφορίας, οι κινήσεις των οποίων μπρος - πίσω προκαλούνταν από τις κινήσεις του ίδιου του παρατηρητή, εξήγησε.

Η συνεδρίαση, η οποία διήρκεσε ώρες χθες, μεταδόθηκε απ' ευθείας μέσω του Ίντερνετ και ένα τμήμα της ήταν αφιερωμένο στις ερωτήσεις του κοινού.

Η διαφάνεια αυτή προβλήθηκε από την αμερικανική διαστημική υπηρεσία, η οποία υπογραμμίζει την ανάγκη να «αποστιγματιστεί» το ζήτημα.

Οι εργασίες της επιτροπής βασίζονται αποκλειστικά σε δημόσια δεδομένα, ώστε να μπορούν να συζητούνται ελεύθερα και να έχουν όλοι πρόσβαση σ' αυτά, υπογράμμισε ο Ντάνιελ Έβανς, αρμόδιος στη NASA για τον συντονισμό της μελέτης.

NASA is set to hold a historic meeting on UFOs today. pic.twitter.com/ysagz9eKPH