NASA: Ενδείξεις για ύπαρξη ζωής στον Άρη (pic&vids)

Οργανικά μόρια «πρωτοφανούς μεγέθους» βρέθηκαν σε δείγματα που λήφθηκαν από την επιφάνεια του πλανήτη Άρη, αποτελώντας ένδειξη για ύπαρξη ζωής στον Κόκκινο Πλανήτη. Τα δείγματα έλαβε το ρόβερ Curiosity της NASA και σε αυτά (σ.σ. τα δείγματα) εντοπίστηκαν τα μόρια δεκάνιο, ενδεκάνιο και δωδεκάνιο – οργανικές ενώσεις οι οποίες αποτελούνται από 10, 11 και 12 άνθρακες αντίστοιχα και πιστεύεται ότι είναι απομεινάρια λιπαρών οξέων.

Τα λιπαρά οξέα είναι μεταξύ οργανικών μορίων, που στη Γη αποτελούν χημικά δομικά στοιχεία της ζωής. Πρόκειται, επίσης, για τις μεγαλύτερες οργανικές ενώσεις που έχουν παρατηρηθεί ποτέ στον Άρη, σύμφωνα με τα ευρήματα που δημοσιεύτηκαν τη Δευτέρα (24/03) στο Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ειδικότερα, οι επιστήμονες του Curiosity, είχαν ανακαλύψει παλαιότερα μικρά, απλά οργανικά μόρια στον Άρη, αλλά η εύρεση αυτών των μεγαλύτερων ενώσεων αποτελεί την πρώτη απόδειξη ότι «η οργανική χημεία προχώρησε προς το είδος της πολυπλοκότητας που απαιτείται για την προέλευση της ζωής στον Άρη».

Scientists studying samples aboard the @MarsCuriosity rover have found the largest organic compounds on Mars so far. This raises intriguing possibilities in the search for past life – and bodes well for plans to bring @NASAPersevere's samples to Earth. https://t.co/LiXs4y1MZ2 pic.twitter.com/njZgUbd2x7