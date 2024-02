Mimas: Ανακαλύφθηκε μυστικός ωκεανός στον φυσικό δορυφόρο του Κρόνου

Οι αστρονόμοι ανακάλυψαν ότι ο «Μίμας», ο φυσικός δορυφόρος του Κρόνου, «κρύβει» έναν υπόγειο ωκεανό κάτω από το παγωμένο και γεμάτο από κρατήρες εξωτερικό του κέλυφος.

Αν είναι σωστή αυτή η εκτίμηση ως προς την παρουσία νερού -που είναι απαραίτητο για τη ζωή όπως την ξέρουμε- θα μπορούσε να βοηθήσει τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα πού να ψάξουν για «κατοικήσιμους κόσμους» στο αχανές, αλλά ταυτόχρονα μαγικό διάστημα.

Οι επιστήμονες πίστευαν αρχικά ότι ο «Μίμας» ήταν απλώς ένα μεγάλο κομμάτι πάγου, πριν η αποστολή Cassini της NASA μελετήσει τον Κρόνο και μερικά από τα 146 φεγγάρια του μεταξύ 2004 και 2017.

Ανακαλύφθηκε το 1789 από τον Άγγλο αστρονόμο William Herschel ως μια μικροσκοπική κουκκίδα κοντά στον Κρόνο και απεικονίστηκε για πρώτη φορά το 1980. Κρατήρες καλύπτουν την επιφάνεια του «Μίμα» και κάνει το φεγγάρι να μοιάζει με το «Αστέρι του Θανάτου» από τις ταινίες «Πόλεμος των Άστρων».

