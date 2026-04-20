Η στιγμή που η Γη «δύει» πίσω από τη Σελήνη: Το εντυπωσιακό βίντεο της αποστολής Artemis II

Μια εικόνα που μοιάζει βγαλμένη από επιστημονική φαντασία κατέγραψε με το κινητό του αστροναύτης της NASA: Η Γη να δύει πίσω από τη Σελήνη, όπως δεν την έχει ξαναδεί ποτέ άνθρωπος.

Κατά τη διάρκεια της ιστορικής τους αποστολής και του σχεδόν επτάωρου ταξιδιού γύρω από τη φωτεινή και τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, οι τέσσερις αστροναύτες της NASA έγιναν μάρτυρες μοναδικών εικόνων: παρατήρησαν ελάχιστα γνωστούς σεληνιακούς κρατήρες, είδαν τη Γη να δύει και να ανατέλλει, ενώ κατέγραψαν ακόμη και μια ηλιακή έκλειψη από το Διάστημα.

Από το εσωτερικό της κάψουλας, ο διοικητής Ριντ Γουάισμαν κατέγραψε με το κινητό του τη στιγμή που ο πλανήτης μας «χάνεται» πίσω από τη Σελήνη, δημιουργώντας ένα σπάνιο και εντυπωσιακό θέαμα.

Newly released video taken by Artemis II commander Reid Wiseman captures an “Earthset” — as our planet slips behind the Moon and disappears from view in space — like a sunset here on Earth. pic.twitter.com/1EXok0PZR7 — Fox News (@FoxNews) April 20, 2026

Μάλιστα, σε βίντεο, που ο Γουάισμαν δημοσίευσε, συνοδεύεται από φυσικό ήχο και αποτυπώνει την αυθεντική εμπειρία των αστροναυτών. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια ανεπανάληπτη στιγμή — «σαν να βλέπεις ένα ηλιοβασίλεμα στην παραλία, αλλά από το πιο απομακρυσμένο σημείο του σύμπαντος».

Στο υλικό ακούγονται ο ίδιος και ο Βίκτορ Γκλόβερ να σχολιάζουν με ενθουσιασμό τη «δύση» της Γης, ενώ παράλληλα ακούγεται το κλείστρο της φωτογραφικής μηχανής της Κριστίνα Κοχ, η οποία απαθανατίζει διαρκώς το σπάνιο φαινόμενο.

Only one chance in this lifetime…



Like watching sunset at the beach from the most foreign seat in the cosmos, I couldn’t resist a cell phone video of Earthset. You can hear the shutter on the Nikon as @Astro_Christina is hammering away on 3-shot brackets and capturing those… pic.twitter.com/8aWnaFJ69c — Reid Wiseman (@astro_reid) April 19, 2026

Υπενθυμίζεται ότι, έπειτα από δέκα ημέρες σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, το πλήρωμα της αποστολής Artemis II επέστρεψε στη Γη τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα (ώρα Ελλάδας).

Οι τέσσερις αστροναύτες έγραψαν ιστορία, καθώς ταξίδεψαν στη μεγαλύτερη απόσταση που έχει φτάσει ποτέ άνθρωπος από τη Γη μετά την Apollo 17, το 1972.

Παράλληλα, η αποστολή παρείχε πολύτιμα δεδομένα για την επόμενη φάση του προγράμματος, την Artemis III, που στοχεύει σε προσσελήνωση το 2027.