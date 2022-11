Ευρώπη: «Hotspot καυσώνων»

Η Ευρώπη έχει θερμανθεί πάνω από δύο φορές περισσότερο από τον υπόλοιπο κόσμο τις τελευταίες τρεις δεκαετίες και γνώρισε τη μεγαλύτερη αύξηση της θερμοκρασίας από οποιαδήποτε άλλη ήπειρο, σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO).

Η έκθεση για την κατάσταση του κλίματος στην Ευρώπη ακολουθεί ένα καλοκαίρι ακραίων φαινομένων. Ένας καύσωνας που έσπασε ρεκόρ κατέκαψε τη Βρετανία, οι αλπικοί παγετώνες εξαφανίστηκαν με πρωτοφανή ρυθμό και ένας μακροχρόνιος θαλάσσιος καύσωνας «έβρασε» τα νερά της Μεσογείου.

