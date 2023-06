ΥΠΕΞ: Συλλυπητήριο μήνυμα στο Καζακστάν για τα θύματα των καταστροφικών πυρκαγιών

«Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα που έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους στις καταστροφικές πυρκαγιές στην επαρχία Αμπάι του Καζακστάν, τις οικογένειες και τους αγαπημένους τους», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Αυτή την ημέρα του εθνικού πένθους, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στο λαό και την κυβέρνηση του Καζακστάν».

Our thoughts are with the victims who tragically lost their lives in the devastating wildfires in Abai region, #Kazakhstan, their families & loved ones. On this day of 🇰🇿 National Mourning, we extend our sincere condolences to the people & the Government of Kazakhstan pic.twitter.com/UjXDfSExO1