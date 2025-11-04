UNIC Athens: Υποδέχτηκε χθες τους Πρώτους Φοιτητές και Φοιτήτριες

Το UNIC Athens, η ακαδημαϊκή και ερευνητική έδρα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα, υποδέχτηκε τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 τους πρώτους φοιτητές και φοιτήτριές του, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη των μαθημάτων και της ακαδημαϊκής χρονιάς 2025–2026.

Το Πανεπιστήμιο έχει λάβει ήδη πιστοποίηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατη Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) για οκτώ προγράμματα σπουδών, ενώ σήμερα ξεκίνησαν τα πρώτα τέσσερα, συγκεκριμένα τα προγράμματα Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ψυχολογίας, με τα υπόλοιπα να εντάσσονται σταδιακά στο ακαδημαϊκό πλάνο. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πιστοποίησης για το πρόγραμμα Νομικής (LLB), με την έναρξη των μαθημάτων να προγραμματίζεται αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της.

Η πρώτη ακαδημαϊκή χρονιά ξεκίνησε στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του UNIC Athens στην περιοχή του Ελληνικού, ενώ οι εγγραφές στα προγράμματα σπουδών θα ολοκληρωθούν στα μέσα Νοεμβρίου.

Ο Πρόεδρος του UNIC Athens, Καθηγητής Παναγιώτης Σκανδαλάκης, με αφορμή την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς 2025–2026, δήλωσε:

«Η ημέρα αυτή αποτελεί ένα ορόσημο για την πανεπιστημιακή κοινότητα του UNIC. Υποδεχόμαστε την πρώτη μας γενιά φοιτητών και φοιτητριών και ξεκινάμε μαζί τους ένα νέο ταξίδι γνώσης, έρευνας και συνεργασίας. Η έναρξη λειτουργίας του πανεπιστημίου είναι το πρώτο βήμα προς την υλοποίηση του οράματός μας για ένα πανεπιστήμιο, σημείο αναφοράς στη Μεσόγειο, που ενώνει τη βιώσιμη ανάπτυξη, την τεχνολογία και την ακαδημαϊκή αριστεία. Το UNIC Athens φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ανοιχτό οικοσύστημα μάθησης και καινοτομίας, όπου η γνώση παράγει πράξη και η εκπαίδευση μετατρέπεται σε κοινωνικό αντίκτυπο».

Η Πρώτη Μη Κρατική Ιατρική Σχολή στην Ελλάδα

Η έναρξη λειτουργίας του UNIC Athens σηματοδοτεί και τη λειτουργία της πρώτης μη κρατικής Ιατρικής Σχολής στην Ελλάδα, η οποία εκφράζει με τον πιο απτό τρόπο τη φιλοσοφία του πανεπιστημίου για μία εκπαίδευση που συνδέει τη γνώση με την πράξη και την καινοτομία με την κοινωνική πρόοδο.

Η Σχολή αναπτύσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας με τον Όμιλο Hellenic Healthcare Group (HHG), μίας σύμπραξης με κοινό όραμα για την αναβάθμιση της ιατρικής εκπαίδευσης και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος μάθησης, έρευνας και υγείας. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, το UNIC Athens συνδέει την ακαδημαϊκή γνώση με το πραγματικό περιβάλλον υγείας, προσφέροντας στους φοιτητές και τις φοιτήτριες πρόσβαση σε κορυφαίες ιατρικές δομές του Ομίλου (Υγεία, Metropolitan Hospital, Metropolitan General, Μητέρα κ.ά.), όπου η εκπαίδευση εξελίσσεται μέσα από την πράξη και την κλινική εμπειρία. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα Ιατρικής (MD) έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα διεθνή πρότυπα και δίνει έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση, τη διαδραστική διδασκαλία σε μικρές ομάδες και την αξιοποίηση τεχνολογίας αιχμής.

Η Ιατρική Σχολή του UNIC Athens λειτουργεί έτσι ως γέφυρα ανάμεσα στην εκπαίδευση, την επιστήμη και το σύστημα υγείας, υλοποιώντας το όραμα του πανεπιστημίου να δημιουργεί αντίκτυπο που επεκτείνεται πέρα από τα ακαδημαϊκά όρια.

Ο Διευθυντής της Ιατρικής Σχολής του UNIC Athens, Δρ. Δημήτριος Καρατζάς, δήλωσε:

«Η λειτουργία της Ιατρικής Σχολής του UNIC Athens αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα προς το μέλλον της ιατρικής εκπαίδευσης. Η συνεργασία μας με τον Όμιλο Hellenic Healthcare Group δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου η θεωρία και η πράξη συνυπάρχουν, η τεχνολογία ενισχύει τη μάθηση και η έρευνα μετατρέπεται σε πρόοδο. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε μία νέα γενιά ιατρών με σύγχρονη σκέψη, διεθνή προοπτική και βαθιά αίσθηση κοινωνικής ευθύνης».

Ακαδημαϊκή Αριστεία και Προγράμματα Σπουδών

Το UNIC Athens υιοθετεί ένα σύγχρονο μοντέλο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που συνδυάζει γνώση, τεχνολογία και κοινωνική συνείδηση. Με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, προσφέρει ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τη διεπιστημονικότητα και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον κόσμο του αύριο.

Η διεθνής αναγνώριση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας επιβεβαιώνεται από την κατάταξή του μεταξύ των 501-600 κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως για τέταρτη συνεχή χρονιά (Times Higher Education World University Rankings 2026). Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο βρίσκεται ανάμεσα στα κορυφαία 151 πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατατάσσεται 1ο μεταξύ των ελληνικών και κυπριακών πανεπιστημίων στην Ποιότητα της Έρευνας.

Σύγχρονες Υποδομές στη Περιοχή του Ελληνικού

Η ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στις πλήρως ανακαινισμένες και ειδικά σχεδιασμένες υποδομές του UNIC Athens στην περιοχή του Ελληνικού. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις των 12.500 τ.μ. αναμένεται να λάβουν πιστοποίηση LEED Gold, γεγονός που θα τις καταστήσει το πρώτο πανεπιστημιακό κτήριο με αυτή τη διάκριση στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τη φιλοσοφία βιωσιμότητας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Η στρατηγική θέση δίπλα στο The Ellinikon, τη μελλοντική «πράσινη» και «έξυπνη» πόλη της Αθήνας μέσα στην οποία το UNIC Athens θα αρχίσει να επεκτείνεται από το 2028, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οράματος για τη δημιουργία ενός ανοιχτού και διασυνδεδεμένου οικοσυστήματος όπου η εκπαίδευση, η επιστήμη και η τεχνολογία ενσωματώνονται στην καθημερινότητα, συνεισφέροντας στην καινοτομία και την κοινωνική πρόοδο.