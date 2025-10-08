Συγκροτήθηκε ο Φορέας «DRS Hellas», το Ελληνικό Σύστημα Εγγυοδοτικής Ανακύκλωσης

Η Ελλάδα αποκτά το δικό της Σύστημα Εγγυοδοτικής Ανακύκλωσης, με τη σύσταση της DRS Hellas Α.Ε., του νέου Φορέα που θα εφαρμόσει το Σύστημα Επιστροφής Εγγύησης (Deposit Return System - DRS) σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η ίδρυση της εταιρείας σηματοδοτεί τη θεσμική αφετηρία ενός μηχανισμού με πλήρη διαφάνεια, εταιρική διακυβέρνηση και εποπτεία από τον ΕΟΑΝ.

Η DRS Hellas ιδρύθηκε με τη συμμετοχή των υπόχρεων παραγωγών συσκευασιών ποτών από τον κλάδο του νερού, των αναψυκτικών & χυμών, της ζυθοποιίας καθώς και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος με ποσοστό συμμετοχής 25% από τους εκπροσώπους ανά κλάδο. Σκοπός τής είναι η οργάνωση και λειτουργία του ελληνικού Συστήματος Επιστροφής Εγγύησης, που θα διαχειρίζεται με πλήρη διαφάνεια την επιστροφή συσκευασιών ποτών PET και αλουμινίου μέχρι 3 λίτρων, ενισχύοντας την ανακύκλωση και τη μετάβαση της χώρας σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο κυκλικής οικονομίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της DRS Hellas συγκροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Μαρία Αναργύρου Νίκολιτς

Αντιπρόεδρος Α’: Κωνσταντίνος Κούτσας

Αντιπρόεδρος Β’: Απόστολος Πεταλάς

Μέλος: Αγγελική Πατρούμπα

Μέλος: Ιωάννης Γεωργακέλλος

Μέλος: Βασίλειος Φιλίππου

Μέλος: Πέτρος Σεπετάς

Μέλος: Νικόλαος Χήτος

Μέλος: Ελένη Προβίδη

Ο φάκελος αδειοδότησης της DRS Hellas θα υποβληθεί άμεσα στον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) για αξιολόγηση και έγκριση, όπως προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το επόμενο βήμα για την πλήρη ενεργοποίηση του Συστήματος Εγγυοδοτικής Ανακύκλωσης στη χώρα.

Θα ακολουθήσει αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος, κατόπιν της αδειοδότησης.