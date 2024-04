Στρατηγική συνεργασία της EPSILON HOSPITALITY και της NanoSoft στον χώρο της παροχής λογισμικού για επιχειρήσεις εστίασης

H EPSILON HOSPITALITY, ο καταλύτης του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων τουρισμού & εστίασης και η Nanosoft, εταιρία που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών για τον κλάδο των επιχειρήσεων εστίασης, ανακοινώνουν τη στρατηγική τους συνεργασία.

Η EPSILON HOSPITALITY, είναι η εξειδικευμένη θυγατρική στον κλάδο Φιλοξενίας και Εστίασης του Ομίλου EPSILON NET, του μεγαλύτερου ομίλου επιχειρηματικού λογισμικού στην Ελλάδα. Οι λύσεις της EPSILON HOSPITALITY καλύπτουν όλα τα μεγέθη & είδη καταλυμάτων που επιθυμούν να εισέλθουν στη νέα ψηφιακή εποχή.

Η NanoSoft διαθέτει ένα πλούσιο portfolio λύσεων λογισμικού με μεγάλη ειδίκευση στο χώρο της εστίασης. Στην 20ετή πορεία της, έχει συγκεντρώσει ένα σημαντικό πελατολόγιο άνω των 2.000 επιχειρήσεων.

H σουίτα KALYPSO RESTAURANT αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση που ενισχύει την αποδοτικότητα και μειώνει το κόστος λειτουργίας στον χώρο της εστίασης. Επιτρέπει την άμεση καταχώρηση και διαχείριση παραγγελιών, την οργάνωση της λειτουργίας του delivery, τον εύκολο χειρισμό του take away και την αποτελεσματική παρακολούθηση των στατιστικών της επιχείρησης. Υποστηρίζει διασύνδεση με πλατφόρμες on line παραγγελιών (efood,wolt κτλ) καθώς και προσωποποιημένη υπηρεσία e-delivery. Επίσης υποστηρίζει πληθώρα ταμειακών συστημάτων, εκτυπωτών , τηλεφωνικών κέντρων και λοιπών περιφερειακών.

Οι ειδικά σχεδιασμένες λύσεις που θα προσφέρονται μέσα από τη σύμπραξη των δύο εταιριών, αλλάζουν τα δεδομένα στον χώρο του λογισμικού για τις εταιρίες εστίασης.

Η συνεργασία του Ομίλου EPSILON NET με την Nanosoft εκφράζει το κοινό όραμα των δύο εταιριών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το αποδεικνύει έμπρακτα με την παροχή των πλέον καινοτόμων λύσεων με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.