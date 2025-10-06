COSMOTE TELEKOM & METLEN

Η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών και ενέργειας αποκτά έναν νέο άξονα συνεργασίας, καθώς η COSMOTE TELEKOM και η METLEN, μέσω της Protergia, ενώνουν δυνάμεις για να παρουσιάσουν μια πρόταση που συνδυάζει Internet και ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι δύο μεγάλοι όμιλοι, με ηγετική θέση στους κλάδους τους, ανοίγουν τον δρόμο για συνέργειες που απαντούν στις ανάγκες του σύγχρονου νοικοκυριού.

Το MagentaONE ανεβάζει ταχύτητα

Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκεται η σύνδεση του MagentaONE της COSMOTE TELEKOM με το πρόγραμμα Protergia Picasso της METLEN. Το MagentaONE έχει ήδη εδραιωθεί ως «ομπρέλα» που ενώνει σταθερή, κινητή, τηλεόραση και διάφορες άλλες υπηρεσίες. Με την ενέργεια να προστίθεται στο χαρτοφυλάκιο, το πακέτο μετατρέπεται σε έναν ολιστικό κόμβο λύσεων για το νοικοκυριό.

Σημειωτέον, ότι η νέα πρόταση απευθύνεται σε όλους τους οικιακούς πελάτες σταθερής τηλεφωνίας της COSMOTE TELEKOM που θα προχωρήσουν σε νέα σύνδεση Protergia μέσω των καταστημάτων COSMOTE ή ΓΕΡΜΑΝΟΣ, αλλά και μέσα από το cosmote.gr.

Το βασικό πλεονέκτημα είναι η έκπτωση 5 ευρώ στον λογαριασμό της σταθερής τηλεφωνίας κάθε μήνα, για δύο χρόνια, μια συνολική ελάφρυνση που φτάνει τα 120 ευρώ.

Παράλληλα, με το Protergia Picasso ο καταναλωτής θα γνωρίζει από πριν πόσο θα πληρώνει για το ρεύμα του. Διαλέγει ένα από τα εννέα πακέτα και καταβάλλει το ίδιο ποσό κάθε μήνα, για έναν ολόκληρο χρόνο. Με εννέα διαφορετικά πακέτα, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν το ποσό που θέλουν να πληρώνουν κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο, ανεξαρτήτως διακυμάνσεων.

Η σταθερότητα αυτή λειτουργεί ως «ασπίδα» απέναντι στις μεταβολές της αγοράς ενέργειας και προσφέρει στον καταναλωτή τη σιγουριά ότι μπορεί να προγραμματίσει με ακρίβεια τα έξοδά του. Συνδυασμένο με την έκπτωση στη σταθερή τηλεφωνία, το όφελος γίνεται ακόμη πιο χειροπιαστό.

Ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment του Ομίλου ΟΤΕ, τόνισε πως η συνεργασία με την Protergia, που ξεκίνησε το 2016, περνά σε νέα φάση. «Ενώνοντας τις δυνάμεις μας, προσφέρουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες λύσεις για το νοικοκυριό και δημιουργούμε προστιθέμενη αξία», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι ο όμιλος σκοπεύει να επεκτείνει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών του.

Από την πλευρά της METLEN, ο Κωνσταντίνος Βούζας, Executive Director, M Energy Customer Solutions, μίλησε για μια στρατηγική συμμαχία με βάθος και προοπτική. «Σήμερα, μέσα από τον συνδυασμό του MagentaONE με το Protergia Picasso, δίνουμε στους πελάτες μας μια μοναδική εμπειρία που ενώνει τηλεπικοινωνίες και ενέργεια», δήλωσε, σημειώνοντας ότι η Protergia συνεχίζει να καινοτομεί με λύσεις που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών.

Προστιθέμενη αξία για το νοικοκυριό

Πέρα όμως από το άμεσο οικονομικό όφελος, η στρατηγική σημασία της συνεργασίας είναι μεγαλύτερη. Συνδυάζει σε ένα ενιαίο «πακέτο» όλες τις κρίσιμες υπηρεσίες ενός νοικοκυριού, από τη σταθερή και κινητή τηλεφωνία, μέχρι το ρεύμα, το φυσικό αέριο και υπηρεσίες καθημερινότητας όπως παραγγελίες φαγητού, πληρωμές λογαριασμών, ασφάλιση ή ακόμα και έξυπνες λύσεις σπιτιού.

Με αυτό τον τρόπο, οι δύο όμιλοι απαντούν στην ανάγκη των καταναλωτών για απλοποίηση και προβλεψιμότητα σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων λογαριασμών και μεταβλητότητας. Ο πελάτης αποκτά έναν ενιαίο «σύμμαχο» που του παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και τον διευκολύνει να οργανώσει καλύτερα τον οικογενειακό του προϋπολογισμό.

Η σύμπραξη αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη τάση στην αγορά, όπου μεγάλοι όμιλοι ενώνουν δυνάμεις για να προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις και να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό.

Η τηλεπικοινωνία και η ενέργεια αποτελούν δύο βασικούς πυλώνες της καθημερινότητας και, μέσα από συνέργειες σαν αυτή, οι καταναλωτές αποκτούν περισσότερη αξία, περισσότερη ευκολία και μεγαλύτερη ασφάλεια. Πρόκειται για μια κίνηση που όχι μόνο ενισχύει το brand loyalty, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και ως μοχλός ανάπτυξης για τις δύο εταιρείες, σε μια ώριμη αλλά απαιτητική αγορά.