Στρατηγική Επέκταση της AUSTRIACARD HOLDINGS στη Μέση Ανατολή

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG ανακοινώνει τη σύναψη στρατηγικής συμμαχίας με την MDS SI Technology & Security Solutions, εταιρεία του Ομίλου MDS SI, η οποία αναλαμβάνει κομβικό ρόλο Value-Added Reseller και Systems Integrator για την καινοτόμο πλατφόρμα GaiaB™ Appliance στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ).

Η MDS SI, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου MIDIS — του κορυφαίου τεχνολογικού ηγέτη στη Μέση Ανατολή, την Ανατολική Ευρώπη και την Αφρική — διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο που ξεπερνά τις 170 θυγατρικές και διαθέτει εδραιωμένη φήμη ως ο πλέον αξιόπιστος στρατηγικός εταίρος κορυφαίων παγκόσμιων τεχνολογικών εταιρειών. Η επιλογή της AUSTRIACARD από την MDS SI TSS επιβεβαιώνει με τον πιο ηχηρό τρόπο την τεχνολογική υπεροχή της πλατφόρμας GaiaB™.

Σε μια εποχή όπου η ψηφιακή κυριαρχία και η προστασία των δεδομένων έχουν αναδειχθεί σε ύψιστες γεωστρατηγικές προτεραιότητες, η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί ορόσημο. Αξιοποιώντας το ισχυρό επιχειρησιακό αποτύπωμα της MDS, η AUSTRIACARD αποκτά προνομιακή πρόσβαση στα υψηλότερα επίπεδα των αγορών του Δημόσιου Τομέα, των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και των Τηλεπικοινωνιών, οι οποίες παρουσιάζουν εκθετική ζήτηση για ασφαλείς, on-premise Υποδομές Sovereign AI.

Η αμεσότητα και η δυναμική αυτής της συμμαχίας επιβεβαιώνονται ήδη με την υπογραφή του πρώτου σημαντικού συμβολαίου, στα ΗΑΕ. Η εξέλιξη αυτή πιστοποιεί έμπρακτα ότι η πλατφόρμα GaiaB™ ανταποκρίνεται στις πιο αυστηρές διεθνείς απαιτήσεις κυριαρχίας δεδομένων (data sovereignty) και απαραβίαστης επιχειρησιακής ασφάλειας.

Η διοίκηση της AUSTRIACARD HOLDINGS εκτιμά ότι η στρατηγική τοποθέτηση σε αγορές αιχμής, όπως τα ΗΑΕ, δίπλα σε εταίρους του βεληνεκούς του Ομίλου MDS SI, διασφαλίζει την ικανότητα υλοποίησης σύνθετων, μεγάλης κλίμακας έργων. Παράλληλα, δημιουργεί τις βέλτιστες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη σταθερών, επαναλαμβανόμενων εσόδων μέσω της επέκτασης υφιστάμενων υποδομών και της προσθήκης νέων εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η AUSTRIACARD HOLDINGS συνεχίζει να επενδύει συστηματικά σε τεχνολογίες αιχμής, εδραιώνοντας τη θέση της ως ένας από τους πλέον ισχυρούς και αξιόπιστους διεθνείς παρόχους λύσεων που γεφυρώνουν την ψηφιακή ασφάλεια με την επιχειρησιακή υπεροχή.