Στα top picks της Eurobank Equities η Jumbo

Παρά το γεγονός ότι το πρώτο εξάμηνο του 2025 κινήθηκε μάλλον απογοητευτικά για την Jumbo, εν τούτοις η εταιρεία παραμένει στα top picks της Burbank Equities καθώς, όπως πιστέυουν οι αναλυτές της η τρέχουσα αποτίμηση της εταιρείας είναι αδικαιολόγητα χαμηλή, ενώ η ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών παρέχουν σαφή στήριξη στη μετοχή.

Παράλληλα, η Jumbo δεν φαίνεται να φοβάται τον ανταγωνισμό από την Temu καθώς, όπως αναφέρουν οι αναλυτές της Eurobank Equities η εταιρεία πραγματοποίησε σύγκριση τιμών σε 50 προϊόντα μεταξύ e-jumbo.gr και Temu.com.

Αυτό δείχνει μια διαφορά μόλις 0,21 ευρώ ανά προϊόν, καθιστώντας μη ουσιαστικό το οικονομικό κίνητρο μετακίνησης των καταναλωτών προς το Temu, ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψη οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις. Ένα άλλο σημείο είναι ότι η Jumbo παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική στις κατηγορίες γραφικής ύλης και ειδών οικιακής χρήσης, που ενισχύουν την επαναλαμβανόμενη πελατεία. Η Eurobank Equities εκτιμά ότι ο ανταγωνισμός είναι περισσότερο "οπτικός” παρά ουσιαστικός, με το brand και το value proposition της Jumbo να παραμένουν ισχυρά

Συγκρατημένο το guidance για το 2025

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της, η χρηματιστηριακή διατηρεί σύσταση «αγορά» (BUY) και τιμή – στόχο στα 33,40 ευρώ. Παράλληλα, σημειώνει ότι τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου ήταν κάτω των προσδοκιών, με το προσαρμοσμένο EBITDA να αυξάνεται κατά 7% σε ετήσια βάση, περίπου 5% χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις.

Σε ό,τι αφορά το πρώτο εξάμηνο, η αρνητική έκπληξη προήλθε από τη μείωση του μικτού περιθωρίου κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες, σε αντίθεση με τις προσδοκίες για βελτίωση, παρά την ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου.

Ακόμη, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €117 εκατ., μειωμένα κατά 4% σε ετήσια βάση και 8% χαμηλότερα των προβλέψεων, επηρεασμένα και από τη σύγκριση με πέρυσι, όταν η εταιρεία είχε εγγράψει αποζημίωση από ασφαλιστική ύψους €10 εκατ.

Η διοίκηση εκτιμά ότι τα οφέλη από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες θα φανούν στο β’ εξάμηνο, ωστόσο το guidance της για τη χρήση παραμένει συγκρατημένo, υποδηλώνοντας περίπου 3% χαμηλότερα προ φόρων κέρδη στο β' εξάμηνο.

Βέβαια, οι αναλυτές της Eurobank Equities προχώρησαν σε μικρή υποβάθμιση (–1%) των εκτιμήσεων για τα EBITDA 2025, αντανακλώντας τη χαμηλότερη απόδοση του α’ εξαμήνου και την καθυστέρηση στην εκδήλωση των θετικών επιδράσεων από το κόστος.

Ακόμη, προβλέπουν αύξηση προσαρμοσμένων EBITDA κατά 8% και καθαρών κερδών κατά 4% το 2025, ενώ μακροπρόθεσμα εκτιμάται ότι η πίεση στα μικτά περιθώρια θα περιορίσει την αύξηση των λειτουργικών κερδών (EBIT) σε ρυθμό κάτω του 5% την περίοδο 2026–2028.

Προκλήσεις στις αγορές του εξωτερικού

Η Eurobank Equities διαπιστώνει ακόμη προκλήσεις σε Ρουμανία και πολιτική προμηθειών, που δυσχεραίνουν τη διαμόρφωση σαφούς εικόνας για τη βιωσιμότητα των περιθωρίων.

Στην τρέχουσα τιμή, η μετοχή διαπραγματεύεται με EV/EBITDA περίπου 7x και P/E 10,7x, επίπεδα που θεωρούνται ελκυστικά για μια εταιρεία με υψηλή ρευστότητα και ηγετική θέση στην αγορά.

Η τιμή – στόχος παραμένει στα €33,40, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου άνω του 23%.

Πάντως, η Eurobank Equities καταλήγει ότι, παρά την πίεση στα περιθώρια και την απουσία βραχυπρόθεσμων καταλυτών, η μετοχή της Jumbo προσφέρει ελκυστικό σημείο επανατοποθέτησης και παραμένει στις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές της.