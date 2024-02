Sony World Photography Awards 2024: Διαγωνισμός επαγγελματιών 2024 - Ανακοινώθηκαν οι φιναλίστ και οι υποψήφιοι

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Φωτογραφίας είναι στην ευχάριστη θέση να αποκαλύψει τους φιναλίστ και τους τελικούς υποψήφιους φωτογράφους του Διαγωνισμού Επαγγελματιών των Sony World Photography Awards 2024. Στο 17ο έτος διεξαγωγής του, ο Διαγωνισμός Επαγγελματιών επιβραβεύει εξαιρετικές σειρές έργων τόσο για την τεχνική δεξιοτεχνία όσο και για την πρωτότυπη αφηγηματική προσέγγιση.

Περισσότερες από 395.000 φωτογραφίες από 220 χώρες και περιοχές υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των Βραβείων Sony World Photography Awards 2024, που αποτελούν τον υψηλότερο αριθμό συμμετοχών που έχει καταγραφεί ποτέ στον Διαγωνισμό Επαγγελματιών.

Ο νικητής του τίτλου «Φωτογράφος της χρονιάς 2024» θα επιλεγεί από την ομάδα των φιναλίστ για τον Διαγωνισμό Επαγγελματιών και θα ανακοινωθεί στις 18 Απριλίου. Ο φωτογράφος της χρονιάς κερδίζει ένα χρηματικό έπαθλο ύψους 25.000 δολαρίων (USD) και μια σειρά από εξοπλισμό ψηφιακής απεικόνισης της Sony, ενώ επιπλέον λαμβάνει μια ατομική παρουσίαση της δουλειάς του στο πλαίσιο της έκθεσης Sony World Photography Awards του επόμενου έτους. Αυτή η ευκαιρία επιτρέπει στους φωτογράφους να αναπτύξουν περαιτέρω το έργο τους που

διακρίθηκε ή να εκθέσουν νέα έργα, κερδίζοντας πρόσθετη προβολή και εξελίσσοντας την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Μια επιλογή φωτογραφιών των φιναλίστ και των υποψήφιων θα παρουσιαστεί αρχικά ως μέρος της έκθεσης Sony World Photography Awards 2024 στο Somerset House, από τις 19 Απριλίου έως τις 6 Μαΐου 2024 και στη συνέχεια θα ταξιδέψει σε επιπλέον τοποθεσίες.

Σχολιάζοντας εκ μέρους της κριτικής επιτροπής, η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Monica Allende, δήλωσε: «Η κριτική επιτροπή μαγεύτηκε από την παθιασμένη αφήγηση των ιστοριών, που αποτυπώνει τόσο τις χαρές όσο και τις προκλήσεις της ανθρώπινης ύπαρξης σε ολόκληρο τον πλανήτη μας. Μας ενθουσίασε το ποικίλο, υψηλής ποιότητας και δημιουργικό φάσμα των φωτογραφικών στυλ που παρουσιάστηκαν».

Ακολουθούν οι τρεις φιναλίστ φωτογράφοι και τα έργα τους για κάθε κατηγορία των Sony World Photography Awards 2024:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & DESIGN

Στο Sala Mayor (Καθιστικό Δωμάτιο), η Siobhán Doran (Ιρλανδία) καταγράφει τα σπίτια οικογενειών που απέκτησαν πλούτο από το εμπόριο ζάχαρης στις Φιλιππίνες, μέσα από μια σειρά πορτρέτων των καθιστικών δωματίων τους. Στο Tehran Campus Town, ο Yaser Mohamad Khani (Ιράν) εξερευνά τις νέες γειτονιές που χτίζονται στα περίχωρα της Τεχεράνης σε μια σειρά εντυπωσιακών φωτογραφιών της αστικής ανάπτυξης μέσα στο βραχώδες, ορεινό τοπίο. Επιπλέον, το έργο Spa Island του Karol Pałka (Πολωνία) εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι εγκαταστάσεις spa ενσωματώνονται στη ζωή της κοινότητας στη Σλοβακία ως χώροι συνάντησης και αλληλεπίδρασης.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Στην Gay Space Agency, ο Mackenzie Calle (Ηνωμένες Πολιτείες) επαναπροσδιορίζει την ιστορία της NASA, η οποία ποτέ δεν έχει αποστείλει στο διάστημα έναν αστροναύτη που έχει αποκαλύψει ανοικτά τη ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητά του, σχεδιάζοντας αντ' αυτού μια διαστημική υπηρεσία που θα καλωσόριζε και θα γιόρταζε τους ΛΟΑΤΚΙ+ αστροναύτες. Επίσης, η σειρά Gilded Lilies: Portraits of Cut Flowers της Tine Poppe (Νορβηγία) εξετάζει τις βλαβερές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των κομμένων λουλουδιών, μέσα από προσεκτικά επεξεργασμένες φωτογραφίες με ανθοδέσμες με φόντο τοπία που έχουν καταστραφεί από την κλιματική αλλαγή. Το έργο A Thousand Cuts της Sujata Setia (Ηνωμένο Βασίλειο) εξετάζει τον πόνο και την ανθεκτικότητα των επιζώντων της ενδοοικογενειακής κακοποίησης από την κοινότητα των ατόμων με καταγωγή από τη Νότια Ασία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσα από μια σειρά περίτεχνα κατασκευασμένων πορτραίτων με τομές στην επιφάνεια των φωτογραφιών, αποκαλύπτοντας ένα στρώμα κόκκινου χαρτιού από κάτω.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Στο Critical Minerals - Geography of Energy ο Davide Monteleone (Ιταλία) εξετάζει την εξόρυξη ορυκτών που απαιτούνται για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μελετώντας προσεκτικά το σκληρό ανθρώπινο τίμημα της εξόρυξης κοβαλτίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στο Spiralkampagnen: Forced Contraception and Unintended Sterilisation of Greenlandic Women η Juliette Pavy (Γαλλία) διερευνά τις μόνιμες επιπτώσεις της επιβολής του ελέγχου γεννήσεων από τις δανικές αρχές στη Γροιλανδία μεταξύ 1966 και 1975, κατά τη διάρκεια της οποίας σε χιλιάδες νεαρές γυναίκες από τη Γροιλανδία εμφυτεύτηκαν ενδομήτριες συσκευές χωρίς τη συγκατάθεσή τους, γεγονός που σε πολλές περιπτώσεις οδήγησε στη στείρωσή τους. Παράλληλα, το έργο του Brent Stirton (Νότια Αφρική) LGBTQIA Refugees: Fleeing Uganda καταγράφει τις ζωές των ανθρώπων που εκδιώχθηκαν από την Ουγκάντα λόγω των αυστηρών νόμων που απαγορεύουν την ομοφυλοφιλία και τώρα προσπαθούν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους σε δομές ασφαλείας στην Κένυα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το έργο της Mahé Elipe (Γαλλία) Echoes of the Hive καταγράφει τις προσπάθειες του πληθυσμού των Μάγια στο νότιο Μεξικό να διατηρήσουν ένα είδος μελισσών που έχει κεντρική σημασία για τη θρησκεία και τον πολιτισμό τους μετά τη μαζική δηλητηρίασή τους από φυτοφάρμακα. Η σειρά Tropicalia των Jean-Marc Caimi και

Valentina Piccinni (Ιταλία) εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η Σικελία έχει προσαρμοστεί στην αλλαγή του κλίματος και την άνοδο της θερμοκρασίας, εστιάζοντας στις νέες γεωργικές πρακτικές που εφαρμόζουν οι ντόπιοι αγρότες και επιστήμονες καθώς αρχίζουν να καλλιεργούν περισσότερα τροπικά φρούτα. Χρησιμοποιώντας ως αφετηρία τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ για την εξάλειψη της πείνας, ο Maurizio Di Pietro (Ιταλία) εξετάζει την προώθηση εντόμων ως πηγή τροφής στη σειρά Zero Hunger.

ΤΟΠΙΟ

Στο Wildfires of Palermo ο Jim Fenwick (Ηνωμένο Βασίλειο) αποτυπώνει τους εξαιρετικούς τόνους του ουρανού του Παλέρμο που φωτίζονται από τις πυρκαγιές που μαίνονται στη σικελική ύπαιθρο. Η σειρά The Sacrifice Zone του Eddo Hartmann (Ολλανδία) εξερευνά μια απομακρυσμένη περιοχή του Καζακστάν που κάποτε ήταν ο χώρος των μεγάλων πυρηνικών δοκιμών της Σοβιετικής Ένωσης, χρησιμοποιώντας υπέρυθρες για να αναδείξει τον αντίκτυπο της μόλυνσης από την αόρατη για το ανθρώπινο μάτι ραδιενέργεια. Στο An Atypical Chinese Landscape ο Fan Li (Κίνα) απεικονίζει ένα αινιγματικό, αραιό τοπίο που συμπληρώνεται από εγκαταλελειμμένα αντικείμενα και κατασκευές. Αυτά τα παρατημένα θραύσματα υποδηλώνουν το πως άγνωστοι, παλαιότεροι κάτοικοι αφήνουν πίσω τους μόνιμα σημάδια στο τοπίο.

PORTFOLIO

Στο έργο του Aly Hazzaa (Αίγυπτος) Quest for Coherence, η ματιά του φωτογράφου για τη λεπτομέρεια και η διασκεδαστική προσέγγιση στη φωτογραφία δρόμου συλλαμβάνει πνευματώδεις οπτικές στιγμές στους δρόμους του Καΐρου. Η σειρά Parenthood της Angelika Kollin (Εσθονία) εξετάζει την έννοια της οικογένειας ως ο πυρήνας της ζωής, μέσα από μια σειρά ασπρόμαυρων πορτραίτων γονέων και των παιδιών τους. Στο "Portraits and Landscapes" του Jorge Mónaco (Αργεντινή) ο φωτογράφος προσκαλεί τον θεατή να εντρυφήσει στις προσωπικές ιστορίες των θεμάτων του, προσφέροντας μια στοχαστική προοπτική της ανθρώπινης ποικιλομορφίας.

ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ

Μετά από εκτεταμένη έρευνα σε αρχεία και συνεργασία με γενεαλόγους για να εντοπίσει τους εικονιζόμενους, η σειρά Descendants of Black American Civil War Combatants του Drew Gardner (Ηνωμένο Βασίλειο) αναδημιουργεί φωτογραφίες έγχρωμων Αμερικανών μαχητών του Εμφυλίου Πολέμου μέσα από πορτρέτα των απογόνων τους. Στο Father and Son του Valery Poshtarov (Βουλγαρία) ο φωτογράφος ζήτησε από πατεράδες και γιους από τη Βουλγαρία, τη Γεωργία, την Τουρκία, την Αρμενία, τη Σερβία και την Ελλάδα να κρατηθούν χέρι-χέρι. Αυτή η μικρή αλλά σημαντική πράξη οικογενειακής τρυφερότητας δημιουργεί ένα ιδιαίτερο και συγκινητικό πορτρέτο του ανδρισμού και των πατρικών σχέσεων. Στο The First Car ο Adali Schell (Ηνωμένες Πολιτείες) απεικονίζει τους φίλους του στα πρώτα τους αυτοκίνητα, προκαλώντας την αίσθηση ενός κοινού ταξιδιού, ξεθωριασμένες αναμνήσεις και το αίσθημα της νεανικής ανησυχίας την εποχή της ενηλικίωσης στο Λος Άντζελες.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Στο Finger Wrestling in Bavaria η Angelika Jakob (Γερμανία) προβάλλει το λιγότερο γνωστό άθλημα της πάλης με τα δάχτυλα. Αποπνέοντας χιούμορ και ζεστασιά, οι εικόνες της Jakob απεικονίζουν την εντατική διαδικασία προπόνησης με τη χρήση δακτυλικών βαρών και την ευδιάθετη ατμόσφαιρα των σχετικών διοργανώσεων. Στο Kald Sòl (Cold Sun) του Thomas Meurot (Γαλλία), παρακολουθούμε μία «κρύα» αποστολή για σερφ στην Ισλανδία, με το ασπρόμαυρο format να χρησιμοποιείται για να τονίσει τις παγωμένες θερμοκρασίες που επιμένουν ακόμη και στον εκτυφλωτικό χειμερινό ήλιο. Παράλληλα, το Surf in Dakar του Tommaso Pardini (Ιταλία) εξετάζει την ανερχόμενη σκηνή του σερφ στη Σενεγάλη μέσα από το ταξίδι ενός πολλά υποσχόμενου νεαρού αθλητή του σερφ που φιλοδοξεί να αγωνιστεί στη διεθνή σκηνή.

ΝΕΚΡΗ ΦΥΣΗ

Στο έργο του Peter Franck (Γερμανία) Still Like Art, ο φωτογράφος αποτυπώνει μια σειρά από παράξενες και σουρεαλιστικές συνθέσεις που απεικονίζουν τη νεκρή φύση, τραβηγμένες σε αυστηρό ασπρόμαυρο χρώμα. Στο London Plane Tree, η Beth Galton (Ηνωμένες Πολιτείες) εξετάζει την αποκάλυψη των στρωμάτων της ταυτότητάς μας μέσω της φωτογράφησης λωρίδων φλοιού δέντρου που επικαλύπτονται σε αυτοπροσωπογραφίες. Η σειρά Flora του Federico Scarchilli (Ιταλία) αναδεικνύει τον ζωτικό ρόλο των φυτών στην ιατρική,

αντιπαραθέτοντας φωτογραφίες βασικών ειδών που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της σύγχρονης ιατρικής, με σειρές φαρμάκων τοποθετημένες συμμετρικά.

ΦΥΣΗ & ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ

Το έργο της Eva Berler (Ελλάδα) Suspended Worlds προσκαλεί τον θεατή να ρίξει μια πιο προσεκτική ματιά στον κόσμο των ιστών αράχνης, όπου ο χρόνος και η δράση έχουν παγώσει, αποτυπώνοντας τις καλλιτεχνικές, ακανόνιστες λεπτομέρειές αυτών των εφήμερων δημιουργιών. Στο In the Footsteps of Giants του Jasper Doest (Ολλανδία) ο φωτογράφος αποκαλύπτει τη λεπτή ισορροπία μεταξύ ανθρώπων και ελεφάντων σε αγροτικές περιοχές της Ζάμπια, μια δύσκολη εκεχειρία που διαταράσσεται όλο και περισσότερο καθώς και οι δύο πληθυσμοί ανταγωνίζονται για τους περιορισμένους πόρους. Στο King Without a Throne: Poached or Dehorned, ο φωτογράφος Haider Khan (Ινδία) καταγράφει δύο ρινόκερους σε αιχμαλωσία στη Γερμανία και την Ινδία. Η σειρά διερευνά την πολυπλοκότητα της "αφαίρεσης του κέρατος", η οποία, ενώ συμβάλλει στην προστασία των ρινόκερων από τους λαθροθήρες, αντίθετα τους αφήνει ευάλωτους χωρίς το φυσικό τους αμυντικό σύστημα.

Το έργο των φιναλίστ και των υποψηφίων φωτογράφων στον επαγγελματικό διαγωνισμό κρίθηκε από: Elena Navarro, επιμελήτρια φωτογραφίας, παραγωγός και σύμβουλος, Μεξικό, Mutsuko Ota, διευθύντρια σύνταξης, IMA Magazine, Ιαπωνία, Elisabeth Sherman, επικεφαλής επιμελήτρια, διευθύντρια εκθέσεων και συλλογών, International Center of Photography (ICP), Ηνωμένες Πολιτείες, Tanzim Wahab, επιμελητής, Spore Initiative, Γερμανία και διευθύντρια φεστιβάλ, Chobi Mela, Μπαγκλαντές, και Monica Allende, ανεξάρτητη επιμελήτρια, σύμβουλος φωτογραφίας και πρόεδρος της κριτικής επιτροπής.