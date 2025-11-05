Ο πρόεδρος της ιαπωνικής SoftBan, Τζουν Μιγιακάουα, δήλωσε την Τετάρτη ότι το «πάγωμα» (shutdown) λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης έχει σταματήσει την κανονιστική εξέταση της προγραμματισμένης εισαγωγής της εφαρμογής πληρωμών PayPay στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Reuters ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι οι επενδυτές αναμένουν ότι η αξία της PayPay θα μπορούσε να υπερβεί τα 3 τρισεκατομμύρια γιεν (20 δισεκατομμύρια δολάρια) σε μια αρχική δημόσια προσφορά (IPO) στην Wall Street που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στις αρχές Δεκεμβρίου.

Η PayPay έχει συμβάλει στην ενθάρρυνση των Ιαπώνων καταναλωτών να απομακρυνθούν από την μακροχρόνια προτίμησή τους για μετρητά, προσφέροντας εκπτώσεις στις πληρωμές μέσω της εφαρμογής της για κινητά.

Είναι ηγέτης στην αγορά των πληρωμών με QR code και προσφέρει επίσης υπηρεσίες όπως τραπεζικές συναλλαγές και πιστωτικές κάρτες.