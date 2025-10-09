Σ. Κόκκαλης: Ορόσημο η σημερινή μέρα για τη νέα εποχή της Intralot

Σε πλήρη εφαρμογή μπαίνει πλέον, μετά το καμπανάκι της συνεδρίασης που χτύπησε προ ολίγου ο Σωκράτης Κόκκαλης, το σχέδιο των Σωκράτη Κόκκαλη και Σου Κιμ για τη δημιουργία της «νέας» Intralot που προέβλεπε την εξαγορά της αγγλικής Bally΄s ώστε να δημιουργηθεί ένα ανταγωνιστικό σχήμα στα τυχερά παιχνίδια με εξειδίκευση στον εξοπλισμό λοταριών αλλά και στα on line τυχερά παιχνίδια.

Ο Σωκράτης Κόκκαλης έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική μέρα για την Intralot, καθώς ξεκίνησε η δραστηριότητά μας εδώ και 35 χρόνια. "Ελπίζω να πάνε καλά όλες οι δραστηριότητες της Intralot και να μείνουν όλοι οι μέτοχοι ευχαριστημένοι, καθώς το χρηματιστήριο αποτελεί τον πνεύμονα της οικονομίας", σημείωσε.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην πορεία της εταιρείας και επι προσωπικού στον επι χρόνια συνεταίρο του Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο που έδωσε το παρόν σε αυτή την σημαντική ημέρα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΑΕ δήλωσε πως η ποπIntralot είναι η γέφυρα στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και έχει επανειλημμένα αξιοποιήσει τις δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων μέσω χρηματιστήριου και στην πορεία της στο ΧΑ εδώ και 26 χρόνια έχει αντλήσει συνολικά πάνω από 880 εκατ. ευρώ.

Πλέον οι 390 εκατ. νέες μετοχές από την ΑΜΚ, με τις 873.707.073 μετοχές, που εκδίδονται στο πλαίσιο της εισφοράς σε είδος στη Bally’s και ως μέρος του τιμήματος εξαγοράς της θυγατρικής της, δηλαδή σύνολο 1.862.802.694 μετοχές της Intralot θα διαπραγματεύονται στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Το εγχείρημα που ξεκίνησε προ διετίας για την παλινόρθωση της Intralot, θεωρείται πλέον απόλυτα επιτυχημένο αφού έχει την πλήρη στήριξη της διεθνούς αλλά και της εγχώριας επενδυτικής κοινότητας, κάτι που πιστοποιείται από το γεγονός ότι η Intralot πέραν των 429 εκατ. ευρώ της αύξησης κεφαλαίου, «σήκωσε» σε ένα μήνα και 900 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές με την έκδοση ευρωομολόγου, 460 εκατ. ευρώ από το ομόλογο που εκδόθηκε σε βρετανικές λίρες και καλύφθηκε από θεσμικούς δανειστές, και εξασφάλισε χρηματοδότηση 200 εκατ. ευρώ από κοινοπραξία Ελληνικών τραπεζών, ανεβάζοντας τη συνολική ρευστότητα σε 1,989 δισ. ευρώ.

Το νέο σχήμα στο τέλος του 2025 θα έχει ενοποιημένο τζίρο 1,1 δισ. ευρώ και περίπου 440 εκατ. ευρώ EBITDA. Ουσιαστικά η Βally'ς αλλάζει δραστικά τα μεγέθη της Intralot η οποία το 2024 είχε τζίρο 376 εκατ. ευρώ και κέρδη EBITDA 130 εκατ. ευρώ.

H Bally΄s δραστηριοποιείται στο on line gaming με ένα ιδιαίτερα σύγχρονο software το οποίο όμως είναι διαθέσιμο σε Αγγλία και μόλις πρόσφατα και στην Ηβηρική. Μεσω της Intralot πλέον να «ταξιδέψει» σε 40 χώρες στον κόσμο όπου έχει παρουσία η ελληνική εταιρεία με ευρύ πελατολόγιο.

Το μεγάλο στοίχημα είναι το iLottery Games στις ΗΠΑ όπου τώρα διαμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο ώστε να εξαπλωθεί σε όλες τις πολιτείες. Με δεδομένη την τεχνολογική υπεροχή της Bally's το νέο σχήμα θα είναι σε θέση να διεκδικήσει μεγάλη πίτα από την νέα αγορά που ανοίγεται στις ΗΠΑ.

Η νέα Intralot θα ξεκινήσει με σχέση καθαρό χρέος προς ΕBITDA στο 3,3x αλλά μετά από δύο χρόνια η σχέση αυτή θα υποχωρήσει στο 2,5x λόγω της αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας. Εκτιμάται ένα ετήσιο growth μεταξύ 8%-10%.

Eπίσης, αναμένεται καθαρό cash flow 200 εκατ. ευρώ ανά έτος. Σε ότι αφορά στην εξοικονόμηση δαπανών από συνέργειες, αυτές υπολογίζονται σε 35-40 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση μετά όμως από 18-24 μήνες από την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Στόχος του νέου σχήματος είναι να μοιράζει ως μέρισμα το 35% των καθαρών κερδών του.

Το νέο σχήμα θα έχει enterpise value περίπου 3,82 δισ. -2,3 δισ. κεφαλαιοποίηση και 1,52 δισ. καθαρό δανεισμό- με ebidta 440 εκατ. και σχέση EV/ΕBITDA στο 8,6x που θεωρείται ελκυστική για εταιρεία τεχνολογίας.