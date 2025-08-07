Rheinmetall: 4,7 δισ. ευρώ οι πωλήσεις για το πρώτο μισό του 2025 - Ρεκόρ με 63 δισ. στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο

Σημαντική άνοδο στα έσοδα πωλήσεων κατέγραψε η Rheinmetall για το πρώτο εξάμηνο του 2025, με τον γερμανικό «κολοσσό» της αμυντικής βιομηχανίας να ωφελείται από τη μεγάλη ζήτηση για στρατιωτικές δαπάνες στην Ευρώπη και να ανακοινώσει ιστορικό υψηλό στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών.

Όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη, οι ενοποιημένες πωλήσεις έφτασαν τα 4,73 δισ. ευρώ, αυξημένες 24% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Για το δεύτερο τρίμηνο, η εταιρεία ανακοίνωσε πωλήσεις 2,43 δισ. ευρώ, κάτω από τις προβλέψεις των αναλυτών για 2,53 δισ. ευρώ.

Ο κατασκευαστής βομβών, χειροβομβίδων, αρμάτων μάχης και οχημάτων μάχης πεζικού επιβεβαίωσε τις προβλέψεις του για το 2025 για αύξηση των πωλήσεων κατά τουλάχιστον 25% έως 30% μετά τις πωλήσεις του προηγούμενου έτους που ανήλθαν σε 9,75 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Rheinmetall ανακοίνωσε καθυστερήσεις στις αναθέσεις συμβάσεων με την κυβέρνηση της Γερμανίας, λόγω των πολιτικών εξελίξεων κατά τη εν λόγω χρονική περίοδο, με τις διαπραγματεύσεις για το σχηματισμό της κυβέρνησης του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 63 δισ. ευρώ, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό.

Στη σχετική ανακοίνωση, σημειώνεται πως «υπό το φως των αποφάσεων που ελήφθησαν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο και ενόψει της σημαντικής αύξησης των αμυντικών προϋπολογισμών σε πολλές χώρες, η ζήτηση στον τομέα της άμυνας παραμένει υψηλή. Οι βασικές αγορές εξακολουθούν να είναι η Ευρώπη, η Γερμανία και η Ουκρανία».