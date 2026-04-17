Profile Software: Νέα προϊόντα για banking και ακίνητα – Το guidance για το 2026

Η νέα πλατφόρμα ProfileOne και ακόμη δύο για ακίνητα και συνταξιοδοτικό αναλύθηκαν σήμερα από τον πρόεδρο της Profile Software Χαράλαμπο Στασινόπουλο και τον CEO της εταιρείας Ευάγγελο Αγγελίδη. Παράλληλα σημειώθηκε ότι αναμένονται και άλλες εξαγορές μέσα στο 2026, ενώ σε ερώτηση του Liberal για την φετινή χρονιά, ο κ. Στασινόπουλος είπε ότι το 2026 αναμένεται κύκλος εργασιών περίπου 68 εκατ. ευρώ.

Οι νέες πλατφόρμες

Το ProfileOne θα είναι η πλατφόρμα που θα συμπεριλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες της εταιρείας, από το banking, το treasury μέχρι και το wealth. «Πρόκειται για μια πλατφόρμα επενδύσεων και τραπεζικής με ενορχήστρωση της Τεχνητής Νοημοσύνης», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αγγελίδης.

Ουσιαστικά είναι ένα ενοποιημένο οικοσύστημα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για τραπεζικές υπηρεσίες, επενδύσεις, ψηφιακά κανάλια, treasury και risk, με διασύνδεση σε CRM, ERP και εργαλεία αναφορών. Η «ενορχήστρωση» γίνεται με τη δύναμη της AI και έτσι υπάρχει 360° εικόνα πελάτη, enterprise knowledge assistant και προτάσεις επόμενων βέλτιστων ενεργειών για onboarding, εξυπηρέτηση και λήψη αποφάσεων.

Το δεύτερο προϊόν είναι το CentevoNet, μια πλατφόρμα διανομής συνταξιοδοτικών ταμείων SIP με άμεση πρόσβαση, που συνδέει διαχειριστές κεφαλαίων με την αυτοεπιλεγμένη αγορά συντάξεων της Νορβηγίας μέσω μοντέλου B2B2C. Θα αναπτυχθεί σε τρεις φάσεις και αναμένεται να ξεκλειδώσει έσοδα από την αγορά συντάξεων της Νορβηγίας (~€55 δισ.)

Τέλος, η AI-first πλατφόρμα διαχείρισης ακινήτων που συγκεντρώνει δεδομένα assets, συμβόλαια, έξοδα και αποδόσεις σε ένα σύστημα. Η προσδοκία είναι να ανοίξει τον κλάδο διαχείρισης ακινήτων και να αυξήσει το cross-selling σε υπάρχοντες πελάτες.

Προοπτικές και στρατηγική

«Η στρατηγική μας για το μέλλον βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες. Ο πρώτος είναι η ανάπτυξη με διψήφιους ρυθμούς. Ο δεύτερος είναι η καινοτομία, κάτι που φαίνεται καθώς επενδύουμε 15% του τζίρου μας σε έρευνα και ανάπτυξη. Ο τρίτος πυλώνας είναι οι εξαγορές, όπου πάντα κοιτάμε να μας συμφέρει γεωγραφικά και να προσθέτει στο δίκτυο πελατών μας. Τέλος είναι ο εσωτερικός μετασχηματισμός για να γινόμαστε καλύτεροι», ανέφερε ο κ. Αγγελίδης.

Σχετικά με το επενδυτικό πλάνο ο κ. Στασινόπουλος τόνισε ότι βαίνει ομαλά και έως το 2028 θα έχει ολοκληρωθεί, ενώ σημείωσε ότι οι επενδύσεις βασίζονται στους τρεις άξονες των νέων προϊόντων. Σε ερώτηση για το ποιες αγορές τους ενδιαφέρουν, ο πρόεδρος της Profile υπογράμμισε ότι η εταιρεία θέλει να εξαγοράζει εταιρείες που έχουν να προσδώσουν στον όμιλο, τόσο γεωγραφικά, όσο και συμπληρωματικά, ήτοι με προϊόντα που θα συμπληρώνουν τα υπάρχοντα. Επιπρόσθετα, έκανε αναφορά και στο ότι το μέρισμα που προτείνει η διοίκηση είναι αυξημένο κατά 25%.

Οικονομικά αποτελέσματα

Ισχυρή ανάπτυξη κατέγραψε ο όμιλος το 2025, με τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται κατά 18,5% και την λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) να ενισχύεται κατά 26,9%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του επιχειρηματικού μοντέλου.

Οι επιδόσεις αυτές, σε συνδυασμό με την ενισχυμένη ρευστότητα, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ομαλή υλοποίηση του τριετούς επενδυτικού πλάνου, όπως αναφέρθηκε και στην παρουσίαση από την διοίκηση, το οποίο στοχεύει τόσο στη διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης όσο και στην περαιτέρω ενίσχυση της μερισματικής πολιτικής. Να σημειώσουμε ότι σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €47,5 εκατ. έναντι €40,1 εκατ. το 2024, ενώ τα EBITDA ανήλθαν σε €13,1 εκατ. από €10,3 εκατ., με το περιθώριο να βελτιώνεται στο 27,6%.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €8,2 εκατ. (+13,3%) και τα καθαρά κέρδη σε €6,4 εκατ. (+13,7%), αντανακλώντας τη διατηρήσιμη κερδοφορία του ομίλου.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα της ρευστότητας, με τα ταμειακά διαθέσιμα να ανέρχονται σε €31,2 εκατ., έναντι €21,2 εκατ. στο τέλος του 2024, ως αποτέλεσμα ισχυρών λειτουργικών ταμειακών ροών. Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε €15,2 εκατ., ενώ οι δείκτες μόχλευσης και ρευστότητας παραμένουν σε υγιή επίπεδα, διασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει τη διανομή μερίσματος αυξημένου κατά 25%, στα €0,08 ανά μετοχή (μεικτό ποσό €2 εκατ.).