Pro- forma έσοδα ύψους περίπου €1,1 δισ. και AEBITDA €431 εκατ. για Bally’s Intralot

Η Bally’s Intralot (ο «Όμιλος»), ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για τη δωδεκάμηνη περίοδο με λήξη την Bally’s Intralot 31η Δεκεμβρίου 2025:

Έσοδα Ομίλου στα €518,0 εκατ. για το δωδεκάμηνο του 2025 (+34,8% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα της εξαγοράς της Bally’s International Interactive στο Δ’ τρίμηνο του 2025.

Προσαρμοσμένο EBITDA (ΑΕΒΙΤDA) για το 2025 στα €183,5 εκατ. (+40,4% σε ετήσια βάση), με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 35,4%.

Στις αρχές Οκτωβρίου, η Intralοt S.A. ολοκλήρωσε την εξαγορά της Bally’s International Interactive (BII) έναντι €2,7 δις., αποτελούμενη από μετρητά και «νέες μετοχές εισφοράς εις είδος», δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η ενοποίηση της BII προσέθεσε €167,1 εκατ. στα Έσοδα του Ομίλου και €67,0 εκατ. στο AEBITDA (40,1% περιθώριο AEBITDA).

Η pro forma απόδοση του ενοποιημένου οργανισμού για τη δωδεκάμηνη περίοδο διαμορφώνεται σε έσοδα €1,086 εκατ. και AEBITDA €430,8 εκατ., που αντιστοιχεί σε περιθώριο 39,7%, εντός των προβλέψεων και των εκτιμήσεων που είχαν δοθεί.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου, πλέον των δεσμευμένων καταθέσεων, ανήλθαν σε €246,7 εκατ. στο τέλος του δωδεκαμήνου του 2025.

Ο Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός διαμορφώθηκε στα €1.493,9 εκατ. στο τέλος του 2025, με τον Προσαρμοσμένο Δείκτη Καθαρής Μόχλευσης, σε pro-forma βάση, στo 3,46x.

Στις 14 Απριλίου 2025, η Bally’s Intralοt S.A. ανακοίνωσε ότι η θυγατρική του Ομίλου στον Καναδά, Intralοt Canada Ltd., υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την British Columbia Lottery Corporation (BCLC) για την παροχή υπηρεσιών Shared Services (Κοινές Υπηρεσίες).

Ο CEO του Ομίλου Bally's Intralot κ. Robeson Reeves δήλωσε:

«Το 2025 αποτέλεσε έτος ορόσημο για τη Bally's Intralot. Η επιτυχής εξαγορά της Bally's International Interactive μετασχημάτισε ουσιαστικά τον Όμιλο σε μία από τις κορυφαίες πλατφόρμες iGaming και lottery σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα ενοποιημένα pro- forma έσοδα ύψους περίπου €1,1 δις. και AEBITDA €431 εκατ., με περιθώριο σχεδόν 40%, αποδεικνύουν την εξαιρετική ποιότητα και τη δυναμική κερδοφορίας της πλατφόρμας. Οι υφιστάμενες δραστηριότητες του Ομίλου συνέχισαν να αποδίδουν, με τις λειτουργικές ταμειακές ροές να αυξάνονται στα €158,5 εκατ. και το περιθώριο AEBITDA να βελτιώνεται σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενα από την ενοποίηση της Bally’s International Interactive κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους.

Η απόδοση μας ανέδειξε την ανθεκτικότητα και τη διαφοροποίηση του διεθνούς χαρτοφυλακίου μας, παρά τις συναλλαγματικές πιέσεις στις ΗΠΑ. Εισήλθαμε στο 2026 ως μία ισχυρότερη, μεγαλύτερη και πιο κερδοφόρα επιχείρηση, με ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και μοναδική τοποθέτηση στους τομείς του online gaming, του lottery και του αθλητικού στοιχηματισμού. Τα καλύτερα βρίσκονται μπροστά μας».