Πλαστικά Θράκης: Αύξηση πωλήσεων το 2025 και άλμα στα καθαρά κέρδη 77,7%

Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα με αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας παρά το ασταθές γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον για τα Πλαστικά Θράκης. Οι πωλήσεις έφτασαν τα €389,6 εκατ. (+5,2%). Τα EBITDA: €48,4 εκατ. (+17,0%) και Προσαρμοσμένο EBITDA: €48,2 εκατ. (+14,1%). Το EΒΙΤ: €20,6 εκατ. (+31,6%) και EAT (Κέρδη μετά από Φόρους) €19,6 εκατ. (+77,7%), ενώ ο καθαρός δανεισμός είναι στα €56,9 εκατ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ομίλου στο ΧΑ:

Ο Όμιλος ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2025: Το 2025, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €389,6 εκατ., έναντι €370,4 εκατ. το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 5,2%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στους αυξημένους όγκους πωλήσεων, οι οποίοι κατέγραψαν άνοδο 7,2%, παρά τις πιέσεις και την αβεβαιότητα του οικονομικού και γεωπολιτικού περιβάλλοντος.

Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA ανήλθε σε €48,4 εκατ., αυξημένη κατά 17%, σε σύγκριση με το 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε €41,4 εκατ. Σε επίπεδο προσαρμοσμένου EBITDA, η αύξηση ανήλθε σε 14,1%, συγκριτικά με το 2024. Τα Κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) για το 2025 ανήλθαν σε 19,9 εκατ., αυξημένα κατά 45,1%, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει τη σημαντική βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου, παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, τη συνεχιζόμενη χαμηλή ζήτηση και την αύξηση της κοστολογικής βάσης.

Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας και τον συναλλακτικό κύκλο των θυγατρικών, δεν παρατηρήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις. Ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €56,9 εκατ., αυξημένος σε σχέση με το τέλος του 2024 (€34,4 εκατ.).

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του Κεφαλαίου Κίνησης κατά περίπου €15 εκατ., ως αποτέλεσμα κυρίως της αυξημένης εμπορικής δραστηριότητας. Οι απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά περίπου €7,7 εκατ., με τις ημέρες είσπραξης ωστόσο να διατηρούνται σε αντίστοιχα επίπεδα με το προηγούμενο έτος. Σε κάθε περίπτωση, το επίπεδο του Καθαρού Δανεισμού παραμένει σε συγκριτικά χαμηλά επίπεδα.

Προοπτικές Ομίλου

Αναφορικά με την τη λειτουργική κερδοφορία του πρώτου τριμήνου του 2026, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι, παρά τις δυσμενείς διεθνείς συνθήκες, αυτή θα υπερβεί σημαντικά την αντίστοιχη κερδοφορία του πρώτου τριμήνου του 2025. Ως προς τη συνολική ετήσια κερδοφορία, δεν είναι δυνατή η διατύπωση ασφαλούς πρόβλεψης, δεδομένης της αβεβαιότητας που απορρέει από τη συνεχιζόμενη πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή και τις απρόβλεπτες επιπτώσεις της.

Παρά ταύτα, η Διοίκηση εκφράζει την πεποίθηση ότι ο Όμιλος διαθέτει τις προϋποθέσεις να επιτύχει υψηλότερη συγκρίσιμη λειτουργική κερδοφορία το 2026 σε σχέση με το 2025. Ακόμη και σε περίπτωση περαιτέρω αναταράξεων στις διεθνείς αγορές, η Διοίκηση του Ομίλου παραμένει αισιόδοξη για τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου και έχει ήδη λάβει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίσει τόσο τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών και τελικών προϊόντων για τους πελάτες του, όσο και την αποτελεσματική προσαρμογή του στις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες της αγοράς.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, ο Όμιλος ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρείας “BHA Holdings Pty Ltd”, η οποία, μέσω των θυγατρικών της σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, δραστηριοποιείται για περισσότερα από σαράντα χρόνια στον κλάδο της Συσκευασίας στις τοπικές αγορές.

Η εξαγορά αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου για τη διεθνή επέκταση της δραστηριότητας των μεγασάκων (FIBCs) και την ενίσχυση της παρουσίας του στις αγορές της Ωκεανίας.

Η BHA Holdings Pty Ltd, για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30.06.2025, κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους AUD 37,6 εκατ. (περίπου €22,8 εκατ.), λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) AUD 4,1 εκατ. (περίπου €2,5 εκατ.) και Κέρδη προ Φόρων AUD 3,3 εκατ. (περίπου €2,0 εκατ.).

Αναφορικά με τα ετήσια αποτελέσματα του Ομίλου Πλαστικά Θράκης ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Δ. Μαλάμος σημείωσε: «Σε ακόμη μία χρονιά χαμηλής ανάπτυξης για τις περισσότερες οικονομίες και έντονης αβεβαιότητας, ο Όμιλος κατάφερε να διατηρήσει τη σταθερή αναπτυξιακή του πορεία, παρουσιάζοντας βελτιωμένες χρηματοοικονομικές επιδόσεις. Η υλοποίηση της ευρύτερης στρατηγικής του Ομίλου, τόσο σε επίπεδο προϊοντικού χαρτοφυλακίου όσο και σε επίπεδο προσέγγισης της αγοράς, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, δημιουργεί ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Παράλληλα, η πρόσφατη εμπορική μας επέκταση, μέσω εξαγοράς, στην περιοχή της Ωκεανίας, ενισχύει περαιτέρω το διευρυμένο εμπορικό μας αποτύπωμα. Παραμένουμε ιδιαίτερα αισιόδοξοι ότι, παρά τη δυσμενή τρέχουσα συγκυρία, η αναπτυξιακή μας πορεία θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί περαιτέρω.»