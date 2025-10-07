Παπουτσάνης: Επενδύσεις, εξαγωγές σε νέες αγορές και διψήφια ανάπτυξη

Με τζίρο στο 9μηνο συν 11 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2024, μια ανάπτυξη της τάξεως του 23%, η Παπουτσάνης δείχνει ότι θα πέσει μέσα στην πρόβλεψη για υπέρβαση των 100 εκατ. ευρώ έως το 2028. Οι εξαγωγές καταλύτης στα αποτελέσματα, καθώς αποτελούν το 54% του τζίρου της εταιρείας.

Αναφορικά με τις επενδύσεις, την τελευταία τριετία το ύψος των επενδύσεων έφτασε τα 20 εκατ. ευρώ, αλλά εφεξής η εταιρεία στοχεύει στο να περιορίσει τις επενδύσεις περίπου στα 4-5 εκατ. κάθε χρόνο.

Οι επενδύσεις για το μέλλον θα είναι για περεταίρω αυτοματισμούς, όπερ σημαίνει βελτίωση της παραγωγικότητας και μείωση κόστους. Επιπλέον, ένα μέρος των επενδύσεων θα είναι και επέκταση δυναμικότητας σε αποθήκες, για να μπορέσει να υποστηρίξει την ανάπτυξη του τζίρου.

Η Ειρήνη Χατζηιωακειμίδου, Marketing Director της Παπουτσάνης μας είπε: «Είμαστε η μεγαλύτερη σαπωνοποιία στην Ευρώπη. Οι μηχανές μας μπορούν να παράξουν 900 σαπούνια το λεπτό. Αυτό σημαίνει περίπου 450.000 στη βάρδια. Η ετήσια παραγωγική μας δυνατότητα είναι 40.000 τόνοι.

Έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε σημαντικά τα μερίδια μας στις παραδοσιακές μας κατηγορίες, όπως το σαπούνι, το κρεμοσάπουνο και τα αφρόλουτρα και ταυτόχρονα έχουμε μπει σε καινούριες μεγάλες κατηγορίες αξίας μισού δισ. ευρώ. Μέσα στην πενταετία που πέρασε μπήκαμε σε πολλές κατηγορίες και αυτή την στιγμή η αγορά που δραστηριοποιούμαστε υπερβαίνει τα 600 εκατ. ευρώ». Το μερίδιο στα ξενοδοχειακά προϊόντα είναι κοντά στα 27% και όπως δήλωσε η κ. Χατζηιωακειμίδου, έχουν εστιάσει στα δικά τους επώνυμα ξενοδοχειακά για να επεκτείνουν τις πωλήσεις.

Άξιο αναφοράς, ότι μπορούν να αναλάβουν μεγάλης κλίμακας παραγωγές χάρη στην αυτοματοποίηση που διαθέτουν και να έχουν και ανταγωνιστικές τιμές, καθώς η ομάδα RND είναι inhouse. «Μπορεί να έρθει ένας πελάτης και από κοινού να φτιάξουμε το προϊόν που θέλει, όπως θέλει», εξήγησε η κ. Χατζηιωακειμίδου.

Σχετικά με την ειδική σαπωνόμαζα που είναι ο πιο πρόσφατος πυλώνας δραστηριοποίησης της εταιρείας (2015) σήμερα είναι στρατηγικός συνεργάτης για μεγάλες εταιρείες της Ευρώπης και όχι μόνο.

«Σε αυτή την δεκαετία καταφέραμε από το μισό εκατομμύριο που φέραμε την πρώτη χρονιά να φτάσουμε σε τζίρο τα 11,3 εκατ. ευρώ το 2024. Γνωρίζουμε ότι αναπτύσσοντας τις υφιστάμενες συνεργασίες, αλλά χτίζοντας και καινούριες μπορούμε να φέρουμε ακόμα 50% αύξηση στον συγκεκριμένο πυλώνα. Αξίζει να κάνουμε αναφορά στο ότι ένας μεγάλος μας ανταγωνιστής στην Γερμανία κλείνει και έχουμε μαζί του συμφωνία να προτείνει στους πελάτες του, την Παπουτσάνης για την παραγωγή των σαπουνιών του. Επομένως εκτιμούμε ότι ένα μέρος του όγκου παραγωγής θα έρθει σε εμάς από το 2026», είπε η κ. Χατζηιωακειμίδου.

Η επιτυχημένη είσοδος σε μεγάλες νέες κατηγορίες επιτρέπει πλέον στην Παπουτσάνης να δραστηριοποιείται σε μία συνολική αγορά που υπερβαίνει τα 600 εκατ. ευρώ, δίνοντας σημαντικό χώρο για ανάπτυξη. Η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε διεθνή βιομηχανικό «παίκτη» με εξαγωγές σε 35 χώρες και σταθερές συνεργασίες με μεγάλες διεθνείς αλυσίδες λιανικής και πολυεθνικούς ομίλους για περισσότερο από μια 10ετία, για τις παραγωγές τρίτων και τις ειδικές σαπωνόμαζες.

Η σύγχρονη μονάδα στο Βαθύ Αυλίδος

Ο Αλέξανδρος Σκανδαλάκης, Chief Transformation Officer της Παπουτσάνης μας είπε ότι η εταιρεία επενδύει στην τεχνολογία όχι ως αυτοσκοπό, αλλά ως μέσο εξέλιξης και ενδυνάμωσης. «Η χρήση του AI γίνεται για να μπούμε δυναμικά σε αυτό το κομμάτι και να δούμε ξεχωριστά τα τμήματα στα οποία μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες. Το δεύτερο σημαντικό είναι οι άνθρωποι και γι’ αυτό φροντίζουμε να τους εκπαιδεύουμε και κοιτάζουμε και την οργάνωση μας, ώστε να μπορεί να εναρμονίζεται προς τις ανάγκες για να γίνει ακόμη πιο γρήγορη η παραγωγή από σήμερα. Σημαντικό κομμάτι και το industry 4.0. Σκοπός μας είναι μέσα από την τεχνολογία να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα μας, να αυξήσουμε τις δυνατότητες μας και την χωρητικότητας μας».

Εξίσου σημαντικό και το digital transformation. Η εταιρεία προχωρά σε ψηφιακό μετασχηματισμό στοχεύοντας σε ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών και συστημάτων, βελτιστοποίηση εσωτερικών διαδικασιών και εταιρικής διακυβέρνησης, ανάπτυξη των ανθρώπων της και συνεχή ενίσχυση της αποδοτικότητας, ευελιξίας και ανταγωνιστικότητας.

Ο CEO της Παπουτσάνης, Μενέλαος Τασόπουλος έκανε ειδική μνεία στις πρώτες ύλες και ανέφερε: «Όταν λέμε ειδική σαπωνόμαζα, εννοούμε την πρώτη ύλη που παράγεται το σαπούνι. Η πλειονότητα των σαπουνιών στα μάρκετ φτιάχνονται στην Μαλαισία και στην Ινδονησία, γιατί εκεί παράγονται και τα λάδια. Ειδικές σαπωνόμαζες είναι όταν έρχεται ο πελάτης και ζητάει συγκεκριμένες πρώτες ύλες, για να είναι το προϊόν καλό για το δέρμα ή να είναι το προϊόν οργανικό. Εμείς σε αυτό το κομμάτι είμαστε παγκοσμίως δυνατοί».

Νέα προϊόντα και άνοιγμα σε νέες αγορές

Σε ερώτηση του Liberal για νέα προϊόντα η κ. Χατζηιωακειμίδου μας είπε ότι ετοιμάζουν λανσαρίσματα γιατί είναι πολύ σημαντικό να είσαι κοντά στον καταναλωτή και να ακολουθείς τις νέες τάσεις. «Μιλάμε για επέκταση στο πορτφόλιο στις κατηγορίες που ήδη δραστηριοποιούμαστε», τόνισε και πρόσθεσε για τις εξαγωγές «Στο εξωτερικό έχουμε ήδη δύο αγορές πιλότους σε Κύπρο και Ρουμανία, στην οποία επενδύουμε για να μεγαλώσουμε με γρήγορο ρυθμό τα επόμενα χρόνια και εξετάζουμε και άλλα μοντέλα για είσοδο των δικών μας προϊόντων σε άλλες χώρες κυρίως στην γειτονιά μας, όπως τα Βαλκάνια και η Ιταλία».

Τέλος, για το θέμα της ενέργειας στην βιομηχανία ο κ. Τασόπουλος δήλωσε: «θεωρούμε, τουλάχιστον από τις δηλώσεις, ότι και από την πλευρά της Κυβέρνησης και από την πλευρά του ΣΕΒ τα μέτρα που θα προταθούν θα περιλαμβάνουν και τις μικρές και τις μεγάλες βιομηχανίες. Σε αυτό το επίπεδο θεωρούμε ότι θα υπάρξει κάποια πρόοδος. Ωστόσο, ένα βασικό πρόβλημα της χώρας, ειδικά όταν μιλάμε για ΑΠΕ, είναι το δίκτυο».