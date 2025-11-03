ΟΝΕΧ: Ο μετασχηματισμός των ναυπηγείων σε ενεργειακό Hub, η Άμυνα και το πρόγραμμα Safe και οι κινήσεις σε ΗΠΑ

Η αναγέννηση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και Σύρου, η οποία σήμανε και το εναρκτήριο λάκτισμα για την εν συνόλω αναγέννηση του εγχώριου κλάδου των ναυπηγείων, έχει πλέον δείξει τις δυνατότητες των δύο μονάδων, με τον Όμιλο να περνά πλέον στην δεύτερη φάση που ομολογουμένως είναι και απαιτητική επιχειρησιακά, που αφορά στον μετασχηματισμό τους σε περιφερειακό ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο.

Κίνηση η οποία γίνεται με την στήριξη της DFC καθώς οι σχέσεις με τις ΗΠΑ είναι σε άριστο επίπεδο, την ώρα που όπως έχει αναφέρει το liberal, ο επικεφαλής του Ομίλου Πάνος Ξενοκώστας βολιδοσκοπεί ναυπηγεία στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ προς εξαγορά.

Το ενδιαφέρον από την ελληνική εταιρεία είναι κυρίως εμπορικό και ενεργειακό σε σχέση με την αγορά των ΗΠΑ, κάτι το οποίο είχε αναδειχθεί και κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ στα Ναυπηγεία Ελευσίνας όπου έγινε και η πρόσκληση προς τον επικεφαλή της ελληνικής εταιρείας για επίσκεψη στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον κ. Ξενοκώστα και δηλώσεις του σε πρόσφατο συνέδριο, ο ίδιος ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη, έβαλε στο επίκεντρο την αναγέννηση της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας.

Αναφέρθηκε δε, στη σημασία της ύπαρξης ειδικού γραφείου στον Λευκό Οίκο για τη ναυπηγική πολιτική, τονίζοντας: «Αυτό καταδεικνύει τη στρατηγική σημασία του κλάδου, όχι μόνο για τη ναυπήγηση πλοίων, αλλά και για την υποστήριξη υποδομών που σχετίζονται με την ενεργειακή ασφάλεια, τον ενεργειακό μετασχηματισμό και την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας».

Όπως έχει αναφέρει και ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ONEX Shipyards & Technologies και Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, κ. Πάνος Ξενοκώστας, τα ναυπηγεία της ONEX έχουν ολοκληρώσει σχεδόν 800 επισκευές πλοίων την τελευταία επταετία — αριθμός ρεκόρ στην ιστορία του κλάδου — απασχολώντας άμεσα και έμμεσα πάνω από 2.000 εργαζόμενους.

Έχοντας κερδίσει το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας και αποδείξει με την στήριξη των Ελλήνων εφοπλιστών ότι πλέον οι μονάδες σε Ελευσίνα και Σύρο είναι ευθέως ανταγωνιστικές προς τα ναυπηγεία της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης, ο μετασχηματισμός τοποθετεί τα ναυπηγεία του Ομίλου στο επίκεντρο των εξελίξεων σε ενέργεια , logistics και άμυνα.

Η μετάβαση από ναυπηγεία σε ενεργειακό hub

Το αναπτυξιακό πλάνο των ναυπηγείων Σύρου και Ελευσίνας σε «σύγχρονη υποδομή υποστήριξης ενεργειακής ασφάλειας, integrated logistics και άμυνας», μπαίνει μπροστά με έμφαση σε:

Υποστήριξη LNG και LNG Carriers

Υποδομές και υπηρεσίες για offshore / nearshore ενεργειακά έργα

Κατασκευή υποδομών για θαλάσσια αιολικά πάρκα στο Αιγαίο

Τεχνολογίες νέων μορφών πρόωσης

Integrated logistics για τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη

Στον προγραμματισμό των μονάδων του Ομίλου, πλέον είναι να αξιοποιηθούν οι λιμενικές υποδομές της Ελευσίνας, έκτασης 650 στρεμμάτων, για την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων συνδυασμένων μεταφορικών υπηρεσιών (logistics) που θα κληθούν να υπηρετήσουν τον εθνικό σκοπό για τη δημιουργία ενός διεθνούς εφοδιαστικού hub στην Ελλάδα.

Focus στην Άμυνα

Ωστόσο, ενεργό είναι το ενδιαφέρον και για το αμυντικό κομμάτι από τον Όμιλο ONEX, καθώς πλέον όπως έχει γνωστοποιηθεί τα ναυπηγεία του διαθέτουν λύσεις για το Πολεμικό Ναυτικό, πλέον αποδοτικές και συμφέρουσες καθώς μπορούν να παραδώσουν οποιαδήποτε ολοκληρωμένη πλατφόρμα πλοίου 10–15% φθηνότερα και 10–20% γρηγορότερα σε σύγκριση με οποιαδήποτε ευρωπαϊκή επιλογή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πάνος Ξενοκώστας σε Forum που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα κατέθεσε πρόταση για την υλοποίηση προγράμματος ναυπήγησης πολεμικών πλοίων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού SAFE, μαζί με τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής, Ασφάλειας & Άμυνας (ΕΕΛΕΑΑ), Νίκο Παπάτσα.

Μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών του Πολεμικού Ναυτικού και άλλων ευρωπαϊκών ή τρίτων χωρών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ελληνικής ναυπηγικής και αμυντικής βιομηχανίας.

Εκεί αναφερόμενος στην δυναμική αλλά και ικανότητα των ναυπηγείων ONEX Ελευσίνας – Σύρου, να αναλάβουν έργα ναυπήγησης πολεμικών πλοίων με ελληνικά αμυντικά συστήματα, επαναδιατύπωσε την πάγια θέση του ότι «μπορούμε να ναυπηγήσουμε κάθε πολεμικό πλοίο, OPV, κανονιοφόρο, πυραυλάκατο, κορβέτα ακόμη και φρεγάτα, 10% έως 15% φθηνότερα και 10% έως 20% γρηγορότερα από κάθε ευρωπαϊκό ναυπηγείο».

Ο κ. Ξενοκώστας σημείωσε επίσης ότι η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων θα καταθέσει την πρόταση για ένταξη στο πρόγραμμα SAFE, επισημαίνοντας ότι, πέραν των ελληνικών επιχειρήσεων, θα συμμετάσχουν και εταιρείες «από άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Αναφερόμενος στο οικονομικό αποτύπωμα της πρωτοβουλίας, εξήγησε ότι «αν, για παράδειγμα, λάβουμε παραγγελία 1 δισ. ευρώ για δύο κορβέτες, με 70% εγχώρια παραγωγή – γιατί δεν είναι μόνο τα ναυπηγεία αλλά και πλήθος ελληνικών εταιρειών – τότε 700 εκατ. ευρώ θα παραχθούν από ελληνικά χέρια, αφήνοντας αντίκτυπο στο ΑΕΠ ύψους 5 δισ. ευρώ. Αυτό συνεπάγεται τουλάχιστον 500 άμεσες και 3.000 έμμεσες θέσεις εργασίας».

Το αναπτυξιακό πλάνο του Ομίλου για την επόμενη πενταετία, περιλαμβάνει επενδύσεις 250 εκατομμυρίων ευρώ, στοχεύοντας στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών, ώστε οι ναυπηγικές μονάδες να μπορούν να εξυπηρετούν ετησίως ακόμα και 300 πλοία μεγέθους έως Suezmax, με ταυτόχρονη επέκταση σε όμορους βιομηχανικούς και ενεργειακούς κλάδους, όπως η κατασκευή και λειτουργία πλωτών γεννητριών για υπεράκτια αιολικά πάρκα, παροχή ολοκληρωμένων λύσεων logistics για τη διασύνδεση των τοπικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τις ελληνικών συμφερόντων πλοιοκτήτριες εταιρείες.

Η μετατροπή δηλαδή των Ναυπηγείων της ONEX σε ένα τεχνολογικό και κατασκευαστικό hub, που θα παρέχει καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στο ΑΕΠ της χώρας.

