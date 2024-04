Όμιλος ΟΤΕ: PR In-House Team of the Year στα PR Awards 2024

Με το κορυφαίο βραβείο PR In-House Team of the Year και 15 ακόμα διακρίσεις (Platinum, Gold, Silver και Bronze βραβεία) στον τομέα της εταιρικής επικοινωνίας, τιμήθηκε ο Όμιλος ΟΤΕ στα φετινά PR Awards.

Ειδικότερα, o Όμιλος κατέκτησε 1 Silver βραβείο για την ψηφιακή καμπάνια του Ενιαίου Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022 στο LinkedIn.

Επιπλέον, τρία βραβεία (2 Gold, 1 Bronze) δόθηκαν για την επικοινωνία του COSMOTE CHRONOS, την εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας, που κάνει τα μνημεία του ιερού βράχου και των κλιτύων της Ακρόπολης, να «ζωντανεύουν» όπως ήταν στην αρχαιότητα.

Οι θυγατρικές του Ομίλου, COSMOTE e-Value και ΓΕΡΜΑΝΟΣ διακρίθηκαν με 8 και 3 βραβεία, αντίστοιχα.

Η COSMOTE e-Value συγκέντρωσε τρία βραβεία (1 Platinum, 1 Gold, 1 Silver) για την καμπάνια προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού στα social media, «Αξίζει να στείλεις!», 1 Silver για το corporate website www.cosmote-evalue.gr και 1 Silver βραβείο για την έκδοση του ηλεκτρονικού περιοδικού “Lead the Change”- A Developmental Guide for Self-Empowerment and Customer Excellence.

Η ομάδα της COSMOTE e-Value κέρδισε, επίσης, 2 βραβεία (1 Silver, 1 Bronze) για το πρόγραμμα employee engagement Cosmotel, και 1 Bronze βραβείο για το The 3 E’s (Elevating Employee Engagement): Social Media Integration.

Τέλος, ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ απέσπασε 2 Bronze βραβεία για τo πρόγραμμα engagement εργαζομένων COSMOPOP και 1 Bronze για το ηλεκτρονικό περιοδικό CosmoVoice.

«Η ανάδειξή μας ως PR In – House Team of the Year, αλλά και οι 15 ακόμα διακρίσεις μας, αντανακλούν τη δέσμευσή μας για αποτελεσματική στρατηγική επικοινωνίας των δράσεων και των πρωτοβουλιών του Ομίλου ΟΤΕ. Μιας εταιρείας που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και έχει ειδικό βάρος για την οικονομία, την κοινωνία και τη χώρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους της Εταιρικής Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου, που αποδεικνύουν έμπρακτα ότι η καλά συντονισμένη ομαδική δουλειά είναι το κλειδί για νέα δημιουργικά μονοπάτια που φέρνουν εξαιρετικά αποτελέσματα», δήλωσε σχετικά η Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ, κα Ντέπη Τζιμέα.

Τα PR Awards διοργανώνονται για 3η συνεχή χρονιά από την Boussias Events και έχουν ως στόχο να αναδεικνύουν τις ομάδες και τις εταιρείες που σχεδιάζουν και υλοποιούν καινοτόμες και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες στον τομέα της εταιρικής επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων.